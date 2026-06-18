അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി; ബലാത്സംഗമെന്ന് സംശയം, ഒരാൾ കസ്റ്റഡിയിൽ
ഇന്ന് രാവിലെയാണ് യുവതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
Published : June 18, 2026 at 3:40 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ഗവിയിൽ അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരിയെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി. അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരിയായ യുവതിയാണ് മരിച്ചത്. യുവതിയുടേത് കൊലപാതകമാണോ എന്നും ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയം പൊലീസ്. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരാളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ കേസിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവുള്ളു എന്ന് പൊലസീസ് പറഞ്ഞു. വസ്ത്രങ്ങള് കീറിയ നിലയിൽ റോഡില് നിന്ന് മാറി സമീപമുള്ള തോട്ടില് മരിച്ച നിലയിലാണ് യുവതിയെ കണ്ടെത്തിയത്. മൂഴിയാർ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടർ നടപടികള് ആരംഭിച്ചു.
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സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വണ്ടിപ്പെരിയാർ പൊലീസ് ഇടുക്കി കുമളി വള്ളക്കടവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപത്തുവെച്ചാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.
ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും അങ്കണവാടിയിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു യുവതി. മീനാർ വഴിയാണ് യുവതി സ്ഥിരമായി ജോലിക്ക് പോയിരുന്നത്. എന്നാൽ അങ്കണവാടിയിൽ എത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഗവി മീനാര് ഭാഗത്തെ തോട്ടിൽ നിന്നും യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്.
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിച്ച പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തും. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലവും ലഭിച്ചാലെ യഥാർഥ മരണ കാരണം ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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