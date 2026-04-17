നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണം; അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെൻ്റൽ കോളജിൽ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം ഇരമ്പുന്നു
അധ്യാപകരുടെ മാനസിക പീഡനം, ബോഡി ഷെയിമിങ്, അക്കാദമിക് രംഗത്തെ പ്രതികാര നടപടികൾ എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതിനകം 150ൽ അധികം പരാതികളാണ് വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്
Published : April 17, 2026 at 7:44 AM IST
കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെൻ്റൽ കോളജ് വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിൽ ആരോപണവിധേയരായ അധ്യാപകരെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കാമ്പസിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തം. ഡോക്ടർ എം കെ റാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് അധ്യാപകരെ പുറത്താക്കും വരെ അനിശ്ചിതകാല സമരം തുടരുമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് നഴ്സിങ്, പാരാമെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളും സമരത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു.
കുറ്റക്കാരായ അധ്യാപകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ്എഫ്ഐ, കെഎസ്യു, എംഎസ്എഫ്, എബിവിപി, യൂത്ത് ലീഗ് തുടങ്ങിയ വിവിധ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും ക്യാമ്പസിലേക്കും ക്ലിനിക്കിലേക്കും മാർച്ച് നടത്തി. ഇതോടെ അഞ്ചാം ദിവസവും കാമ്പസ് സമരഭരിതമായി.
ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെ ഇടപെടൽ
വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതികൾ അന്വേഷിക്കാൻ ആരോഗ്യ സർവകലാശാല പ്രത്യേക സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി. ഗവർണറുടെ കർശന നിർദേശപ്രകാരം വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ മോഹനൻ കുന്നുമ്മലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടപടി. ഈ സമിതി രണ്ട് ദിവസം കോളജിലെത്തി വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നും രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും വിശദമായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. അന്വേഷണത്തിൽ കോളജ് മാനേജ്മെൻ്റിന് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയാൽ അഫിലിയേഷൻ റദ്ദാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് സർവകലാശാല നൽകുന്ന സൂചന.
അധ്യാപകരുടെ മാനസിക പീഡനം, ബോഡി ഷെയിമിങ്, അക്കാദമിക് രംഗത്തെ പ്രതികാര നടപടികൾ എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതിനകം 150ൽ അധികം പരാതികളാണ് വിദ്യാർഥികൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേക ഇമെയിൽ ഐഡി വഴിയാണ് പരാതികൾ നൽകാൻ സൗകര്യമൊരുക്കിയത്. ക്യാമ്പസിൽ വിദ്യാർഥി സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കണമെന്നും മാനേജ്മെൻ്റുമായി നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കൃത്യമായ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോപണം
നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ടെന്നും ലോൺ ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് മരണകാരണമെന്ന പ്രചാരണം അന്വേഷണം വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു. കുറ്റക്കാരായ അധ്യാപകരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന അധ്യാപകരെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിന് അഞ്ച് ദിവസമായിട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വലിയ അനാസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് കുടുംബം കുറ്റപ്പെടുത്തി. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം.
മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് കോളജിലേക്ക് വിവിധ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിലും പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരോഗ്യ സർവകലാശാലാ അധികൃതർ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികളുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം വൈകാതെ ചർച്ച നടത്തിയേക്കും.
വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ സ്ഥിരം സംവിധാനം ക്യാമ്പസിൽ ഒരുക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പൊലീസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിവരമുണ്ട്. നിതിൻ രാജിന് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതുവരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടരാൻ തന്നെയാണ് സമരസമിതിയുടെ തീരുമാനം.
Also Read:- കൊടുംചൂട് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കല്ല; 72 വർഷത്തെ റെക്കോർഡ് ചൂട് ഓർമിപ്പിച്ച് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്