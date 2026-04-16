നിതിൻ രാജിന് നീതി വേണം; അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെൻ്റൽ കോളജിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം
By PTI
Published : April 16, 2026 at 1:04 PM IST
കണ്ണൂർ: അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെൻ്റൽ കോളജിലെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥി നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ രംഗത്ത്. സർവകലാശാല പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർ ഒഴികെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളും കോളജിന് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ച് നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നത് വരെ കോട്ട് ധരിക്കില്ലെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നതിനാലാണ് കാമ്പസിൽ നിശബ്ദ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു.
മരണം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കോളജ് മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് തയാറായിട്ടില്ല. മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം സുതാര്യമാക്കണമെന്നും യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണസമിതിക്ക് ഉടൻ നിവേദനം നൽകും.
കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അനാട്ടമി വിഭാഗം മേധാവി എം കെ റാമിനെ കോളജിൽ നിന്ന് അടിയന്തരമായി പുറത്താക്കണം. കൂടാതെ മരണത്തിൽ പങ്കുള്ള മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കെതിരെയും വകുപ്പുതല നടപടിയെടുക്കണമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസിലെ അന്വേഷണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കണമെന്നും അതുവരെ നിയമപോരാട്ടം തുടരുമെന്നും പ്രതിനിധികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾ
വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് അനുഭാവപൂർവമായ സമീപനമല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥി സൗഹൃദമായ അന്തരീക്ഷമാണ് കോളജിൽ വേണ്ടത്. പിന്തുണ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വിദ്യാർഥി യൂണിയന് കാര്യമായി ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നില്ല. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുതാര്യതയില്ലെന്നും കോളജ് മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ സംഘടനാഘടനയെക്കുറിച്ച് പോലും തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്നും വിദ്യാർഥികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിന് പുറമേ സംസ്ഥാന എസ്സി, എസ്ടി കമ്മിഷൻ, മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ, യുവജന കമ്മിഷൻ, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നിവയും സംഭവത്തിൽ പ്രത്യേകം അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. കേസിൽ പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്ന എം കെ റാമിനെയും ഡോക്ടർ സംഗീതയെയും കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിയായ 22കാരൻ നിതിൻ രാജ് അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെൻ്റൽ കോളജിലെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 10ന് കോളജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെയാണ് നിതിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അധ്യാപകനായ റാം നടത്തിയ ജാതി അധിക്ഷേപമാണ് നിതിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതെന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആരോപണം.
ജാതിയുടെയും നിറത്തിൻ്റെയും പേരിൽ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതിയെത്തുടർന്ന് രണ്ട് അധ്യാപകർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റത്തിനും അതിക്രമം തടയൽ നിയമപ്രകാരവും പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
റാമിനെതിരെ നിരവധി പരാതികൾ വിദ്യാർഥികൾ മുൻപും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മരണത്തിന് പിന്നാലെ നിതിൻ്റെ സഹപാഠികൾ അടക്കം ഇയാൾക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി. നടപടിയെടുക്കാൻ വൈകിയാൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനം. സർവകലാശാല അധികൃതരും വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യം. ഒളിവിലുള്ള പ്രതികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൊലീസിനുമേൽ കടുത്ത സമ്മർദമുണ്ട്.
