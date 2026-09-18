അനധികൃതമായി മദ്യം സൂക്ഷിച്ച കേസ്; ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിന് ജയിലിൽ തുടരും, ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കാതെ ഹൈക്കോടതി
ആൻ്റോയ്ക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്നും അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
Published : September 18, 2026 at 4:16 PM IST
എറണാകുളം: അനധികൃതമായി മദ്യം സൂക്ഷിച്ച കേസിൽ റിപ്പോര്ട്ടര് ചാനല് ഉടന ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കാതെ ഹൈക്കോടതി. ആൻ്റോയ്ക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്നും അന്വേഷണം പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
മറ്റ് കേസുകൾ ബത്തേരി കോടതി തെറ്റായി മനസിലാക്കിയെന്നും അബ്കാരി വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയതിൽ പിഴവ് ഉണ്ടെന്നും അറസ്റ്റിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്നും ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദമുന്നയിച്ചു. തുടർ അന്വേഷണത്തിന് കസ്റ്റഡി ആവശ്യമില്ല, മദ്യം പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്ര സാക്ഷികൾ ഇല്ലെന്നും ആന്റോയുടെ അഭിഭാഷകന് വാദിച്ചു. വിൽപ്പനയ്ക്ക് സൂക്ഷിച്ച മദ്യമല്ല പിടിച്ചെടുത്തതെന്നും വീടിൻ്റെ കരമടച്ചതുകൊണ്ട് ഉടമയെന്ന് കരുതാനാകില്ലെന്നും ആൻ്റോയുടെ ഹർജിയിൽ വാദമുന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്, വയനാട്ടിലെ വീട് ആന്റോയുടെ തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കൂടുതല് രേഖകളുണ്ടെന്ന് സര്ക്കാര് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തുടര്ന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്ത് ഇടക്കാല ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയും ചൊവ്വാഴ്ച ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഇന്ന് തള്ളിയിരുന്നു . തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് .ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നികുതി അടച്ച രേഖകൾ പ്രകാരം വീട് ഇപ്പോഴും ആൻ്റോയുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുൽത്താന് ബത്തേരി കോടതി ആൻ്റോയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത് .
വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയാണ് ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ കോടതി നടപടികളിൽ ഹാജരായത്. മദ്യം കണ്ടെടുത്ത വാഴവറ്റ മൂങ്ങനാനിയിലുള്ള വീട് തൻ്റെ പേരിലല്ലെന്നും അതിനാൽ തനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാദം. ജപ്തി നടപടികൾ നേരിട്ട ഈ വീട് പിന്നീട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലേക്ക് മാറിയതാണെന്നും പ്രതിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായി എതിർത്തു.
നിയുതി രേഖകൾ നിർണായക തെളിവായി
വയനാട്ടിലെ വീട്ടിൽനിന്ന് അനധികൃതമായി വൻ മദ്യശേഖരം പിടികൂടിയ അബ്കാരി കേസിൽ റിപ്പോർട്ടർ ടിവി മാനേജിങ് എഡിറ്റർ ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മദ്യം കണ്ടെടുത്ത വീട് ആൻ്റോ അഗസ്റ്റിൻ്റേത് തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന നിർണായക രേഖകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. 2025ൽ പഞ്ചായത്തിൽ നികുതിയടച്ചതിൻ്റെ രേഖകളാണ് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിക്ക് മുൻപാകെ സമർപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദങ്ങൾ പൊളിയുകയായിരുന്നു. വൻ മദ്യശേഖരം കണ്ടെടുത്ത സംഭവത്തിൽ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രതിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകിയാൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ യാതൊരുവിധ ഇളവുകളും നൽകരുതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമവിരുദ്ധമായി ഇത്രയധികം മദ്യം സൂക്ഷിച്ചത് ഗൗരവതരമായ കുറ്റമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇരുഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ പൂർണമായും പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഉത്തരവിട്ടത്.
രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു എക്സൈസ് സംഘം വാഴവറ്റയിലെ വീട്ടിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. പരിശോധനയിൽ 12.75 ലിറ്റർ വിദേശമദ്യം ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഫുട്ബോൾ താരം ലയണൽ മെസ്സിയെ കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ആദ്യം മദ്യശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് എക്സൈസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.ആകെ 67 ലിറ്ററോളം മദ്യമാണ് ഇവിടെനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത്.
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