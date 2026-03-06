ആൻ്റണി രാജുവിന് ആശ്വാസമാകുമോ? തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ കുറ്റം തെളിയിക്കുക പ്രയാസമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
സീനിയർ അഭിഭാഷകനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താത്തത് കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കുന്നതിനെ സർക്കാർ എതിർത്തു. അനുകൂല വിധിയുണ്ടായാൽ ആന്റണി രാജുവിന് എംഎൽഎ സ്ഥാനം തിരികെ ലഭിക്കും.
Published : March 6, 2026 at 12:20 PM IST
എറണാകുളം: തൊണ്ടിമുതൽ തിരിമറി കേസിൽ മുൻ മന്ത്രി ആൻ്റണി രാജുവിന് മേൽ കുറ്റമുറപ്പിക്കുക പ്രയാസകരമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. കേസിൽ ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആൻ്റണി രാജു നൽകിയ ഹർജിയിൽ വാദം കേട്ട ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാനായി മാറ്റി. കേസിൽ സീനിയർ അഭിഭാഷകനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണം ഉണ്ടായില്ലെന്നും തൊണ്ടി സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജൂനിയർ അഭിഭാഷകന് വലിയ ധാരണ ഉണ്ടാകുമോ എന്നും വാദത്തിനിടെ കോടതി ആരാഞ്ഞു.
സർക്കാരിൻ്റെ എതിർപ്പും കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണവും
കേസിൽ ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കുന്നതിനെ സർക്കാർ ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ്. കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആൻ്റണി രാജുവിന് എംഎൽഎ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം അയോഗ്യനാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും മത്സരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ വിശദമായ പരിശോധനയിൽ കേസിൽ ഒരാളുടെ പേരിൽ ക്രിമിനൽ ബാധ്യത ചുമത്തുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടാം പ്രതിയായ ആൻ്റണി രാജുവിനു മേൽ ഈ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചാർത്തുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെന്നാണ് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്.
തെളിവുകളുടെ അപര്യാപ്തത
അന്നത്തെ ജൂനിയർ അഭിഭാഷകനായിരുന്ന ആൻ്റണി രാജു തൊണ്ടിമുതൽ ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോവുകയും പിന്നീട് തിരികെ കോടതിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് മാത്രമാണ് പ്രതിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ കാരണമായ പ്രധാന തെളിവ്. തൊണ്ടിമുതൽ കൊണ്ടുപോയി തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാജരാക്കി എന്ന ഒറ്റക്കാരണം കൊണ്ട് ആൻ്റണി രാജു തന്നെയാണ് അടിവസ്ത്രത്തിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയതെന്ന് തെളിയിക്കാനാകുമോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.
ആൻ്റണി രാജുവിനു വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ വിജയഭാനു, വിചാരണ വേളയിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ മൊഴി കോടതിയിൽ വായിച്ചു. ആര്, എപ്പോൾ, എവിടെ വച്ച് കൃത്രിമം നടത്തി എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന മൊഴിയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൻ്റണി രാജുവിലേക്ക് കുറ്റം എത്തുന്നതെന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു.
വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടും രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയും
ഹൈക്കോടതിയുടെ വിജിലൻസ് വിഭാഗം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിക്ക് കൈമാറി. ഇത് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് പ്രോസിക്യൂഷനോട് കോടതി നിർണായക ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. കേസ് നടത്തിയിരുന്ന സീനിയർ അഭിഭാഷകനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണം ഉണ്ടായില്ലെന്നും ജൂനിയർ അഭിഭാഷകനെതിരെ മാത്രം അന്വേഷണം നടന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.
തൊണ്ടിമുതലുകളുടെ വിവരങ്ങൾ സീനിയർ അഭിഭാഷകനായിരിക്കുമല്ലോ അറിയാൻ കഴിയുകയെന്നും അന്ന് വളരെ ജൂനിയർ ആയിരുന്ന ആൻ്റണി രാജുവിന് എങ്ങനെ ഈ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുമെന്നും കോടതി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനുകൂല വിധിയുണ്ടായാൽ ആൻ്റണി രാജുവിന് നഷ്ടപ്പെട്ട എംഎൽഎ സ്ഥാനം തിരിച്ചു കിട്ടും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന കേസിൽ കോടതിയുടെ തീരുമാനം നിർണായകമാകും.
