172 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം; ആറാം കഞ്ഞി പിന്നീട് സദ്യയായി, ശ്രദ്ധേയമായി യാദവ സമുദായത്തിൻ്റെ അന്നദാനം

ഒരു പ്രത്യേക ചടങ്ങോടെയാണ് അന്നദാനത്തിനുള്ള ഭക്ഷണവും മറ്റും തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങുന്നത്. നിത്യവും രണ്ടായിരം പേർക്ക് വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ നൽകി വരുന്നു

വള്ളിയൂർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്നദാനം
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 21, 2026 at 11:51 AM IST

വയനാട്: വള്ളിയൂർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആറാട്ട് മഹോത്സവം വെറുമൊരു ആഘോഷമല്ല, മറിച്ച് ഒരു നാടിൻ്റെയും വിവിധ സമുദായങ്ങളുടെയും ഒത്തൊരുമയുടെ വിളംബരം കൂടിയാണ്. ആചാരപ്പെരുമയും ഭക്തിയും ഇഴചേരുന്ന ഈ ഉത്സവക്കാലത്ത്, കഴിഞ്ഞ 172 വർഷത്തിലധികമായി മുടങ്ങാതെ തുടരുന്ന യാദവ സമുദായത്തിൻ്റെ അന്നദാനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തനിമ ഒട്ടും ചോരാതെയാണ് ഇന്നും ഈ സേവനം തുടർന്നുപോരുന്നത്.

തലമുറകളായി കൈമാറിവന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വള്ളിയൂർക്കാവ് ഉത്സവത്തിൻ്റെ ആറാം നാളിൽ യാദവ സമുദായം അന്നദാനം നടത്തുന്നത്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കഞ്ഞിയായിരുന്നു വഴിപാടായി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ കാലക്രമേണ ഭക്തജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വർധനവും സമുദായത്തിൻ്റെ സജീവമായ ഇടപെടലും വഴി ഇത് വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയായി പരിണമിക്കുകയായിരുന്നു.

അഞ്ചാം നാൾ ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങുകളോടെയാണ് അന്നദാനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. മേലേക്കാവിൽ നിന്ന് ആദിവാസി മൂപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ ഉരുളി അന്നപൂർണേശ്വരി ഹാളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതോടെ പാചകപ്പുരകൾ സജീവമാകും. ആറാം നാൾ ഭക്തർക്കായി വിളമ്പുന്ന സദ്യയോടെയാണ് വള്ളിയൂർക്കാവ് ഉത്സവപ്പറമ്പിലെ അന്നദാന ചടങ്ങുകൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായ ഊർജം കൈവരുന്നത്.

നിലവിൽ പ്രതിദിനം രണ്ടായിരത്തോളം പേർക്കാണ് യാദവ സമുദായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സദ്യ നൽകുന്നത്. ഭക്തിയും സേവനതൽപ്പരതയും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ പുണ്യകർമം വള്ളിയൂർക്കാവ് ഉത്സവത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ജാതിമത ഭേദമന്യേ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഈ പ്രസാദമൂട്ടിൽ പങ്കുചേരാൻ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തുന്നത്.

ആറാം കഞ്ഞി യാദവ സമൂദായം കലാകാലങ്ങളായി നടത്തി വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അന്നദാനം ചടങ്ങാണ്. നിരവധി ഭക്തരാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നത്. ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം മേലേക്കാവിൽ നിന്ന് ആദിവാസി മുപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ ഉറുളി എത്തിക്കുന്നത് മുതലാണ് ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 172 വർഷത്തിലേറെയായി ഇത് തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അഡ്വ. ടി മണി പറയുന്നു.

പൂർവികർ ആരംഭിച്ച അന്നദാനം ഒരു ഇടവേളയും വരുത്താതെ ഇന്നും തുടരുകയാണ്. ഇത് തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണെന്നും സംഘാടകർ പറയുന്നു. പാരമ്പര്യവും വിശ്വാസവും കൈമുതലാക്കി, തലമുറകൾ മാറിയിട്ടും അന്നദാന സേവനം അതേ ആവേശത്തോടെ തുടരുകയാണ് യാദവ സമുദായം. രാത്രിയിലും പിറ്റേന്നത്തെ സദ്യക്കുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിയാനൊക്കെയായി ചെറുപ്പക്കാരും കൂടും.

ഓരോ വർഷവും ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ഹാളിലാണ് അന്നദാനം നടക്കുക. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ പ്ലേറ്റുകളും ഗ്ലാസുകളുമെല്ലാം സംഘാടകർ തന്നെ ഒരുക്കും. എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ജാതിമത ഭേതമന്യ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും സമുദായ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

Also Read: 'വ്രതനാളുകളിൽ നേടിയെടുത്ത വിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം', വിശ്വാസികൾക്ക് സന്ദേശം നൽകി എറണാകുളം ഇമാം

