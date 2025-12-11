Kerala Local Body Elections2025

"സിപിഎം-ബിജെപി കൂട്ടുകെട്ട് ഇനി നടക്കില്ല, തെരഞ്ഞെടുപ്പോട് കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകും", ആരോപണവുമായി അനിൽ അക്കര

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അനിൽ അക്കര. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുള്ള പോലെ ആത്മവിശ്വാസം ഇത്തവണയും തനിക്ക് ഉണ്ടെന്നും അനിൽ അക്കര കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Anil Akkara (ETV Bharat)
തൃശൂർ: സിപിഎം-ബിജെപി കൂട്ടുകെട്ട് തൃശൂരിൽ ഇനി നടപ്പിലാകില്ലെന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി മുൻ എംഎൽഎയും എഐസിസി അംഗവുമായ അനിൽ അക്കര. ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പോട് കൂടി ജനങ്ങൾക്ക് മനസിലാകുമെന്നും അനിൽ അക്കര പറഞ്ഞു. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൃശൂർ വോട്ട് ചെയ്‌ത ബിജെപിയുടെ എംപി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വോട്ട് ചെയ്‌തത് തിരുവനന്തപുരത്താണെന്നും അനിൽ അക്കര പറഞ്ഞു. സുരേഷ് ഗോപി തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥിരതാമസക്കാരനാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തൃശൂരിലേക്ക് വോട്ട് മാറ്റിയതാണെന്നും അനിൽ അക്കര മുൻപ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. തൃശൂരിൽ സ്ഥിരതാമസം എന്ന വ്യാജ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വോട്ട് ചേർത്തുവെന്ന് ഇതോടെ വ്യക്തമായതായും അനിൽ അക്കര ആരോപിച്ചിരുന്നു.

അനില്‍ അക്കര മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ച സ്‌കൂളിലാണ് തനിക്ക് വോട്ടെന്നും എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും താനാണ് ആദ്യം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളതും. അങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തനിക്കാണ് വിജയം ഉണ്ടാകാറുള്ളതെന്നും അനിൽ അക്കര മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

"2000, 2005, 2010 തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും 2016 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഞാനാണ് ആദ്യം വോട്ട് ചെയ്‌തത്. 2021 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് രണ്ട് പേർ ബലമായി വോട്ട് ചെയ്‌ത് പോകുകയായിരുന്നു. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ട് എൻ്റെയാണ്. ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിക്കാറുണ്ട്," അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുള്ള പോലെ ആത്മവിശ്വാസം ഇത്തവണയും തനിക്ക് ഉണ്ടെന്നും അനിൽ അക്കര കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്ഥാനാർഥികളുടെ വലുപ്പ ചെറുപ്പത്തിൽ പ്രത്യേകതയില്ലെന്നും ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾ 73,74 അമൻഡ്മെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികളാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിയമസഭയോ ലോക്‌സഭയോ ഗ്രാമസഭയോ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെയെല്ലാം ഗ്രാവിറ്റി ഒന്നായിരിക്കുമെന്നും ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യമെന്നും അനിൽ അക്കര കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഗ്രാമങ്ങളിലെ റോഡുകൾ ഒന്നു പോലും നേരായവിധമല്ല. ജലജീവൻ മിഷനു വേണ്ടിയും അദാനി ഗ്യാസ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വെട്ടിപ്പൊളിച്ച റോഡുകൾ ഭരണാധികാരികൾക്ക് നന്നാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അനിൽ അക്കര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

"സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് താത്പര്യമെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോൾ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകണമെന്നും ഈ തവണ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണമെന്നും എം പി കെ സി വേണുഗോപാൽ അറിയിച്ചു. ആറു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഡൽഹിയിൽ വച്ച് അറിയിച്ചതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള സന്ദേശം ശബരിനാഥിനും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്," അനിൽ അക്കര പറഞ്ഞു.

വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നോക്കി കണ്ടതെന്നും പാർട്ടി പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. വടക്കാഞ്ചേരി മുൻ എംഎൽഎയും എഐസിസി അംഗവുമായ അനിൽ അക്കര കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി അടാട്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലാണ് ഇത്തവണ ജനവിധി തേടുന്നത്. 2000-2010 വരെ അനിൽ അക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമായിരുന്നു. 2000-2003 വരെ അധ്യക്ഷനുമായിരുന്നു.

