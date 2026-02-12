ETV Bharat / state

തൊണ്ടിമുതൽ കേസ്: ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ അപ്പീലിൽ വിധി തിങ്കളാഴ്ച; രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയിൽ നിർണായകം

2 വർഷത്തിലധികം ശിക്ഷ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്തുനിന്നും അദ്ദേഹം അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടു.

ആൻ്റണി രാജുവിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോൾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 12, 2026 at 3:40 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ മുൻ മന്ത്രി ആൻ്റണി രാജു നൽകിയ അപ്പീൽ ഹർജിയിൽ വിധി പറയുന്നത് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇന്ന് കേസിൽ വിധി വരുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കോടതി നടപടികൾ തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

അഭിഭാഷകനായിരിക്കെ തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രത്തിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയെന്ന കേസിലാണ് നെടുമങ്ങാട് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി ആൻ്റണി രാജുവിനെ മൂന്നു വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത്. തന്നെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ വിചാരണ കോടതിയുടെ വിധിയും ശിക്ഷാവിധിയും റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ആൻ്റണി രാജു തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പതിനാറാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ചയാകും ഈ അപ്പീലിൽ കോടതിയുടെ അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറത്തുവരിക. കേസിൽ ഇരുഭാഗത്തിൻ്റെയും വിശദമായ വാദങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പൂർത്തിയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഉത്തരവിനായി വച്ചിരുന്ന കേസ് രാവിലെ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ അവസാന കേസായി എടുക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും കേസ് വന്നപ്പോഴാണ് വിധി പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസത്തേക്കായി, അതായത് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിവച്ചത്.

നെടുമങ്ങാട് കോടതിയുടെ ശിക്ഷാവിധിയെത്തുടർന്നാണ് ആൻ്റണി രാജു തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലെ അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടത്. രണ്ട് വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ശിക്ഷ ലഭിച്ചാൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധി അയോഗ്യനാക്കപ്പെടും എന്ന ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ 8(3) വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അയോഗ്യത വന്നത്. മൂന്നു വർഷം ശിക്ഷ ലഭിച്ചതോടെയാണ് അദ്ദേഹം അയോഗ്യനാക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.

രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയിൽ നിർണായകം

വിചാരണ കോടതിയുടെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന കണ്ടെത്തലും ശിക്ഷാവിധിയും സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആൻ്റണി രാജു അപ്പീലിലൂടെ പ്രധാനമായും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മേൽക്കോടതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന വിധി (Conviction) സ്റ്റേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അയോഗ്യത നീങ്ങുകയുള്ളൂ. ശിക്ഷ (Sentence) മാത്രം സ്റ്റേ ചെയ്തതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ആൻ്റണി രാജുവിന് അനുകൂലമായ വിധി വരികയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും എംഎൽഎ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ എത്താൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനും തടസം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടിയുണ്ടായാൽ അയോഗ്യത തുടരുകയും വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന് വലിയ തടസമാവുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ തന്നെ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ കോടതി വിധി ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമാണ്.

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും നിയമവൃത്തങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ചർച്ചാവിഷയമായ ഈ കേസിന് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുണ്ട്. 1990 ഏപ്രിൽ നാലിന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ പിടിയിലായ ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പൗരൻ ആൻഡ്രൂ സാൽവഡോർ സെർവെറ്റോയെ രക്ഷിക്കാൻ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ശിക്ഷാവിധിയിൽ കലാശിച്ചത്. കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്ന വിദേശിയുടെ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു അന്ന് ആൻ്റണി രാജു.

തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രം കോടതിയിലെ തൊണ്ടി സെക്ഷൻ ക്ലർക്കായിരുന്ന ജോസിനെ സ്വാധീനിച്ച് പുറത്തെടുക്കുകയും അത് വെട്ടിത്തിരുത്തി വലിപ്പം കുറച്ച് പ്രതിക്ക് പാകമാകാത്ത വിധത്തിലാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നതായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ്. വിചാരണ വേളയിൽ ഈ അടിവസ്ത്രം പ്രതിക്ക് ധരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ തൊണ്ടിമുതൽ പ്രതിയുടേതല്ലെന്ന് കോടതി തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും വിദേശിയെ വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ കബളിപ്പിച്ച ഈ നടപടി അതീവ ഗൗരവതരമാണെന്നായിരുന്നു നെടുമങ്ങാട് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.

തിങ്കളാഴ്ച വരാനിരിക്കുന്ന വിധി കേവലം ആൻ്റണി രാജു എന്ന വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല, ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിയെയും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണായകമാണ്. പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകർ പ്രധാനമായും ഊന്നൽ നൽകിയത് വിചാരണ കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലുകളിലെ പിഴവുകളിലും സാങ്കേതികമായ അവ്യക്തതകളിലുമാണ്. നീണ്ട വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിചാരണ നടന്നതിനാൽ സാക്ഷിമൊഴികളിലെ വിശ്വാസ്യതയും തൊണ്ടിമുതലിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വവും പ്രതിഭാഗം ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അഭിഭാഷക വൃത്തിയുടെ അന്തസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യമായതിനാൽ ഇളവ് നൽകരുതെന്ന കർശന നിലപാടാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ സ്വീകരിച്ചത്.

വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കഷ്ടിച്ച് ഒന്നര വർഷം മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ അയോഗ്യത നീങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അത് ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിന് കാരണമായേക്കാം. തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന അദ്ദേഹം വിധിക്ക് ശേഷം പൊതുവേദികളിൽ നിന്ന് അല്പം വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ചത്തെ വിധി അനുകൂലമായാൽ നിയമസഭയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും. മറിച്ച് അപ്പീൽ തള്ളുകയോ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുക മാത്രമാണ് പോംവഴി. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ സമയമെടുക്കും എന്നത് പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം കൂട്ടും. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് കീഴ്‌ക്കോടതി വിധിന്യായത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞിരുന്നു.

