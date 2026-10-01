'എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ..'; ലഹരിക്കെതിരെ കത്തെഴുതി വിദ്യാർഥികൾ, വേറിട്ട മാതൃകയുമായി ഒരുപറ്റം കുരുന്നുകൾ
സർക്കാരിൻ്റെ ലഹരിവിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനായ 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്' ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആവിഷ്കരിച്ച 'തൂഫാൻ പ്രൊമാക്സ്' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണിത്.
Published : October 1, 2026 at 8:46 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 8:59 PM IST
കോട്ടയം: പ്രിയ കൂട്ടുകാരാ (കൂട്ടുകാരീ), ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ (കൂട്ടുകാരിയുടെ) ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക്... മയക്കുമരുന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല. ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല. പ്രിയ കൂട്ടുകാരാ (കൂട്ടുകാരീ) നീയും ഇത് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ചങ്ങനാശേരി അതിരൂപതാ കോർപറേറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റിന് കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളിലെ 23000ത്തോളം കുട്ടികൾ എഴുതിയ കത്തിലെ വാക്കുകളാണിവ. ഇൻലൻ്റിൽ ആദ്യമായി കത്തെഴുതുന്നവരായിരുന്നു വിദ്യാർഥികളിൽ ഏറെയും. 'സ്നേഹപൂർവം നന്മയ്ക്ക് 'എന്ന് പേരിട്ട പരിപാടിയിൽ ആയിരിത്തലധികം വിദ്യാർഥികളാണ് ആവേശപൂർവം പങ്കാളികളായത്.
ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും മാനേജ്മെൻ്റിന് കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിലെ ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ സ്കൂൾ മേൽ വിലാസം മാനേജ്മെൻ്റ് മുൻകൂട്ടി നൽകിയിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഓരോ വിദ്യാർഥിക്കും ലഭിച്ച തങ്ങൾ മുമ്പു കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിക്കോ ആണ് കത്തയ്ക്കേണ്ടത്. ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ പദ്ധതിയോട് സഹകരിച്ച് ലഹരിക്കെതിരായ പോരാട്ടം വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ ശക്തമാക്കാനുള്ള കോർപറേറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കത്തയയ്ക്കൽ.
അതിരമ്പുഴ സെൻ്റ് അലോഷ്യസ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇൻ ഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ ഒത്തുകൂടി ലഹരിക്കെതിരെ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. തുടർന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെത്തി കത്തുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓരോ വിദ്യാർഥിയും ഒരു കത്ത് എഴുതും. ഒരു കത്ത് തിരികെ ലഭിക്കും. ഈ കത്തുകൾ വിദ്യാർഥികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ്. അവരറിയാതെ ലഹരിക്കെതിരേ അവർ സ്വയം പോരാളികളായി മാറുകയാണ്.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ലഹരിവിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനായ 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാന്' ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആവിഷ്കരിച്ച 'തൂഫാൻ പ്രൊമാക്സ്' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അതിരമ്പുഴ സെൻ്റ് അലോഷ്യസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും സെൻ്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളും സംയുക്തമായാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം നന്മയ്ക്ക്’ എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
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പരിപാടിയുടെ മേഖലാതല ഉദ്ഘാടനം കോട്ടയം അതിരമ്പുഴ സെൻ്റ് അലോഷ്യസ് സ്കൂളിലാണ് നടന്നത്. "നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലഹരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കത്തെഴുതിയവരാണ്. എന്നോട് പറഞ്ഞത് 1000ത്തിലധികം കുട്ടികൾ കത്ത് എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലഹരിക്കെതിരെ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോരാട്ടം ചെറുതല്ല. ഈ പോരാട്ടം വ്യാപിക്കണം. നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപത്ത് ലഹരിയാണ്. ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന്" എംഎൽഎ നാട്ടകം സുരേഷ് പറഞ്ഞു. ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കുട്ടികൾ നാളിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ലഹരിയുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇൻലൻഡിൽ തയ്യാറാക്കിയ കത്തുകൾ അടങ്ങിയ പ്രതീകാത്മക തപാൽപെട്ടി ഏറ്റുമാനൂർ എംഎൽഎ അഡ്വ നാട്ടകം സുരേഷും സിനിമാതാരം ദേവിക സഞ്ജയും ചേർന്ന് പോസ്റ്റ്മിസ്ട്രസ് അനില ജെയ്ക്ക് കൈമാറിയാണ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും ലഹരിക്കെതിരായ സന്ദേശമെഴുതിയ കത്തുകൾ വൈകുന്നേരത്തോടെ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അതിരമ്പുഴ സ്കൂൾ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഫാദർ മാർട്ടിൻ നീളപ്പറമ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സജി ഒഎ, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തോമസ് പുതുശ്ശേരി, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജിം അലക്സ്, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ ഫസീന സുധീർ, ആൻസ് വർഗീസ്, ജോസ് അമ്പലക്കുളം, മുൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജെയിംസ് കുര്യൻ, പോസ്റ്റ്മിസ്ട്രസ് അനില ജെ, അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെഎസ് പ്രമോദ്, പിടിഎ. പ്രസിഡൻ്റ് ജിൻസൺ ജോയ് നടക്കൽ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബിനു ജോൺ, ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് റോഷിനി ജേക്കബ്, സെൻ്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് സിനി ജോസഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക നേതാക്കൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, വിദ്യാർഥികൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. സ്കൂൾ ചെയർപേഴ്സൺ കുമാരി ഡെൽന ജയ്സ് മോൻ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ വിദ്യാർഥികൾ ഏറ്റുചൊല്ലി. സെൻ്റ് അലോഷ്യസ് എച്ച്എസ്എസ് എൻഎസ്എസ് വോളണ്ടിയർമാരും സെൻ്റ് മേരീസ് ജിഎച്ച്എസ് എസ്പിസി കേഡറ്റുകളും അവതരിപ്പിച്ച ഫ്ലാഷ് മോബ് പരിപാടിക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി. പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ സഞ്ജിത് പി ജോസ്, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ ജിഷാമോൾ അലക്സ്, എൻഎസ്എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫിസർ റെനു ജോസഫ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
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