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മീൻ വറുത്തതിൽ ഉപ്പില്ലെന്ന തർക്കം; അങ്കമാലിയിൽ ഷെഫിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച് ഹോട്ടലുടമ

വാക്കുതർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ അടുക്കളക്കത്തിയെടുത്ത് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു

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മീൻ വിലാസം ഹോട്ടൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 21, 2026 at 2:56 PM IST

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എറണാകുളം: ഭക്ഷണത്തിലെ ഉപ്പിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ നിസ്സാര തർക്കം കലാശിച്ചത് ക്രൂരമായ അക്രമത്തിൽ. അങ്കമാലിയിലെ 'മീൻ വിലാസം' ഹോട്ടലിൽ ഷെഫായി ജോലി ചെയ്യുന്ന കൊല്ലം സ്വദേശി റിയാസിന് (40) നേരെയാണ് ഹോട്ടലുടമകളിൽ ഒരാളുടെ ക്രൂരമായ ആക്രമണമുണ്ടായത്. അക്രമത്തിൽ കൈയ്‌ക്ക് ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റ റിയാസിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കി. സംഭവത്തിൽ അങ്കമാലി പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തർക്കത്തിന് കാരണം ഉപ്പില്ലാത്ത മീൻ ഫ്രൈയും കേടായ ഫ്രീസറും

ഹോട്ടൽ ഉടമകളിലൊരാളായ മലപ്പുറം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഉബൈസ് കഴിക്കാനായി മീൻ ഫ്രൈ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഷെഫ് റിയാസ് കൊണ്ടുകൊടുത്ത മീൻ കഴിച്ചുനോക്കിയ ഉബൈസ്, അതിന് സ്വാദില്ലെന്നും ഉപ്പ് വളരെ കുറവാണെന്നും ആരോപിച്ച് വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു. മീൻ കഴിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെന്ന് ഉടമ പറഞ്ഞതോടെ റിയാസ് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു.

ഹോട്ടലിലെ ഫ്രീസർ പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ട് നാളുകളായെന്നും അത് നന്നാക്കാൻ ഉടമസ്ഥരോട് പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും റിയാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഫ്രീസർ തകരാറിലായതാണ് മീനിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയാൻ കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇത് ഉബൈസിനെ കൂടുതൽ കോപാകുലനാക്കി. വാക്കുതർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ റിയാസ് ഹോട്ടലിൻ്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി.

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അടുക്കളയിൽ കയറി വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു

രോഷം അടങ്ങാത്ത മുഹമ്മദ് ഉബൈസ്, റിയാസിൻ്റെ പിന്നാലെ അടുക്കളയിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലുകയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മൂർച്ചയേറിയ കത്തിയെടുത്ത് റിയാസിനെ വെട്ടുകയുമായിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ അക്രമം തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് റിയാസിൻ്റെ കൈയിൽ ഗുരുതരമായി വെട്ടേറ്റത്. ഹോട്ടലിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരാണ് റിയാസിനെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് മടങ്ങി. മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ നാലുപേരുടെ കൂട്ടായ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഈ ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. റിയാസിൻ്റെ പരാതിയിൽ പ്രതി മുഹമ്മദ് ഉബൈസിനെതിരെ തുടർന്നുള്ള നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് അങ്കമാലി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

പണിസ്ഥലങ്ങളിലെ അക്രമം: കർശന നിയമനടപടിക്ക് പൊലീസ്

തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ഇത്തരം നിസ്സാര തർക്കങ്ങൾ ക്രൂരമായ അക്രമങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. ജീവനക്കാരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറിയ ഹോട്ടലുടമയ്‌ക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് അങ്കമാലി പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. സംഭവസ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിച്ച് പ്രതിയെ എത്രയും വേഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

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