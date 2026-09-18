മദ്യക്കേസ്: റിപ്പോർട്ടർ ടിവി എംഡി ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിന് ജാമ്യമില്ല
വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ കോടതി നടപടികളിൽ ഹാജരായത്
Published : September 18, 2026 at 11:20 AM IST
വയനാട്: വയനാട്ടിലെ വീട്ടിൽനിന്ന് അനധികൃതമായി വൻ മദ്യശേഖരം പിടികൂടിയ അബ്കാരി കേസിൽ റിപ്പോർട്ടർ ടിവി മാനേജിങ് എഡിറ്റർ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിന് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് പ്രതിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. നിലവിൽ മാനന്തവാടി സബ് ജയിലിൽ 14 ദിവസത്തെ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ എക്സൈസ് അന്വേഷണ സംഘം ഉടൻ അപേക്ഷ നൽകും.
കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട വിശദമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു. വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ കോടതി നടപടികളിൽ ഹാജരായത്. മദ്യം കണ്ടെടുത്ത വാഴവറ്റ മൂങ്ങനാനിയിലുള്ള വീട് തൻ്റെ പേരിലല്ലെന്നും അതിനാൽ തനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാദം. ജപ്തി നടപടികൾ നേരിട്ട ഈ വീട് പിന്നീട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലേക്ക് മാറിയതാണെന്നും പ്രതിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായി എതിർത്തു.
നികുതി രേഖകൾ നിർണായകമായി
വീട് ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ്റേത് തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന നിർണായക രേഖകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. 2025ൽ പഞ്ചായത്തിൽ നികുതിയടച്ചതിൻ്റെ രേഖകളാണ് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിക്ക് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ പൊളിയുകയായിരുന്നു. വൻ മദ്യശേഖരം കണ്ടെടുത്ത സംഭവത്തിൽ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രതിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകിയാൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ യാതൊരുവിധ ഇളവുകളും നൽകരുതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമവിരുദ്ധമായി ഇത്രയധികം മദ്യം സൂക്ഷിച്ചത് ഗൗരവതരമായ കുറ്റമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇരുഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ പൂർണമായും പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവിട്ടത്.
രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു എക്സൈസ് സംഘം വാഴവറ്റയിലെ വീട്ടിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. പരിശോധനയിൽ 12.75 ലിറ്റർ വിദേശമദ്യം ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഫുട്ബോൾ താരം ലയണൽ മെസ്സിയെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ആദ്യം മദ്യശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് എക്സൈസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
ആകെ 67 ലിറ്ററോളം മദ്യമാണ് ഇവിടെനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത്. മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ള വ്യക്തി തന്നെ ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടത് വലിയ വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെ തന്നെ ഇയാൾ ജാമ്യത്തിനായി ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കോടതി അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. നിലവിൽ മാനന്തവാടി സബ് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിക്ക് മേൽക്കോടതികളെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ ശക്തമായ തെളിവുകൾ തിരിച്ചടിയാകാനാണ് സാധ്യത.
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കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി എക്സൈസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഉടൻ തന്നെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും. പ്രതി മദ്യപിക്കാത്ത ആളാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം മദ്യം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചതെന്നും, ഇത് വിൽപനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്നതാണോ അതോ മറ്റാരെങ്കിലും എത്തിച്ചതാണോ എന്നും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. പിടിച്ചെടുത്ത മദ്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്താനും അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ എക്സൈസ് സംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും. അബ്കാരി നിയമത്തിലെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
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