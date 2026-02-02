തൊണ്ടിമുതൽ കേസ്: ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ ശിക്ഷാ വിധി മരവിപ്പിച്ചു; അയോഗ്യത തുടരും
തൊണ്ടിമുതൽ കേസിലെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ചെങ്കിലും ആൻ്റണി രാജുവിന് അയോഗ്യത തുടരും. പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന വിധി നിലനിൽക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, കേസ് ഫെബ്രുവരി 6-ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി
Published : February 2, 2026 at 6:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അടിവസ്ത്രം മുറിച്ചു മാറ്റിയെന്ന തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ മുൻ മന്ത്രിയും എംഎൽഎയുമായിരുന്ന ആൻ്റണി രാജുവിന് നെടുമങ്ങാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിധിച്ച മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു. ശിക്ഷാ വിധി മരവിപ്പിച്ചെങ്കിലും പ്രതികളെ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ തീരുമാനം നിലനിൽക്കും.
ശിക്ഷാ വിധി മരവിപ്പിച്ചതോടെ ആൻ്റണി രാജുവിന് ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരില്ലെങ്കിലും ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരമുള്ള അയോഗ്യത തുടരും. ശിക്ഷാ വിധി പൂർണമായും റദ്ദാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വാദങ്ങൾ കോടതി ഫെബ്രുവരി 6-ന് പരിഗണിക്കും.
മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ശിക്ഷാ വിധി റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതികൾ നൽകിയ അപ്പീൽ ഹർജിയിലാണ് ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ശിക്ഷാ കാലാവധി ഏഴ് വർഷത്തിൽ താഴെ ആയതിനാലും അപ്പീൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാലും പ്രതികൾക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നേരത്തെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിച്ചതോടെ നിയമസഭാ അംഗത്വത്തിൽ നിന്നും ആൻ്റണി രാജു അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ശിക്ഷാ വിധി മരവിപ്പിച്ചെങ്കിലും കുറ്റക്കാരനെന്ന കണ്ടെത്തൽ മരവിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ അയോഗ്യതയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല.
ലഹരിക്കേസിലെ പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ കോടതിയിലെ തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രത്തിൽ തിരിമറി നടത്തിയെന്നാണ് ആൻ്റണി രാജുവിനെതിരെയുള്ള കേസ്. കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ ആൻ്റണി രാജുവിനും ഒന്നാം പ്രതിയും കോടതി മുൻ ജീവനക്കാരനുമായ ജോസിനും കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 3-നാണ് നെടുമങ്ങാട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതി മൂന്ന് വർഷം തടവും പതിനായിരം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചത്.
1990 ഏപ്രിൽ നാലിന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് ലഹരിമരുന്നുമായി പിടിയിലായ വിദേശിയെ രക്ഷിക്കാൻ തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്നതാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ 61 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലുമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരനായ ആൻഡ്രൂ സാൽവദൂർ സർവലി ആണ് അന്ന് പിടിയിലായത്. ഈ കേസിൽ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി പ്രതിയെ പത്ത് വർഷം കഠിനതടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. അന്ന് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകയായിരുന്ന സെലിൻ വിൽഫ്രഡിൻ്റെ ജൂനിയർ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു ആൻ്റണി രാജു.
പ്രതി ജയിലിലായി നാല് മാസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ പോൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു ബന്ധു കോടതിയിലെത്തി കേസിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്വകാര്യവസ്തുക്കൾ വിട്ടുനൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി നൽകി. തുടർന്ന് കോടതി ജീവനക്കാരനായ ജോസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രം പുറത്തെത്തിച്ചു. ഇത് വെട്ടിത്തയ്ച്ച് ചെറുതാക്കി പ്രതിക്ക് പാകമാകാത്ത രീതിയിലാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം തിരികെ വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയ പ്രതി, തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രം തൻ്റേതല്ലെന്ന വാദം ഉയർത്തി. ഇത് പ്രതിക്ക് പാകമാകില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ കോടതി ഇയാളെ വെറുതെവിട്ടു.
കുറ്റവിമുക്തനായ സർവലി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് മറ്റൊരു കേസിൽ സർവലി പിടിയിലായതോടെയാണ് സത്യം പുറത്തുവന്നത്. കോടതി ജീവനക്കാരന് പണം നൽകി അടിവസ്ത്രം വെട്ടി ചെറുതാക്കിയാണ് താൻ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് ഇയാൾ സഹതടവുകാരനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ വിവരം ഇൻ്റർപോൾ വഴി സിബിഐയെയും തുടർന്ന് കേരള പൊലീസിനെയും അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. 1994ലാണ് വഞ്ചിയൂർ പൊലീസ് സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
