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അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ ടിനി ടോമിന് ആശ്വാസം; മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതി

​താൻ അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന ടിനി ടോമിൻ്റെ ഉറപ്പ് പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ നടപടി

Anticipatory Bail to Actor Tini Tom
ടിനി ടോം, അന്‍സിബ ഹസന്‍ (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 3:35 PM IST

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എറണാകുളം: നടി അൻസിബ ഹസ്സൻ നൽകിയ പരാതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ നടൻ ടിനി ടോമിന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം. എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതി നടന് ഉപാധികളോടെ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. കടവന്ത്ര പൊലീസ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ടിനി ടോം മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

​താൻ അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന ടിനി ടോമിൻ്റെ ഉറപ്പ് പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ നടപടി. കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് പൊലീസ് കടന്നാൽ തന്നെ, മുൻകൂർ ജാമ്യമുള്ളതിനാൽ ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി താരത്തെ ഉടൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയക്കേണ്ടി വരും.

​സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിനും മതപരമായ അധിക്ഷേപം നടത്തിയതിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് ടിനി ടോമിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. പൊതുവേദിയിൽ വെച്ച് അൻസിബയെ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും, ലൈംഗികച്ചുവയുള്ളതും അശ്ലീലകരവുമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പരാതിക്കാരിയെ ഒരു മതതീവ്രവാദിയായി ചിത്രീകരിക്കാനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനും ടിനി ടോം ശ്രമിച്ചതായും എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

​ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) 74, 75, 75(1)(4) ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകളാണ് ടിനി ടോമിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

​അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് തള്ളി കോടതി ഇടപടൽ

​നേരത്തെ, അൻസിബ നൽകിയ പരാതിയിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയ കടവന്ത്ര പൊലീസ്, ആരോപണങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേസെടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പൊലീസിൻ്റെ ഈ നിലപാടിനെതിരെ നടി എറണാകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

​ഹർജി പരിഗണിച്ച മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി പൊലീസിൻ്റെ വാദങ്ങൾ പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പൊലീസ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് അപൂർണമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ടിനി ടോം കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തുകയും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ പൊലീസിന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകുകയുമായിരുന്നു. ഈ കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒടുവിൽ കടവന്ത്ര പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

​മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിയായ ടിനി ടോമിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി പൊലീസ് വിളിപ്പിച്ചേക്കും. കോടതിയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഉത്തരവിലുള്ള കർശന ഉപാധികൾ പാലിച്ച് നടൻ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കേണ്ടി വരും.

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TAGGED:

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