'മദ്യം പിടിച്ച വീട് തൻ്റേതല്ല'; രേഖകൾ ഹാജരാക്കി ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ, ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം
അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ ഹാജരാകണം, കേസിലെ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനോ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനോ യാതൊരു കാരണവശാലും ശ്രമിക്കരുത് തുടങ്ങിയ കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് കോടതി ജാമ്യം നൽകിയത്
Published : September 22, 2026 at 11:35 AM IST
എറണാകുളം: വ്യാജമദ്യക്കേസിൽ പ്രതിയായ റിപ്പോർട്ടർ ടിവി എംഡി ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിന് കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെ ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. സർക്കാരിൻ്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ തള്ളിയാണ് ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്ത് ജാമ്യം നൽകിയത്.
അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ ഹാജരാകണം. കേസിലെ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനോ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനോ യാതൊരു കാരണവശാലും ശ്രമിക്കരുത് തുടങ്ങിയ കർശന വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് കോടതി ജാമ്യം നൽകിയത്. വിദേശമദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ സാധാരണയായി പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കാറുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
കൂടാതെ മറ്റ് അബ്കാരി കേസുകളിൽ ഇയാൾ പ്രതിയാണോ എന്ന കാര്യവും കോടതി വിശദമായി പരിഗണിച്ചു. പ്രതിയെ നേരത്തെ 24 മണിക്കൂർ എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുനൽകിയിരുന്നു. അതിനാൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തുടർനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാമെന്നും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നോട്ടിസ് നൽകി വിളിച്ചുവരുത്താമെന്നും ജാമ്യ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കസ്റ്റഡിയിലെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിയെ ഇനി ദീർഘകാലം ജയിലിൽ വയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ്റെ വാദം പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ നടപടി.
സർക്കാരിൻ്റെ ശക്തമായ എതിർപ്പ്
ജാമ്യാപേക്ഷയെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടി ആസിഫ് അലി മുഖേന സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ പൂർണമായും നിസഹകരിച്ചുവെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പോലും മറുപടി നൽകാൻ പ്രതി തയാറായില്ല. ഇത് അന്വേഷണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കൂടാതെ വ്യാജമദ്യം കണ്ടെടുത്ത വീട് ആൻ്റോയുടേതാണെന്ന വാദവും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചു. വീട് ആൻ്റോയുടേതാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള വിവിധ രേഖകളും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ നൽകി. വിവിധ കോടതികളിൽ നൽകിയ ഹർജികളിലെ വിലാസം, ജിഎസ്ടി വകുപ്പിന് നൽകിയ മൊഴിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സർക്കാർ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് കേസിൻ്റെ തുടരന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന വാദം.
പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ
എന്നാൽ മദ്യം പിടിച്ചെടുത്ത വീട് തൻ്റേതല്ലെന്ന നിലപാടാണ് ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ ബത്തേരി കോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും സ്വീകരിച്ചത്. താൻ മദ്യം കഴിക്കാറില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. വീട് തൻ്റേതല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനായി വോട്ടർ പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങൾ, കെഎസ്ഇബി ബിൽ, വില്ലേജ് രേഖകൾ എന്നിവ പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.
സർഫാസി നിയമപ്രകാരം വിൽപനയ്ക്ക് പോയ വസ്തുവാണിതെന്നും അതിനാൽ റവന്യൂ രേഖകൾ താൻ തിരുത്തേണ്ടതില്ലെന്നുമുള്ള നിർണായക വാദവും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ അനുകൂല തീരുമാനമെടുത്തത്. എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കൃത്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് പ്രതിക്ക് തുണയായത്. കേസിൻ്റെ തുടരന്വേഷണത്തോട് പൂർണമായി സഹകരിക്കാമെന്നും പ്രതിഭാഗം കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തുടരന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കും
മുട്ടിൽ മരംമുറി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നികുതി വെട്ടിപ്പുമായി ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് വയനാട്ടിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മദ്യം കണ്ടെത്തിയത്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കേസിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതേസമയം ഹൈക്കോടതി വിധി വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് കേസിൻ്റെ തുടർനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കും.
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അന്വേഷണം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എക്സൈസിന് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിക്കെതിരായ കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിക്കും. പിടിച്ചെടുത്ത മദ്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഇനി അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമാകുക.
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