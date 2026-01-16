ETV Bharat / state

മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ റദ്ദാകുമോ? ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ ഹർജിയിൽ നാളെ നിർണായക വാദം

നെടുമങ്ങാട് കോടതി വിധിച്ച മൂന്ന് വർഷം തടവും പിഴയും റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരായ കുറ്റം.

ആൻ്റണി രാജു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 16, 2026 at 8:08 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: തൊണ്ടിമുതൽ കേസിൽ എംഎൽഎയും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ആൻ്റണി രാജു സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ ഹർജിയിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി നാളെ വാദം കേൾക്കും. നെടുമങ്ങാട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി വിധിച്ച മൂന്ന് വർഷം തടവും പതിനായിരം രൂപ പിഴയും റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ ആവശ്യം.

ലഹരിമരുന്ന് കേസിലെ തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് പ്രതിക്ക് ശിക്ഷയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവസരമൊരുക്കി എന്ന കുറ്റത്തിനാണ് ജനുവരി മൂന്നിന് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അപൂർവമായ ഈ കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയാണ് ആന്റണി രാജു. ഒന്നാം പ്രതിയും കോടതി ജീവനക്കാരനുമായിരുന്ന ജോസിനും മൂന്ന് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നു. ശിക്ഷാകാലാവധി ഏഴ് വർഷത്തിൽ താഴെയായതിനാൽ അപ്പീലിൽ വിധി വരുന്നത് വരെ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി പ്രതികൾക്ക് നേരത്തെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഭവം 1990ൽ

1990 ഏപ്രിൽ നാലിനാണ് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച 61 ഗ്രാം ഹാഷിഷുമായി ഓസ്‌ട്രേലിയക്കാരൻ ആൻഡ്രൂ സാൽവദോർ സർവലി പിടിയിലാകുന്നത്. ഈ കേസിലെ പ്രധാന തൊണ്ടിമുതലായിരുന്ന അടിവസ്ത്രത്തിൽ കൃത്രിമം നടത്തിയാൽ മേൽക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമ്പോൾ പ്രതിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് കോടതിയിലെ സെക്ഷൻ ക്ലർക്ക് ജോസുമായി ചേർന്ന് ആൻ്റണി രാജു ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത്.

ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ ആൻഡ്രൂ സാൽവദോറിന് കീഴ്‌ക്കോടതി ആദ്യം 10 വർഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകിയപ്പോഴാണ് തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം നടന്നത്. പ്രതി അപ്പീൽ നൽകുന്ന സമയത്ത് ആൻ്റണി രാജു ജൂനിയർ അഭിഭാഷകനായിരുന്നു. തൊണ്ടിമുതലായ അടിവസ്ത്രം പ്രതിക്ക് പാകമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചതാണ് അന്ന് പ്രതിയെ വെറുതെ വിടാൻ ഹൈക്കോടതിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ കോടതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തൊണ്ടിമുതൽ പുറത്തെടുത്ത് വെട്ടിത്തിരുത്തി വലിപ്പം കുറച്ചതായി പിന്നീട് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

വഴിത്തിരിവായത് വിദേശത്തെ കേസ്

തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചതിലൂടെ വിദേശിയായ പ്രതിക്ക് ശിക്ഷയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാനും സാധിച്ചു. പിന്നീട് ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ വച്ച് മറ്റൊരു കൊലപാതക കേസിൽ ആൻഡ്രൂ സാൽവദോർ പിടിയിലായപ്പോഴാണ് കേരളത്തിലെ കേസിൽ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്. താൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് തൊണ്ടിമുതലിൽ അഭിഭാഷകനും ക്ലർക്കും ചേർന്ന് കൃത്രിമം കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്ന് പ്രതി തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ വിവരം ഇന്റർപോൾ വഴി കേരള പൊലീസിന് ലഭിച്ചതോടെയാണ് കേസിന് വീണ്ടും ജീവൻ വച്ചത്.

1994ൽ ഈ സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തെങ്കിലും വിചാരണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ വർഷങ്ങളെടുത്തു. കേസ് ഡയറി അടക്കമുള്ള രേഖകൾ പലപ്പോഴായി കാണാതായതും നിയമനടപടികൾ വൈകിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ ഗൗരവകരമായ ഇടപെടലുകളെ തുടർന്ന് കേസ് വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു. കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരുന്ന തൊണ്ടിമുതലിൽ തിരിമറി നടത്തിയത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്നാണ് നെടുമങ്ങാട് കോടതി വിധിന്യായത്തിൽ നിരീക്ഷിച്ചത്. അഭിഭാഷകനായ ഒരാൾ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അതീവ ഗൗരവതരമാണെന്നും നീതിപീഠത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയെ തകർക്കുന്നതാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. 32 വർഷത്തോളം നീണ്ട നിയമനടപടികൾക്കൊടുവിലാണ് ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടായത്.

രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയും നിർണായകം

വിചാരണ വേളയിൽ തൻ്റെ ഭാഗം കൃത്യമായി കേട്ടില്ലെന്നും സാക്ഷി മൊഴികളിൽ വൈരുധ്യമുണ്ടെന്നും അപ്പീൽ ഹർജിയിൽ ആൻ്റണി രാജു വാദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നുമുള്ള വാദങ്ങളും പ്രതിഭാഗം നേരത്തെ ഉയർത്തിയിരുന്നു. ശിക്ഷാവിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നും ജാമ്യം നീട്ടി നൽകണമെന്നുമാകും പ്രധാനമായും സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുക. അപ്പീൽ കോടതിയുടെ തീരുമാനം ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയിലും നിർണായകമാകും.

മുൻ മന്ത്രിയെന്ന നിലയിലും സിറ്റിങ് എംഎൽഎ എന്ന നിലയിലും കേസിൻ്റെ തുടർനടപടികൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചാവിഷയമാണ്. ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ തുടരുന്നതിന് ഈ ശിക്ഷാവിധി തടസമാകുമോ എന്നതും നിയമവിദഗ്ധർ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്. രേഖാമൂലമുള്ള തെളിവുകളും ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും കീഴ്ക്കോടതി വിധിയിൽ നിർണായകമായിരുന്നു. തൊണ്ടിമുതൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി കോടതി ജീവനക്കാരൻ നടത്തിയ രേഖകളും കൈപ്പറ്റിയ രജിസ്റ്ററിലെ വിവരങ്ങളും പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായ തെളിവായി ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. അപ്പീൽ കോടതി ഈ തെളിവുകൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുമെന്നാണ് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടത്. നീണ്ട നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ വന്ന വിധിയായതിനാൽ മേൽക്കോടതിയുടെ നടപടികളും വേഗത്തിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതികൾക്ക് ശിക്ഷാ ഇളവ് ലഭിക്കുമോ അതോ കീഴ്ക്കോടതി വിധി ശരിവയ്ക്കുമോ എന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിലെ നിയമവാദം അനുസരിച്ചിരിക്കും.

THIRUVANANTHAPURAM SESSIONS COURT
ANTONY RAJU UNDERWEAR CASE
NEDUMANGAD COURT VERDICT
KERALA MLA CONVICTION NEWS
ANTONY RAJU EVIDENCE TAMPERING CASE

