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ആരോപണങ്ങളിൽ കുരുങ്ങി ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ: മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ കേസ്; പിന്നാലെ അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാരുടെ വീട്ടിൽ വൻ മദ്യവേട്ട

അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാരുടെ വയനാട്ടിലെ വീട്ടിൽ എസ്‌ഐടി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വൻ നിയമവിരുദ്ധ മദ്യശേഖരം കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് എക്സൈസും ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

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ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ , അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാരുടെ വീട്ടിൽ എസ്‌ഐടി പരിശോധന നടത്തുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2026 at 8:46 PM IST

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വയനാട്: മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്ന വ്യാജവും അപകീർത്തികരവുമായ ആരോപണം വിദ്വേഷത്തോടെ ഉന്നയിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ റിപ്പോർട്ടർ ടിവി ഉടമ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി പൊലീസ് കേസെടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അപമാനിക്കാനും വ്യക്തിഹത്യ നടത്താനും ശ്രമിച്ചതിനാണ് നടപടി. ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിനും മറ്റു രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യാജരേഖകൾ നിർമ്മിച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് പൊലീസിൻ്റെ പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കെപിസിസി വക്താവ് രാജു പി. നായർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകിയത്.

കോടികളുടെ വിലവരുന്ന വിവാഹ രേഖകളുമായി രണ്ട് യുവാക്കൾ തന്നെ സമീപിച്ചെന്നും കർണാടകയിലെ ബൈന്തൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ പരിശോധന നടത്തി ആ രേഖകൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്നും ഒരു പൊതുചടങ്ങിൽ വെച്ചാണ് ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വ്യാജ രേഖയുണ്ടാക്കിയ ഗൂഢസംഘത്തെ തിരിച്ചറിയണമെന്നും ഈ രേഖകൾ ഉടൻ പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നും പരാതിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

മെസ്സി കേസ് പരിശോധനയ്ക്കിടെ വൻ മദ്യവേട്ട

വയനാട്ടിലെ വീട്ടിൽ എസ്‌ഐടി പരിശോധന നടത്തുന്നു (ETV Bharat)

ഒരു വശത്ത് ആരോപണങ്ങളിൽ നിയമനടപടി കടുക്കുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് ഫുട്ബോൾ താരം ലയണൽ മെസ്സിയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാമെന്ന പേരിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലെ എസ്‌ഐടി അന്വേഷണത്തിൽ അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർ കൂടുതൽ കുരുക്കിലായിരിക്കുകയാണ്. കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി വയനാട് വാഴവറ്റ മൂങ്ങനാനിയിലെ വീട്ടിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ റെയ്‌ഡിൽ വൻ നിയമവിരുദ്ധ മദ്യശേഖരമാണ് പിടികൂടിയത്. രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ ആരംഭിച്ച എസ്‌ഐടി പരിശോധന സന്ധ്യവരെ നീണ്ടുനിന്നു.

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പരിശോധനയിൽ വീട്ടിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അറുപതിലധികം കുപ്പികളിലായി സൂക്ഷിച്ച നിലയിൽ 43 ലിറ്റർ വിദേശമദ്യം കണ്ടെത്തി. ഇതിനുപുറമെ 4.824 ലിറ്റർ വിദേശ വൈൻ, 5.500 ലിറ്റർ കേരള വൈൻ, 860 മില്ലിലിറ്റർ മിലിട്ടറി ലിക്കർ എന്നിവയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു. കൂടാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമായി നിർമ്മിച്ചതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 12.750 ലിറ്റർ വൈൻ പോലുള്ള ലഹരിദ്രവ്യവും റെയ്‌ഡിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എക്സൈസ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ ചുമത്താൻ സാധ്യത

അളവിൽ കൂടുതൽ മദ്യവും നിയമവിരുദ്ധമായി നിർമ്മിച്ച പദാർത്ഥങ്ങളും വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എക്സൈസ് വകുപ്പ് വീട്ടുടമയ്‌ക്കെതിരെ വെവ്വേറെ കേസ് എടുത്ത് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. പിടികൂടിയ മദ്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടം, ഇത്രയും ഉയർന്ന അളവിൽ ശേഖരിച്ചതിൻ്റെ നിയമസാധുത, വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ച ദ്രാവകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നിവ എക്സൈസ് സംഘം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.

അനുവദനീയമായ അളവിലും കൂടുതൽ മദ്യം വീടുകളിൽ ശേഖരിച്ച് വെച്ചതിൽ ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനം ഉള്ളതിനാൽ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണ് എക്സൈസ് നീക്കം. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കേസ അന്വേഷിക്കാൻ എത്തിയ എസ്‌ഐടിയുടെ പരിശോധനയിൽ ഉയർന്ന മദ്യശേഖരം അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർക്ക് നേരെ പുതിയൊരു നിയമ പോരാട്ടത്തിനും വഴിയൊരുക്കുകയാണ്.

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