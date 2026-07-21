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'പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറച്ചത് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ, വഖഫ് വിഷയത്തിൽ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടക്കുന്നു': എപി അനിൽകുമാർ

എൽഡിഎഫ് തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മന്തി അനിൽകുമാർ

WAQF ISSUE PANCHAYAT FUNDS KERALA GOVERNMENT AP ANIL KUMAR
എപി അനിൽകുമാർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 7:48 PM IST

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മലപ്പുറം: പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടുകള്‍ മുന്‍മന്ത്രി വെട്ടിക്കുറച്ചെന്നും ഫണ്ട് കൊടുക്കാതെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം മുടക്കിയത് എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരാണെന്നും റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി എപി അനില്‍ കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. എല്‍ഡിഎഫ് തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങള്‍ നടത്തി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വിവിധ വിഷയങ്ങളിലെ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഏറ്റവും അധികം വെട്ടിക്കുറച്ചത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട മൂന്നമത്തെ ഇൻസ്‌റ്റാൾമെൻ്റ് കൊടുക്കാതെയാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ഇറങ്ങിപോയതെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു. തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്കാർ ഒന്നാം ഗഡു നൽകിയെന്നും തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ നടന്ന് വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും പഞ്ചായത്തുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് യുഡിഎഫ് നയമെന്നും അതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും അനിൽ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

എപി അനിൽകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

കെപിസിസിയുമായി നിലനിൽക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മലപ്പുറം ഉൾപ്പടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കെപിസിസി ശക്തപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കെപിസിസിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഓർമ്മ ദിവസം വളരെ വിപുലമായി ആചരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായി നടന്ന് പോകുന്നു. നേതൃത്വം ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.

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വഖഫ് ബില്ലിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതെന്നും കോടതിയിൽ അഫിഡവിറ്റ് നൽകേണ്ടത് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പാണ്. വഖഫ് ബില്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെക്രട്ടറിയും മന്ത്രിയും അറിഞ്ഞാണ് അഫിഡവിറ്റ് നൽകിട്ടുള്ളത്.

സർക്കാരും ബിജെപിയും ഒത്തുക്കളിക്കുകയാണെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണത്തെ മന്ത്രി വിമർശിച്ചു. വഖഫ് ബോർഡിൽ ഇതര മതസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിന് എതിർപ്പാണെന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും അതിനുള്ള അവസരം നൽകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ നിലപാട്.

അതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലുള്ള സെൻട്രൽ ആക്‌ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്താണോ അത് മാത്രമാണ് കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകൻ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും ഹർജിക്കാരൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിയമം എന്താണോ അത് മാത്രമാണ് അവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

WAQF ISSUE
PANCHAYAT FUNDS
KERALA GOVERNMENT
AP ANIL KUMAR
AP ANIL KUMAR CLARIFIES UDF STANCE

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