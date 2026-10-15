ജര്മനിയിലെ അപ്പാര്ട്മെൻ്റിലുണ്ടായ തീപിടിത്തം; മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു
ജര്മനിയിലെ അപ്പാര്ട്മെൻ്റിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ മൂന്ന് മലയാളികളാണ് മരിച്ചത്. എംപി മുഖേനയും മലയാളി അസോസിയേഷൻ, കത്തോലിക്ക സഭ ഭാരവാഹികൾ മുഖേനയും മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
Published : October 15, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 11:12 AM IST
ഇടുക്കി: ജര്മനിയിലെ അപ്പാര്ട്മെൻ്റിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ മരിച്ച ഇടുക്കി സ്വദേശിനി നോവ സാബുവിൻ്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. എംപി മുഖേനയും മലയാളി അസോസിയേഷൻ, കത്തോലിക്ക സഭ ഭാരവാഹികൾ മുഖേനയും മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ലാലച്ചൻ പറഞ്ഞു.
'മൂന്ന് മാസം മുൻപാണ് നോവ സാബു പഠനത്തിനായി ജര്മനിയിലേക്ക് പോയത്. ഇങ്ങനൊരു വാർത്ത വളരെ വേദനാജനകമാണ്. നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിയായിരുന്നു നോവ. വിയോഗത്തിൽ വലിയ ദുഃഖം ഉണ്ട്. മൃതദേഹം ഉടൻ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരം,' പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ലാലച്ചൻ പറഞ്ഞു.
ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെയാണ് മരണ വിവരം വീട്ടുകാർ അറിയുന്നത്. പല തവണ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. വളരെ വൈകിയാണ് വീട്ടുകാർ സംഭവം അറിയുന്നത്. പുലർച്ചെ 4.15ഓടെയാണ് വിദ്യാർഥിനികൾ താമസിച്ചിരുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. മലയാളി വിദ്യാർഥിനികൾ താമസിച്ചിരുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ മൂന്ന് പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇടുക്കി കട്ടപ്പന ശാന്തിഗ്രാം സ്വദേശിനി നോവ സാബുവാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഒരാൾ.
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മരിച്ച രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാർഥിനി കൊല്ലം സ്വദേശിനിയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. മൂന്നാമത്തെയാളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. തീപിടിത്തത്തെ തുടർന്ന് നിമിഷങ്ങൾക്കകം കെട്ടിടത്തിലാകെ കനത്ത പുക പടർന്നുപിടിച്ചു. വലിയ തോതിൽ പുക ഉയർന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരമാക്കുകയും ദുരന്തത്തിൻ്റെ തീവ്രത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
തീപിടിത്തത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ച യഥാർഥ കാരണത്തെക്കുറിച്ചും അപകടസാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചും ജർമ്മൻ അധികൃതരും പൊലീസും വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ നോർക്കയും എംബസിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണ്.
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