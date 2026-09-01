ഇടുക്കിയുടെ നെഞ്ച് പിളർന്ന് തൊടുപുഴ പുതിയ ജില്ലയോ? ഹൈറേഞ്ചില് അമര്ഷം...!
തൊടുപുഴ താലൂക്കിനെ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നിർദ്ദിഷ്ട മൂവാറ്റുപുഴ ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും, ഇടുക്കിയെ പൂർണമായും ഒരു മലയോര വികസന ജില്ലയായി നിലനിർത്തണമെന്നുമാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നും ശക്തമായി ഉയരുന്ന ആവശ്യം
Published : September 1, 2026 at 11:33 AM IST
ഇടുക്കി: കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഇടുക്കി ജില്ല വീണ്ടും വിഭജന ചർച്ചകളിലേക്ക് വഴിമാറുകയാണ്. എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് 'മൂവാറ്റുപുഴ' കേന്ദ്രമായി പുതിയൊരു ജില്ല രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും സജീവമായതോടെ ഹൈറേഞ്ചിൽ അമർഷം പുകയുന്നത്. ഇടുക്കിയുടെ വാണിജ്യ സിരാകേന്ദ്രമായ തൊടുപുഴയെ പുതിയ ജില്ലയുടെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇടുക്കി നിവാസികളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൊടുപുഴ താലൂക്കിനെ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നിർദ്ദിഷ്ട മൂവാറ്റുപുഴ ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും, ഇടുക്കിയെ പൂർണമായും ഒരു മലയോര വികസന ജില്ലയായി (ഹൈറേഞ്ച് ജില്ല) നിലനിർത്തണമെന്നുമാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നും ശക്തമായി ഉയരുന്ന ആവശ്യം.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം "തൊടുപുഴ ഇടുക്കിയുടെ ഹൃദയമാണ്" എന്ന മുൻ മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് എം.എൽ.എയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് ഹൈറേഞ്ചിലെ പ്രതിഷേധാഗ്നിക്ക് വീണ്ടും തിരികൊളുത്തിയത്. ഈ നിലപാടിനെതിരെ ഹൈറേഞ്ചിൽ നിന്ന് കടുത്ത ജനരോഷമാണ് അലയടിക്കുന്നത്.
വികസന അസന്തുലിതാവസ്ഥയും ജനങ്ങളുടെ യാത്രാദുരിതവും
ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ പേരിൽ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം വൻകിട പദ്ധതികളും ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളും സമതല പ്രദേശമായ തൊടുപുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് ഹൈറേഞ്ച് നിവാസികളുടെ പ്രധാന ആക്ഷേപം. വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ജില്ലാതല ഓഫീസുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തൊടുപുഴയിലാണ്. മൂന്നാർ, കട്ടപ്പന, നെടുങ്കണ്ടം, പീരുമേട് തുടങ്ങിയ വിദൂര മലയോര മേഖലകളിൽ നിന്നും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് ഭരണപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി തൊടുപുഴയിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നത് അത്യന്തം സാഹസികവും ചെലവേറിയതുമാണ്. വനമേഖലയോടും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രതിസന്ധികളോടും പൊരുതുന്ന ഹൈറേഞ്ച് ജനതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഈ ഭരണസംവിധാനത്തിന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളും ഡിജിറ്റൽ ക്യാമ്പയിനും
തൊടുപുഴയെ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി പുതിയ ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ സമഗ്ര വികസനം അസാധ്യമാണെന്ന് ബി.ജെ.പി ഇടുക്കി സൗത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് വി. സി. വർഗീസ് പറഞ്ഞു. മലയോര മേഖലയുടെ വികസന പിന്നാക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ തൊടുപുഴയെ ഒഴിവാക്കുക മാത്രമാണ് പരിഹാരമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പുറമെ, തൊടുപുഴയെ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വിപുലമായ ക്യാമ്പയിനുകൾ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. 'ഇടുക്കിക്ക് വേണം സ്വന്തം ഭരണസിരാകേന്ദ്രം' എന്ന ആവശ്യമുയർത്തി ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളും രംഗത്തെത്തിയതോടെ വിഷയം വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യമായി മാറും.
ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, അതിർത്തി പുനർനിർണയ ചർച്ചകൾ അണിയറയിൽ സജീവമാണ്. വൈകാരികമായ അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾക്കപ്പുറം, ജനങ്ങളുടെ യാത്രാസൗകര്യവും വികസനവും മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു സമവായ ഫോർമുല കണ്ടെത്തുക എന്നത് സർക്കാരിന് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാകും. തൊടുപുഴ ഇടുക്കിയുടെ നെഞ്ചിൽ തന്നെ തുടരുമോ അതോ മൂവാറ്റുപുഴയുടെ ഭാഗമാകുമോ എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കും.
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