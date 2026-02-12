അടിവസ്ത്രം മാറ്റിയതും സിബിഐയുടെ കത്തും; ആൻ്റണി രാജു കേസ് നാൾവഴികൾ, 22 തവണ മാറ്റിവച്ച വിചാരണ
2026 ജനുവരി 3-ന് നെടുമങ്ങാട് കോടതി ആൻ്റണി രാജുവിനും കൂട്ടുപ്രതി കെ.എസ് ജോസിനും മൂന്ന് വർഷം തടവും പതിനായിരം രൂപ പിഴയുമാണ് വിധിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം: തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ ശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ മന്ത്രി ആൻ്റണി രാജു നൽകിയ അപ്പീൽ ഹർജിയിൽ വിധി പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ഫെബ്രുവരി 16ലേക്ക് മാറ്റി. ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ പിടിയിലായ ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്നതാണ് ആൻ്റണി രാജുവിനെതിരായ കുറ്റം.
നെടുമങ്ങാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നാണ് പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാദം. എന്നാൽ ശിക്ഷ നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷനും കോടതിയിൽ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിധിന്യായം തയാറാകാത്തതിനാലാണ് കേസ് മാറ്റിവച്ചത്. കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയാണ് ആൻ്റണി രാജു. ഒന്നാം പ്രതിയും കോടതി ജീവനക്കാരനുമായിരുന്ന കെ.എസ് ജോസിനും കീഴ്ക്കോടതി മൂന്ന് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ അപ്പീലിൽ വിധി വരുന്നത് വരെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ താത്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കേസിൻ്റെ നാൾവഴികൾ
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ കേസിൻ്റെ തുടക്കം 1990 ഏപ്രിൽ നാലിനാണ്. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച 61 ഗ്രാം ഹാഷിഷുമായി ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരനായ ആൻഡ്രൂ സാൽവദോർ സർവലി പിടിയിലാകുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന വിചാരണയിൽ തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതി പ്രതിക്ക് 10 വർഷം തടവും ഒരുലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിയുടെ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തത് അഭിഭാഷകനായ ആൻ്റണി രാജുവായിരുന്നു.
സെഷൻസ് കോടതി വിധിക്കെതിരെ പ്രതിഭാഗം ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി. തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രം പ്രതിക്ക് പാകമാകില്ലെന്ന വിചിത്രമായ വാദമാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. ഇത് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും തൊണ്ടിമുതൽ പ്രതിയുടേതല്ലെന്ന നിഗമനത്തിൽ ആൻഡ്രൂ സാൽവദോറിനെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തു. വിധിക്ക് പിന്നാലെ ഇയാൾ രാജ്യം വിടുകയും ചെയ്തു.
നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ
നാട്ടിലെത്തിയ ആൻഡ്രൂ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മറ്റൊരു കൊലപാതക കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട് മെൽബൺ ജയിലിലായി. അവിടെ വച്ച് സഹതടവുകാരനോടാണ് കേരളത്തിലെ കേസിൽ നടന്ന കൃത്രിമത്തെക്കുറിച്ച് ഇയാൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അഭിഭാഷകൻ്റെയും കോടതി ക്ലാർക്കിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രം വെട്ടിക്കെട്ടി ചെറുതാക്കി കൃത്രിമം കാട്ടിയാണ് താൻ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നായിരുന്നു ആൻഡ്രൂവിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
സഹതടവുകാരൻ ഈ വിവരം ഓസ്ട്രേലിയൻ പൊലീസിന് കൈമാറി. 1996 ജനുവരി 25ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ മൊഴി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇൻ്റർപോൾ യൂണിറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ സിബിഐക്ക് അയച്ചു നൽകി. ഡൽഹിയിലെ സിബിഐ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഈ കത്ത് കേരള പൊലീസിന് ലഭിച്ചതോടെയാണ് കേസിന് വീണ്ടും ജീവൻ വച്ചത്.
തുടരന്വേഷണവും വിചാരണയും
സിബിഐ നൽകിയ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസിൽ അട്ടിമറി നടന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജയമോഹൻ ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസിന് പരാതി നൽകി. മൂന്നു വർഷത്തെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. തുടർന്ന് 2005ൽ കേസ് പുനരന്വേഷിക്കാൻ അന്നത്തെ ഐജി ടി.പി സെൻകുമാർ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ 2006ൽ വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. ആൻ്റണി രാജു, കോടതി ജീവനക്കാരനായ ജോസ് എന്നിവരായിരുന്നു പ്രതികൾ. എന്നാൽ എട്ടു വർഷത്തോളം കേസ് വെളിച്ചം കണ്ടില്ല. പിന്നീട് 2014ൽ പ്രത്യേക ഉത്തരവിറക്കി കേസ് നെടുമങ്ങാട് കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റി. വിചാരണ വേളയിൽ ആൻ്റണി രാജു ഹാജരാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് 22 തവണയോളം കേസ് മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു.
വിധി പ്രസ്താവം
ദീർഘകാലത്തെ നിയമനടപടികൾക്കൊടുവിൽ 2026 ജനുവരി മൂന്നിന് നെടുമങ്ങാട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതി കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞു. തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്ന കുറ്റത്തിന് ആൻ്റണി രാജുവിനും കൂട്ടുപ്രതി കെ.എസ് ജോസിനും മൂന്ന് വർഷം തടവും പതിനായിരം രൂപ പിഴയുമാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. ശിക്ഷാ കാലാവധി ഏഴ് വർഷത്തിൽ താഴെയായതിനാൽ അപ്പീലിൽ വിധി വരുന്നത് വരെ പ്രതികൾക്ക് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നേരത്തെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഈ ശിക്ഷാ വിധിക്കെതിരെയാണ് ആൻ്റണി രാജു ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേസിന്റെ നാള്വഴി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ
- 1990ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. 1990 ഏപ്രില് 4ന് അടിവസ്ത്രത്തിലൊളിപ്പിച്ച 61 ഗ്രാം ഹാഷിഷുമായി ഓസ്ട്രേലിയക്കാരന് ആന്ഡ്രൂ സാല്വദോര് സര്വലി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില് പിടിയിലാകുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരം സെഷന്സ് കോടതി കേസില് വാദം കേട്ടു.
- ആന്റണി രാജു പ്രതിയുടെ വക്കാലത്തെടുത്തെങ്കിലും കേസ് തോറ്റു. 10 വര്ഷം തടവും ഒരുലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം സെഷന്സ് കോടതി ഉത്തരവിറക്കി. എന്നാല് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഹൈക്കോടതിയില് അപ്പീല് ഫയല് ചെയ്തു. എന്നാല്, ഹൈക്കോടതി പ്രതിയെ വെറുതെവിട്ടു. കേസിലെ പ്രധാന തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രം പ്രതിയുടേതല്ലെന്ന വാദമാണ് പ്രതിയെ വെറുതെ വിടാന് പ്രധാന കാരണമായി കോടതി അന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
- അടിവസ്ത്രം പ്രതിക്ക് ഇടാന് കഴിയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കോടതി പ്രതിയെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുപിന്നാലെ പ്രതി ആന്ഡ്രൂ രാജ്യം വിട്ടു. ഒസ്ട്രേലിയിലേക്ക് കടന്ന പ്രതി അവിടെ ഒരു കൊലക്കേസിൽ അകപെട്ടു.
- അവിടെ മെൽബണില് ശിക്ഷയനുഭവിക്കുന്ന പ്രതി ആൻഡ്രു സഹതടവുകാരനോട് കേരളത്തിലെ കേസിൽ, അഭിഭാഷകന്റെയും കോടതിയിലെ ക്ലാർക്കിന്റെയും സഹായത്തോടെ അടിവസ്ത്രം മാറ്റി കുറ്റവിമുക്തനായ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
- സഹതടവുകാരൻ ഈ വിവരം കൊലക്കേസ് അന്വേഷിച്ച സംഘത്തിന് കൈമാറി. 1996 ജനുവരി 25 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ മൊഴി ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇന്റര്പോൾ യൂണിറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്റര്പോള് യൂണിറ്റായ സിബിഐക്ക് അയച്ചു.
- സിബിഐ ഡൽഹി ആസ്ഥാനത്തു നിന്നാണ് ഈ കത്ത് കേരളാ പൊലീസിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതോടെ കേസില് കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജയമോഹന് ഹൈക്കോടതി വിജിലന്സിന് പരാതി നല്കി. മൂന്നു വര്ഷത്തെ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
- 2005-ല് കേസ് പുനരന്വേഷിക്കാന് ഐജിയായിരുന്ന ടി.പി. സെന്കുമാര് ഉത്തരവിട്ടു. ആന്റണി രാജു, കോടതി ജീവനക്കാരനായ ജോസ് എന്നിവരായിരുന്നു കേസിലെ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികള്. 2006-ല് വഞ്ചിയൂര് കോടതിയില് കുറ്റപത്രം നല്കിയെങ്കിലും 8 വര്ഷം കേസ് വെളിച്ചം കണ്ടില്ല.
- 2014-ല് പ്രത്യേക ഉത്തരവിറക്കി കേസ് നെടുമങ്ങാട് കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റി. വിചാരണയില് ആന്റണി രാജു ഹാജരാകാത്തതിനാല് 22 തവണയോളം കേസ് മാറ്റിവച്ചു.
- 2026 ജനുവരി മൂന്നിന് തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്ന കേസിൽ ആൻ്റണി രാജുവിനും കൂട്ടുപ്രതി കെഎസ് ജോസിനും മൂന്ന് വർഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു.
