'ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണം'; തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ അപ്പീൽ ഫയലിൽ, വാദം ഫെബ്രുവരി 2ന്
നെടുമങ്ങാട് കോടതിയുടെ വിധി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് പരിഗണിക്കും. കേസിൽ ആൻ്റണി രാജുവിന് മൂന്ന് വർഷം തടവും പിഴയുമാണ് വിധിച്ചിരുന്നത്.
Published : January 24, 2026 at 12:50 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ തിരുവനന്തപുരം എംഎൽഎയും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ആൻ്റണി രാജു സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു. ഹർജിയിലെ വാദം ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് പരിഗണിക്കും. കേസിൽ നെടുമങ്ങാട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം അപ്പീൽ നൽകിയത്.
ജനുവരി മൂന്നിനാണ് കേസിൽ ആൻ്റണി രാജുവിന് കോടതി മൂന്ന് വർഷം തടവും പതിനായിരം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചത്. തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രത്തിൽ തിരിമറി നടത്തി പ്രതിക്ക് ശിക്ഷയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവസരമൊരുക്കിയെന്നതാണ് കേസ്. കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയാണ് ആൻ്റണി രാജു. ഒന്നാം പ്രതിയും കോടതി ജീവനക്കാരനുമായിരുന്ന ജോസിനും മൂന്ന് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. ശിക്ഷ ഏഴ് വർഷത്തിൽ താഴെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പീലിൽ വിധി വരുന്നത് വരെ പ്രതികൾക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നേരത്തെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.
ഗൗരവകരമായ കുറ്റകൃത്യം
കേരളത്തിൻ്റെ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അപൂർവവും ഗൗരവകരവുമായ സംഭവമായാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ഈ കേസിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. 1990 ഏപ്രിൽ നാലിന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ പിടിയിലായ ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരൻ ആൻഡ്രൂ സാൽവഡോർ സെർവെറ്റോയെ രക്ഷിക്കാൻ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കിപ്പുറം ശിക്ഷാവിധിയിൽ കലാശിച്ചത്. കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്ന വിദേശിയുടെ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു അന്ന് ആൻ്റണി രാജു.
തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രം കോടതിയിലെ തൊണ്ടി സെക്ഷൻ ക്ലർക്കായിരുന്ന ജോസിനെ സ്വാധീനിച്ച് പുറത്തെടുക്കുകയും അത് വെട്ടിത്തിരുത്തി വലിപ്പം കുറച്ച് പ്രതിക്ക് പാകമാകാത്ത വിധത്തിലാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തുവെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്. വിചാരണ വേളയിൽ ഈ അടിവസ്ത്രം പ്രതിക്ക് ധരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ തൊണ്ടിമുതൽ പ്രതിയുടേതല്ലെന്ന് കോടതി തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും വിദേശിയെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ കബളിപ്പിച്ച ഈ നടപടി അതീവ ഗൗരവതരമാണെന്നായിരുന്നു നെടുമങ്ങാട് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.
നിയമപോരാട്ടം
നീണ്ട 34 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കേസിൽ വിധി വന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പലതവണ വിചാരണ നീണ്ടുപോയ കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് നടപടികൾ വേഗത്തിലായത്. വിചാരണ വൈകിപ്പിക്കാൻ ആൻ്റണി രാജു ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന് വിചാരണ വേളയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തനിക്കെതിരെ നേരിട്ടുള്ള തെളിവുകളില്ലെന്നും കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നുമാണ് ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ വാദം. സാങ്കേതികമായ പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും സാക്ഷി മൊഴികളിലെ വൈരുധ്യം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയുമായിരിക്കും അപ്പീൽ ഹർജിയിൽ പ്രതിഭാഗം പ്രധാനമായും വാദിക്കുക. ശിക്ഷാവിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും കുറ്റക്കാരനാണെന്ന വിധി റദ്ദാക്കണമെന്നുമാണ് അപ്പീലിലെ പ്രധാന ആവശ്യം.
Also Read:- 'അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചവർക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാൻ വഴിയൊരുക്കി'; എസ്ഐടിക്ക് എതിരെ വിഡി സതീശൻ