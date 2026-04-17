ആ ശബ്ദം ഇല്ലാതെ എന്ത് വിഷുവിളക്ക്! അപ്പകുട്ടി സ്വാമിയും ചെറുകുന്നിലെ ഉത്സവക്കാലവും

18 -ാം വയസിൽ ആണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അപ്പകുട്ടി ശബ്‌ദിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 7 ദിവസം നീളുന്ന വിഷു വിളക്ക് ഉത്സവത്തിൻ്റെ എല്ലാം അനൗൺസ്മെൻ്റും അപ്പകുട്ടി തന്നെയാണ് നടത്തുക.

Appakutty Swami (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 17, 2026 at 7:49 PM IST

2 Min Read
കണ്ണൂർ: എഴ്‌ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കണ്ണൂർ ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണ്ണേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷു വിളക്ക് ഉത്സവത്തിലെ നിറ സാന്നിധ്യം ആണ് അപ്പകുട്ടി സ്വാമി. കണ്ണപുരം ചുണ്ട കുഞ്ഞപ്പ നിവാസിലെ അപ്പകുട്ടി സ്വാമിക്ക് അനൗൺസ്മെൻ്റ് എന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും അലിഞ്ഞു ചേർന്ന വികാരം ആണ്.

18 -ാം വയസിൽ ആണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അപ്പകുട്ടി ശബ്‌ദിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 7 ദിവസം നീളുന്ന വിഷു വിളക്ക് ഉത്സവത്തിൻ്റെ എല്ലാം അനൗൺസ്മെൻ്റും അപ്പകുട്ടി തന്നെയാണ് നടത്തുക. ഇത്തവണ 14 മുതൽ 21 വരെയാണ് ഉത്സവം.

ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണ്ണേശ്വര ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)

രാവിലെ പോയാൽ രാത്രി 12 മണി വരെ ഒക്കെ നിൽക്കുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അപ്പകുട്ടി ഓർമ്മിക്കുന്നു. 72 പിന്നിട്ട അപ്പകുട്ടിയെ ഇപ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ അലട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ സമയം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല.

"18 മത്തെ വയസ് മുതലാണ് എൻ്റെ ഗുരുക്കൻമാർ എന്നെ ചെറുക്കുന്ന് അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് യോഗി അമ്പത്തിൽ ഇരുത്തി ഗുരുസ്വാമി എന്ന മാനം ചൊല്ലി അംഗീകരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഗുരു മടക്കരയിലുള്ള അറുമുഖൻ ഗുരുസ്വാമിയാണ്", അപ്പകട്ടി സ്വാമി പറഞ്ഞു.

ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണ്ണേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ നിറ സാന്നിധ്യമായി അപ്പകുട്ടി സ്വാമി (ETV Bharat)

വൈകുന്നേരം ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അനൗൺസ്മെൻ്റ് രംഗത്ത് അപ്പകുട്ടി ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. എല്ലാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഒരു തലത്തിൽ നിന്നും ഒരു രൂപ പ്രതിഫലമായി കൈപ്പറ്റാറില്ലെന്നും അപ്പകുട്ടി പറയുന്നു.

എല്ലാം അന്നപൂർണേശ്വരിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. പലതലങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ അനൗൺസ്മെൻ്റിനായി വിളിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അന്നപൂർണേശ്വരിയുടെ ഉത്സവത്തിന് അല്ലാതെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്കും താൻ പോവുകയില്ലെന്നും അപ്പക്കുട്ടി പറയുന്നു.

മേട സംക്രമം മുതൽ മേടം ഏഴാം തീയതി വരെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവം നടക്കുന്നത്. മേടം രണ്ടിന് ചെറുകുന്ന്, മൂന്നാം തീയതി കണ്ണപുരം, നാലിന് ഇരിണാവ്, ആറിന് പറശ്ശിനി എന്നീ ദേശവാസികളുടെ വക കാഴ്‌ച വരവും വെടിമരുന്നു പ്രയോഗവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

കൗതുകം നിറഞ്ഞ വട്ടപന്തൽ

ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിലും ചുറ്റിലുമായി നിർമിക്കുന്ന വട്ടപന്തലാണ് ഉൽസവത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. വട്ടപ്പന്തലിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എല്ലാ വർഷവും മലയാള മാസമായ ധനു രണ്ടാം തീയതിയാണ്. പന്തലിനാവശ്യമായ 111 തേക്കിൻ തൂണുകൾ നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമദാനമായി ഉയർത്തും.

അപ്പകുട്ടി സ്വാമി (ETV Bharat)

തുടർന്ന് 7500 മടൽ മെടഞ്ഞ ഓല, 2000 ത്തോളം മുള എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം നൂറിൽപ്പരം മനുഷ്യാധ്വാനം പന്തലിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ഈ വട്ടപ്പന്തൽ നിർമിക്കുന്നതാകട്ടെ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം സമയമെടുത്താണ്.

