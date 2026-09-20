വാഴവറ്റയിലെ മദ്യശേഖരം ആന്റോയുടേത് തന്നെ; വീട് തന്റേതല്ലെന്ന വാദം പൊളിയുന്നു, ജിഎസ്ടി മൊഴി പുറത്ത്
ഫുട്ബോള് താരം മെസിയുടെ പേരിലുള്ള ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസിന് പിന്നാലെയാണ് വയനാട് ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്റെ വാഴവറ്റയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വൻ വ്യാജമദ്യ ശേഖരം പിടികൂടിയത്.
Published : September 20, 2026 at 4:00 PM IST|
Updated : September 20, 2026 at 5:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മെസിയുടെ പേരിലുള്ള ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസിനു പിന്നാലെ വയനാട് വാഴവറ്റയിലെ വീട്ടില് നിന്ന് വൻ വ്യാജമദ്യ ശേഖരം പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിലായി ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ. വീട് തന്റേതല്ലെന്ന ആന്റോയുടെ അവകാശവാദത്തെളിവുകൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പുറത്തു വന്നു. കാഞ്ഞങ്ങാട് ജിഎസ്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫിസർക്ക് ആന്റോ നൽകിയ മൊഴിയിലെ മേൽവിലാസമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിനയായിരിക്കുന്നത്.
ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് മെസിയെ കേരളത്തില് കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജിഎസ്ടി വെട്ടിപ്പ് കേസില് ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിന് കാഞ്ഞങ്ങാട് ജിഎസ്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് ഓഫിസർക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരായി മൊഴി നല്കുന്നത്. ഈ മൊഴിപ്പകര്പ്പിൽ സ്വന്തം മേൽവിലാസമായി അദ്ദേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നത് 'ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിന്, മൂങ്ങാനിയേല്, വാഴവറ്റ പോസ്റ്റ്, വയനാട്' എന്നാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ മൊഴി നിയമനടടികൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ സ്ഥിരമായി ഈ മേൽവിലാസമാണ് ആന്റോ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതും.
കേസിൽ അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെ, മദ്യം പിടികൂടിയ വാഴവറ്റയിലെ വീട് തന്റേതല്ലെന്ന വാദമാണ് ആന്റോയുടെ അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ ജാമ്യത്തിനായി ഉന്നയിച്ചത്. ആന്റോയുടെ പേരിലല്ലാത്ത ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് മദ്യം പിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ആരോപിക്കാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാദം. എന്നാൽ, ജിഎസ്ടി അധികാരികൾക്ക് നൽകിയ മൊഴിയിലും ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും ഇതേ വിലാസമാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ഈ വാദം പൂർണമായും പൊളിയുകയാണ്
ലയണൽ മെസിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തിൻ്റെ പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് വാഴവറ്റയിലെ കുടുംബവീട്ടിൽ നിന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി സൂക്ഷിച്ച നിലയിൽ വൻ മദ്യശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്.
അതേസമയം അനുവദനീയമായതിൽ കൂടുതൽ മദ്യം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില് എക്സൈസ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി കോടതി ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിനെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ഒരു ദിവസത്തെ എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിക്ക് ശേഷമാണ് ആൻ്റോയെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് അധീന ബിജുവിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത്. പിന്നീട് ആൻ്റോയെ മാനന്തവാടിയിലെ വയനാട് ജില്ലാ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി.
ആന്റോ അഗസ്റ്റിൻ, റോജി അഗസ്റ്റിൻ, ജോസുകുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിശോധന നടന്നിരുന്നു. രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്ത് പൊലീസ് മടങ്ങാനൊരുങ്ങവേയാണ് വീടിന്റെ ഒന്നാം നിലയിലെ മുറിയിൽ നിന്ന് 12.75 ലിറ്റർ വിദേശമദ്യം ഉൾപ്പെടെ വൻ മദ്യശേഖരം കണ്ടെത്തുന്നത്. തുടർന്ന് വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ എക്സൈസ് സംഘം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു എക്സൈസ് സംഘം വാഴവറ്റയിലെ വീട്ടിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. ആകെ 67 ലിറ്ററോളം മദ്യമാണ് ഇവിടെനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത്. മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ള വ്യക്തി തന്നെ ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടത് വലിയ വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടി.
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പ്രതി മദ്യപിക്കാത്ത ആളാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം മദ്യം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചതെന്നും, ഇത് വിൽപനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്നതാണോ അതോ മറ്റാരെങ്കിലും എത്തിച്ചതാണോ എന്നും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.
24 മണിക്കൂർ കസ്റ്റഡിക്കിടെ തെളിവെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി എക്സൈസ് സംഘം ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിനെ വാഴവറ്റയിലെ വീട്ടില് എത്തിച്ചിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത മദ്യക്കുപ്പികളും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ ജാമ്യം തേടി കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഹർജി സെപ്റ്റംബർ 22ന് പരിഗണിക്കാനാണ് ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വെറും 10 ലക്ഷം രൂപ മൂലധനമുള്ള കമ്പനി 213 കോടി രൂപ വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയതിലും 9.94 കോടി രൂപയുടെ വസ്തുക്കള് 154.38 കോടി രൂപയായി എന്ന വ്യാജേന ബാങ്ക് വായ്പ എടുത്തതിലും 6 രഹസ്യ അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെ 1,098.56 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് നടത്തിയതിലും വന് അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാരിസ്ഥിതിക കൊള്ളകളിലൊന്നായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നതാണ് വയനാട് മുട്ടിൽ സൗത്ത് വില്ലേജിൽ നടന്ന മരമുറി കേസിലും ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ പ്രതിയാണ്. കർഷകർക്ക് പട്ടയം നൽകിയ ഭൂമിയിൽ നിന്നിരുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈട്ടിമരങ്ങൾ സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ്റെ മറവിൽ പ്രതികൾ മുറിച്ചുകടത്തിയെന്നാണ് കേസ്.
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