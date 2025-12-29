ETV Bharat / state

വിവാഹ അഭ്യർഥന നിരസിച്ചതിൽ വൈരാഗ്യം; മലപ്പുറത്ത് യുവതിയെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു

സംഭവത്തിന് ശേഷം ആക്രമണം നടത്തിയ യുവാവ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞു. ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുതന്നെ കത്തി പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

WOMAN STABBED IN MALAPPURAM CRIME AGAINST WOMEN WOMEN SAFETY ANGRY OVER REJECTION WOMAN STABBED
Representative Image (ETV Bharat)
മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്ത് യുവതിയെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി പൊലീസ്. മലപ്പുറം പെൻഷൻ ഭവൻ റോഡിൽ വച്ചാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. യുവതി വിവാഹ അഭ്യർഥന നിരസിച്ചതിലുള്ള വൈരാഗ്യം കാരണമാണ് യുവാവ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ യുവതിക്ക് തല, കൈ, കഴുത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റു. യുവതി ഉടൻ ചികിത്സ തേടിയതായും പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമല്ലെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

സംഭവത്തിന് ശേഷം ആക്രമണം നടത്തിയ യുവാവ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കടന്നുകളഞ്ഞു. അതേസമയം, സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നുതന്നെ ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കത്തിയും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കത്തി തെളിവായി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു.

ഇതിനുമുമ്പ് തന്നെ യുവതി മലപ്പുറം പൊലീസിൽ യുവാവിനെതിരെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുവാവിനെ പൊലീസ് വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തെങ്കിലും പിന്നീട് വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം.

മലപ്പുറത്ത് യുവതിയെ കുത്തി പരുക്കേൽപ്പിച്ചു (ETV Bharat)

വിട്ട് അയച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത് എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്, സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് നടപടികളെ കുറിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിനായി മലപ്പുറം പൊലീസ് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് വ്യാപക തെരച്ചിൽ നടത്തിവരികയാണ്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.

പ്രണയം നിരസിച്ചതിന് പെണ്‍കുട്ടിയെ കഴുത്ത് അറുത്ത് കൊന്നു

ചെന്നൈയിൽ പ്രണയം നിരസിച്ചതിന് സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ പിന്തുടര്‍ന്ന് കഴുത്ത് അറുത്ത് കൊന്ന കേസ് ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ രാമനാഥപുരം ജില്ലയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതി മുനിരാജ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ കീഴടങ്ങി.

സ്‌കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പ്രതിയായ മുനിരാജ് അരയില്‍ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച കത്തിയെടുത്ത് പെണ്‍കുട്ടിയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. രക്തം വാര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടി സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് ബോധരഹിതയായി. തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

പ്രതി പല തവണ പെണ്‍കുട്ടിയോട് തൻ്റെ പ്രണയം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനി പ്രണയ അഭ്യര്‍ഥന നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതിക്ക് വിദ്യാര്‍ഥിനിയോട് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകുകയും വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ കൊലപ്പെടുത്താന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രണയം നിരസിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പെണ്‍കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ മരണത്തിന് ഇരയാകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.

