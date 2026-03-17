ആന്‍റണി രാജുവിന് കനത്ത തിരിച്ചടി; തൊണ്ടിമുതല്‍ കേസില്‍ ശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി, മത്സരിക്കാനാകില്ല

ജസ്റ്റിസ് സി. ജയചന്ദ്രന്‍റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് ഹർജിയിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. ഇതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള ആന്‍റണി രാജുവിന്‍റെ സാധ്യത അവസാനിച്ചു.

ANTONY RAJU ആന്‍റണി രാജു തൊണ്ടിമുതല്‍ കേസ് ഹൈക്കോടതി
ആന്‍റണി രാജുവിന് കനത്ത തിരിച്ചടി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 17, 2026 at 2:27 PM IST

എറണാകുളം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ മുൻ മന്ത്രി ആന്‍റണി രാജുവിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും കനത്ത തിരിച്ചടി. തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചെന്ന കേസിൽ കീഴ്‌ക്കോടതി വിധിച്ച മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളി. ജസ്റ്റിസ് സി. ജയചന്ദ്രന്‍റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് ഹർജിയിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. ഇതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള ആന്‍റണി രാജുവിന്‍റെ സാധ്യത അവസാനിച്ചു.

ശിക്ഷാവിധി മരവിപ്പിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരമുള്ള അയോഗ്യത നിലനിൽക്കും. മൂന്ന് വർഷത്തെ ശിക്ഷ ലഭിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് എംഎൽഎ സ്ഥാനം നേരത്തെ തന്നെ നഷ്ടമായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും അനുകൂല വിധി ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ മണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ അപ്പീൽ തള്ളപ്പെട്ടതോടെ രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ആന്‍റണി രാജുവിനും ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

കേസിൽ കൃത്യമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രത്തിൽ തിരുമറി നടന്നത് ഗൗരവകരമാണെന്നുമുള്ള വാദങ്ങൾ വിധിയിൽ നിർണ്ണായകമായി. നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയും ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ നെടുമങ്ങാട് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. വിധി തിരിച്ചടിയായതോടെ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ മണ്ഡലത്തിൽ പുതിയ സ്ഥാനാർഥിയെ കണ്ടെത്തേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇടത് മുന്നണി.

ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരൻ ഉൾപ്പെട്ട മയക്കുമരുന്ന് കേസിലെ തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രത്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടി പ്രതിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് ആൻ്റണി രാജുവിനെതിരായ കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അന്ന് കേസ് നടത്തിയ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ്റെ ജൂനിയറായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കേസ് അന്വേഷിച്ച പൊലീസ് ഓഫിസർ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ വാദമുണ്ട്. ആരാണ് എവിടെ വച്ചാണ് തൊണ്ടിമുതലിൽ തിരുമറി നടത്തിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളതെന്നും ആൻ്റണി രാജുവിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഈ വാദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനിടെ ഹൈക്കോടതിയും സമാനമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

തൊണ്ടിമുതലിൽ തിരുമറി നടത്തിയത് ആൻ്റണി രാജു തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ എന്ത് സാക്ഷിമൊഴിയോ സാഹചര്യത്തെളിവുകളോ ആണുള്ളതെന്ന് കോടതി വാദത്തിനിടെ ചോദിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സീനിയർ അഭിഭാഷകനെ പ്രതിയാക്കാത്തതെന്നും കോടതി മുൻപ് ആരാഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്തരം സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുകൂലമായ ഒരു വിധി ഉണ്ടാകുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആൻ്റണി രാജുവും മുന്നണിയും. ഈ ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് നെടുമങ്ങാട് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പൂർണമായും റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ANTONY RAJU
ആന്‍റണി രാജു
തൊണ്ടിമുതല്‍ കേസ്
ഹൈക്കോടതി
HUGE BLOW TO ANTONY RAJU

