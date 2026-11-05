കെപിസിസി തലപ്പത്തെ മാറ്റത്തോടെ സതീശന് മന്ത്രിസഭയിലും പൊളിച്ചെഴുത്തിന് സാധ്യത; സ്പീക്കര്ക്കും സ്ഥാനചലനം?
എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെ വിശ്വസ്തന് എന്ന നിലയിലും ദലിത് പ്രാതിനിധ്യം എന്ന നിലയിലുമാണ് എപി അനില്കുമാറിന്റെ പേര് കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദത്തിലേക്ക് ഹൈക്കമാന്ഡ് ശക്തമായി പരിഗണിക്കുന്നത്.
Published : November 5, 2026 at 6:10 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായി റവന്യൂ മന്ത്രി എ.പി. അനില്കുമാര് വന്നേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള് ശക്തമായതോടെ ആറാം മാസത്തിലേക്കു കടക്കുന്ന വി ഡി സതീശന് മന്ത്രിസഭയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന ചര്ച്ചകളും സജീവം. എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാലിന്റെ വിശ്വസ്തന് എന്ന നിലയിലും ദലിത് പ്രാതിനിധ്യം എന്ന നിലയിലുമാണ് എപി അനില്കുമാറിന്റെ പേര് കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദത്തിലേക്ക് ഹൈക്കമാന്ഡ് ശക്തമായി പരിഗണിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, മന്ത്രിസഭയില് സീനിയര് എന്ന നിലയില് വളരെ സുപ്രധാനമായ വകുപ്പു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി ആയതിനാല് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം പുതിയ പദവി ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്നതാണ് നിര്ണായകം. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അനില്കുമാറിനോട് ഹൈക്കമാന്ഡ് അഭിപ്രായം തേടിയതായാണ് സൂചന. അതേസമയം, ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവും പ്രാപ്തിയും അനുസരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് തന്നെയാണ് കോണ്ഗ്രസ് മന്ത്രിമാരില് ഭൂരിഭാഗത്തിന്റെയും വകുപ്പുകള് നിശ്ചയിച്ചത്.
മുന്പ് രണ്ടു തവണ മന്ത്രി എന്ന നിലയിലും കാല്നൂറ്റാണ്ടിലധികം തുടര്ച്ചയായി എംഎല്എ എന്ന നിലയിലുമാണ് നിര്ണായകമായ റവന്യൂ വകുപ്പ് എ.പി. അനില്കുമാറിനെ മുഖ്യമന്ത്രി ഏല്പ്പിച്ചത്. അനില്കുമാറിന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി സംതൃപ്തനാണെന്നു മാത്രമല്ല, മന്ത്രി എന്ന നിലയില് അനില്കുമാറും സംതൃപ്തനാണ്. അപ്പോള് അനില്കുമാറിനെ മന്ത്രിസഭയില് നിന്ന് മാറ്റാന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്. എന്നു മാത്രമല്ല, മികച്ച പ്രകടനവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന മന്ത്രിസഭയെ ആറുമാസം മുന്പ് പുനഃസംഘടനയിലേക്കു നയിക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആഗ്രഹമില്ലെന്നാണറിയുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യത്തില് അനില്കുമാറിനെ മന്ത്രിസഭയില് നിന്ന് സംഘടനാ രംഗത്തേക്കു കൊണ്ടു പോകാന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുമതിയും ആവശ്യമാണ്. അതിനിടെ കെപിസിസിക്ക് മറ്റു പദവികളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മുഴുവന് സമയ അധ്യക്ഷനാണ് വേണ്ടതെന്ന വാദവും ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. മുന് കാലങ്ങളിലേതു പോലെ ഒരാള്ക്ക് ഒരു പദവി എന്ന വാദമുയര്ത്തുന്നവരാണ് ഇതിനു പിന്നില്. അതിനാല് എംഎല്എമാരെയും എംപിമാരെയും ഈ സ്ഥാനത്തേക്കു പരിഗണിക്കരുതെന്നു വാദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. പക്ഷേ എംഎല്എമാരും എംപിമാരുമൊക്കെ നോട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള പദവിയായതിനാല് ഇക്കാര്യം ഹൈക്കമാന്ഡ് നടപ്പാക്കുമോ എന്നു വ്യക്തമല്ല.
എങ്കിലും കെ.സി. വേണുഗോപാലിനു ഹൈക്കമാന്ഡിലുള്ള സ്വാധീനവും ഇവിടെ നിര്ണായകമാകും. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാന് അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട മുതിര്ന്ന നേതാവ് ജോസഫ് വാഴയ്ക്കന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായി ഒരു ഊഴം നല്കണമെന്ന അഭിപ്രായവുമുണ്ട്. വാഴയ്ക്കന്റെ പരിചയവും സംഘടനാ മികവുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവര് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന ഘടകം.
അതേസമയം കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് പദം ഏറെ നാളായി നോട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള കേരളത്തില് നിന്നുള്ള മുതിര്ന്ന ലോക്സഭാംഗം കൊടിക്കുന്നില് സുരേഷ് തനിക്ക് ഒരവസരം നല്കണമെന്ന നിലപാടുമായി ഹൈക്കമാന്ഡിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ദളിതനായ തനിക്ക് അവസരം നിഷേധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് മന്ത്രി പദവിയുള്ള അനില്കുമാറിനെ ഇറക്കി കളിക്കുന്നതെന്ന ആക്ഷേപവും അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തുന്നു. 1989 മുതല് കേരളത്തില് നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്കു വിജയിക്കുന്ന തനിക്ക് അതിനുള്ള അര്ഹതയുണ്ടെന്ന് സുരേഷ് വാദിക്കുന്നു. എഐസിസി അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെയുമായി ഉള്ള അടുത്ത ബന്ധം ഇക്കാര്യത്തില് തന്നെ തുണയ്ക്കുമെന്ന അഭിപ്രായവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.
അനില്കുമാര് ഒഴിഞ്ഞാല് പകരം തിരുവഞ്ചൂര്?
അതിനിടെ അനില്കുമാര് കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദത്തിലെത്തിയാല് ഒഴിയുന്ന മന്ത്രി പദം ആര്ക്കെന്നതു സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകളും കോണ്ഗ്രസ് അണികളില് സജീവമാണ്. അനില്കുമാറിനു പകരം മാത്യു കുഴല്നാടന്റെ പേര് മന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. കെ.സി. വേണുഗോപാലുമായുള്ള അടുപ്പം ഇക്കാര്യത്തില് മാത്യുവിന് തുണയായേക്കാമെങ്കിലും റവന്യൂ വകുപ്പ് മാത്യുവിന് നല്കുന്നതിനോട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അങ്ങനെയെങ്കില് മറ്റേതെങ്കിലും വകുപ്പിലേക്ക് മാത്യുവിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും.
സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോള് തന്നെ മന്ത്രിസഭയില് ക്രിസ്ത്യന് പ്രാതിനിധ്യം വേണ്ടുവോളമുണ്ട്. സണ്ണി ജോസഫ്, റോജി എം. ജോണ്, മോന്സ് ജോസഫ്, അനൂപ് ജേക്കബ്, ഷിബു ബേബി ജോണ്, സി.പി. ജോണ് എന്നീ മന്ത്രിമാര് ക്രിസ്ത്യന് സമുദായത്തില് നിന്നുള്ളവരാണ്. അവിടെ മന്ത്രിസഭയിലെ ദളിത് പ്രാതിനിധ്യം കുറയുന്നതിനു പകരമായി ഒരു ക്രിസ്ത്യന് സമുദായാംഗത്തെ ഉള്പ്പെടുത്തുക എന്ന വെല്ലുവിളിയുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില് സ്പീക്കര് തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണനെ റവന്യൂ മന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടു വരികയും സണ്ണി ജോസഫിനെ സ്പീക്കര് പദവിയിലേക്കു മാറ്റുകയും ചെയ്ത് മാത്യു കുഴല്നാടനെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയാക്കുക എന്ന ആലോചനയും അണിയറയില് സജീവമാണ്.
ഏതായാലും ദീപാവലി കഴിയാതെ ഇത്തരം ചര്ച്ചകള് ഹൈക്കമാന്ഡ് ആരംഭിക്കാനിടയില്ല. എങ്കിലും തീരുമാനം നവംബര് 15നുള്ളില് തന്നെ നടന്നേക്കും എന്നു കരുതുന്നവരും കുറവല്ല. ഏതായാലും നവംബറിനപ്പുറത്തേക്ക് തീരുമാനം നീളാനിടയില്ലെന്നാണ് സൂചന. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ കാര്യത്തില് തന്റെ അഭിപ്രായം ഡല്ഹി സന്ദര്ശന വേളകളില് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് ഹൈക്കമാന്ഡുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. സര്ക്കാരുമായി ഒത്തു പോകുകയും അതേസമയം പാര്ട്ടി-സര്ക്കാര് ഏകോപനം ഫലപ്രദമായി നിറവേറ്റാന് കഴിയുന്നവരും പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷനാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സതീശന് ഹൈക്കമാന്ഡിനെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മന്ചാണ്ടി സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വിഎം സുധീരനെ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചതും അതു സര്ക്കാരിന് സൃഷ്ടിച്ച തലവേദനകളില് നിന്ന് കരകയറാന് 10 വര്ഷമെടുത്ത കാര്യവും സതീശന് ഹൈക്കമാന്ഡിനെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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