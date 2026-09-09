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കാന്തപുരത്തെ വിമർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ എ പി സുന്നി വിഭാഗം; ഭരണാധികാരികൾ അനാവശ്യ വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ലേഖനവുമായി സിറാജ് പത്രം

സ്ത്രീകൾ പൊതുവേദികളിൽ എത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ കാന്തപുരത്തിൻ്റേത് 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നിലപാടെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചത്.

AP SUNNI KANTHAPURAM AP ABOOBACKER MUSLIYAR V D SATHEESAN KANTHAPURAM WOMEN CONTROVERSY
V D Satheesan, Kanthapuram A P Aboobacker Musliyar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 1:12 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസലിയാരുടെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധപരാമർശത്തെ വിമർശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനെതിരെ എ പി സുന്നി വിഭാഗം. എസ്‌വൈഎസ് നേതാവ് റഹ്‌മത്തുള്ള സഖാഫി എളമരം സിറാജ് പത്രത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.

ഭരണാധികാരികൾ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നെന്നും ഭരണാധികാരികളുടെ വിമർശന ശൈലി കാന്തപുരത്തിൻ്റെ കോലം കത്തിക്കലിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് പറയാതെ ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും കെ സി വേണുഗോപാലും കൈകൊണ്ട നിലപാടിനെ പ്രശംസിക്കാനും എസ്‌വൈഎസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹ്‌മത്തുള്ള സഖാഫി എളമരം മറന്നിട്ടില്ല.

സ്ത്രീകളെ പ്രദർശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അടക്കമുള്ള വിവാദ പരാമർശങ്ങളാണ് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസലിയാർ നയിക്കുന്ന ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ സർക്കുലറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്ത്രീകൾ പൊതുവേദികളിൽ എത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ കാന്തപുരത്തിൻ്റേത് 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നിലപാടെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചത്. ഇത്തരം നിലപാടുകൾ പുരോഗമന കേരളത്തിന് ചേർന്നതല്ല. ശക്തിയായ എതിർപ്പാണ് ഇത്തരം പ്രസ്‌താവനകളോടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത്തരം പ്രസ്‌താവനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പോലും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നെന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തത്.

'വിവാദത്തിൻ്റെ നീക്കിബാക്കി'യെന്ന പേരിലാണ് സിറാജ് പത്രത്തിൽ ഇന്ന് ലേഖനം വന്നത്. കാന്തപുരം ഉസ്‌താദിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ത്രീ സമുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നന്നായി അറിയുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഇത്തരം അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ശൈലിയിലും ഭാഷയിലുമായിരുന്നു പ്രതികരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.

മുമ്പ് സദാചാര പൊലീസ് ചമയുന്നവർക്കെതിരെ ചുംബന സമരവുമായി ചിലർ മുന്നോട്ടുവന്നു. പല ഇടതുപക്ഷക്കാരും ഫെമിനിസ്‌റ്റുകളും അതിനെ പിന്തുണച്ചു. സമൂഹത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയും ബഹളങ്ങളുമുണ്ടായി. അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഒരു റൂമിലിരുന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചെയ്യേണ്ട ഇതുപോലുള്ള കാര്യം എന്തിനാണ് റോഡിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഇതാണോ സമരം ചെയ്യേണ്ട രീതി? അതോടെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും സമര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം സമരവും പ്രതിഷേധവും നിർത്തി വീട്ടിലേക്ക് പോയി.

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ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ഭരണാധികാരികളുടെ ഈ വിഷയത്തിലുണ്ടായ പ്രതികരണമാണ് ചിലരെ ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ്റെ കോലം കത്തിക്കുന്നതിലേക്ക് പോലും എത്തിച്ചത്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന പണ്ഡിത പ്രഭാഷകരെല്ലാം കാന്തപുരം ഉസ്‌താദിനെ പിന്തുണച്ചുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. തിരുവനന്തപുരം പാളയം മസ്‌ജിദിലെ ഒരു മൗലവി ഈ വിഷയത്തിൽ ഖുർആൻ വിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയതും ചിരിത്രങ്ങളെ തെറ്റായി വക്രീകരിച്ചതും വിസ്‌മരിക്കുന്നില്ല. ഇടതുപക്ഷത്താണെങ്കിലും നാഷനൽ ലീഗും ഐഎൻഎലും എടുത്ത നിലപാടും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിഗണനയും സ്വാതന്ത്ര്യവും ചർച്ചചെയ്യാനും ഈ വിവാദം വഴിതുറന്നു.

പുതിയ കാലത്ത് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമർശകർ ഉന്നയിച്ച പല സംശയങ്ങൾക്കും നിവാരണം വരുത്താനും ഈ അവസരം ഉപകാരപ്പെട്ടു. അതോടൊപ്പം ഇവ്വിഷയകമായി വിശദമായ പഠനത്തിനും ചർച്ചക്കും അവസരമൊരുക്കി സമസ്‌ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ശരീഅത്ത് സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും ഈ വിവാദത്തിൻ്റെ ഗുണവശം തന്നെയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം കേരളത്തിലെ ഇടതും വലതും മുന്നണികളിൽപ്പെട്ട പല പ്രമുഖരും മാധ്യമ കെണിവലയിൽ കുടുങ്ങിയില്ല എന്നതാണ്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, സ്‌പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ, എഐസിസി ജന.സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവരിൽ പ്രമുഖരാണ്.

വിമർശങ്ങളെ സുന്നി പ്രസ്ഥാനം ഭയക്കുന്നില്ല. നീതിബോധത്തോടെയുള്ള ഏത് വിമർശങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലെ നന്മക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന അനേകം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ വിവാദം കൈകാര്യം ചെയ്‌തത് അൽപ്പം കടന്ന രീതിയിലായിപ്പോയി എന്ന് ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.- ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു.

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TAGGED:

AP SUNNI
KANTHAPURAM AP ABOOBACKER MUSLIYAR
V D SATHEESAN
KANTHAPURAM WOMEN CONTROVERSY
AP SUNNI AGAINST CM

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