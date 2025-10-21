ETV Bharat / state

24 വർഷം, 3,000 സിനിമകൾ, 1,000 ടിക്കറ്റുകൾ: ഈ സിനിമാ ഭ്രാന്തൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ലോക റെക്കോഡ്; വിസ്‌മയമായി അനിൽ

സിനിമാ ടിക്കറ്റിനൊപ്പം സിനിമയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അനിൽ കുമാർ മുണ്ടാസ് അതീവ താത്പര്യമുള്ളയാളാണ്. ടിക്കറ്റ് വില, തീയതി, സിനിമയുടെ പേര്, തീയറ്റർ, ഭാഷ, സംവിധായകൻ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു.

Anil Kumar Mundas Film ticket collector Kannada cinema love Three decades passion
അനിൽ കുമാർ മുണ്ടാസ്, അനിലിൻ്റെ സിനിമ ടിക്കറ്റ് ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 21, 2025 at 5:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും? നൂറോ, ഇരുനൂറോ, അല്ലെങ്കിൽ 500-ൽ അധികമോ? കണ്ട സിനിമകളുടെ കൃത്യമായ കണക്ക് ആരെങ്കിലും എടുക്കാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ കർണാടകയിലെ ദാവൺഗെരെ നഗരത്തിൽ അനിൽ കുമാർ മുണ്ടാസ് എന്ന ഒരു സിനിമ പ്രേമിയുണ്ട്. ഇതുവരെ കണ്ട സിനിമകളുടെ എണ്ണം എണ്ണിപ്പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെന്നതാണ് അനിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത.

സിനിമകളെ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം മൂവായിരത്തിലധികം സിനിമകളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടുതീർത്തത്. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിനോട് അടുത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു സിനിമ തിയറ്ററിൽ കാണുന്ന ശീലം ഇദ്ദേഹം മുടങ്ങാതെ തുടരുകയാണ്. കണ്ട സിനിമകളുടെയെല്ലാം ടിക്കറ്റുകൾ ശേഖരിച്ച് ലോക റെക്കോഡിനായുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് അനിൽ ഇപ്പോൾ. അഞ്ജനേയ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന അനിൽ കുമാർ, രാം ആൻഡ് കോ സർക്കിളിൽ കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി സ്വന്തമായി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു. 1990-ൽ തുടങ്ങിയ ഈ വിനോദം ഇന്നും അദ്ദേഹം ആവേശത്തോടെ തുടരുന്നു. സിനിമാ ടിക്കറ്റുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, സിനിമാ റിവ്യൂകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിലും ഇദ്ദേഹം അതീവ താത്പര്യമുള്ളയാളാണ്.

Anil Kumar Mundas Film ticket collector Kannada cinema love Three decades passion
സിനിമാ ടിക്കറ്റ് ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

സിനിമാ ശേഖരവും ടിക്കറ്റുകളും

കഴിഞ്ഞ 24 വർഷത്തിനിടെ അനിൽ കുമാർ 3,000 സിനിമകളാണ് കണ്ടത്. 1990 മുതൽ സിനിമ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടിക്കറ്റുകൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് 2004 മുതലാണ്. ഇതിൽ 1,000 ടിക്കറ്റുകൾ അദ്ദേഹം ഇതിനോടകം ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സിനിമ കാണാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാത്ത അനിൽ, മകൾ കൂടെയില്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെയോ മറ്റുള്ളവരെയോ സ്വന്തം ചെലവിൽ സിനിമ കാണാൻ കൂട്ടാറുണ്ട്. ഓരോ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ടിക്കറ്റ് വില, തീയതി, സിനിമയുടെ പേര്, തീയറ്റർ, ഭാഷ, സിനിമയുടെ സന്ദേശം, സംവിധായകൻ, നിർമാതാവ്, നടൻ, നടിമാർ, ആകെ അഭിനേതാക്കൾ, ഗ്രേഡ്, ചിലവായ തുക തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം ടിക്കറ്റിനൊപ്പം ഒട്ടിച്ചാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്.

Anil Kumar Mundas Film ticket collector Kannada cinema love Three decades passion
അനിൽ കുമാർ മുണ്ടാസ് (ETV Bharat)

പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ ഡോ. രാജ്‌കുമാർ

സിനിമാ പ്രേമി എന്ന നിലയിൽ കന്നഡ സിനിമകൾക്കാണ് അനിൽ കുമാർ മുണ്ടാസ് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നത്. മറ്റ് ഭാഷാചിത്രങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ ഡോ. രാജ്കുമാർ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. രാജ്കുമാറിൻ്റെ 90 ശതമാനം സിനിമകളും കണ്ടിട്ടുള്ള അനിൽ കുമാറിൻ്റെ ഇഷ്ടചിത്രങ്ങൾ 'കസ്തൂരി നിവാസ', 'ബംഗാരദ മനുഷ' എന്നിവയാണ്.

ഇന്നും ടിവിയിൽ വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ കാണാതിരിക്കില്ലെന്നും തീയറ്ററിൽ അവസാനമായി കണ്ട ചിത്രം 'കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1' ആണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആശംസ കാർഡുകളും പഴയ കത്തുകളും താൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിന് ക്ഷമ വളരെ പ്രധാനമാണെന്നും അനിൽ കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദാവൺഗെരെയിലെ ശിവാലി ടാക്കീസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തിയറ്റർ. ആ തിയറ്റർ പൂട്ടുന്നതുവരെ അവിടെ മാത്രം 300 സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു.

Anil Kumar Mundas Film ticket collector Kannada cinema love Three decades passion
സിനിമാ ടിക്കറ്റ് ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

സാക്ഷ്യവുമായി സുഹൃത്തുക്കൾ

സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പ്രമുഖരുടെയും പിറന്നാൾ ഉൾപ്പെടെ 463 ആഘോഷങ്ങൾ കടയിൽ സ്വന്തം ചെലവിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അനിൽ കുമാറിൻ്റെ സുഹൃത്ത് സുനിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, അദ്ദേഹം ഇതുവരെ 3,000 മുതൽ 5,000 വരെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആരുടെ പിറന്നാളും കടയിൽ വച്ച് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രശസ്തരെ ക്ഷണിച്ച് ആദരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

Anil Kumar Mundas Film ticket collector Kannada cinema love Three decades passion
സിനിമാ ടിക്കറ്റ് ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

10-15 വർഷമായി അനിൽ കുമാറിനെ അറിയാവുന്ന താനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സുനിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. മറ്റൊരു സുഹൃത്തായ പാണ്ഡുരംഗ പി.യുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പ്രമുഖരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും 300-400 പിറന്നാളുകൾ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ചെലവിൽ ആഘോഷിച്ചു. 3,000-ൽ അധികം സിനിമകൾ കണ്ട് എല്ലാ ടിക്കറ്റുകളും ശേഖരിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നേട്ടം നിസാരമല്ലാത്ത, അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. 30-35 വർഷമായി അനിൽ കുമാറിനെ അറിയാമെന്നും, താൻ സിനിമ കാണാറില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പാണ്ഡുരംഗ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read:- 'രാത്രിയിൽ പട്രോളിങ്ങിനും പൊലീസിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു'; ‘പാതിരാത്രി’യിലെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് നവ്യ നായർ

TAGGED:

ANIL KUMAR MUNDAS
FILM TICKET COLLECTOR
KANNADA CINEMA LOVE
THREE DECADES PASSION
MOVIE BUFF WORLD RECORD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.