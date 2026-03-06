ETV Bharat / state

ജസ്‌ലിയയുടെ മരണം: മുഖ്യപ്രതി ഡോ. സിറിയക് വാഗമണിൽ പിടിയിൽ, ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിച്ച പിതാവും അറസ്‌റ്റിൽ

ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പഴുതടച്ച പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്

ജസ്‌ലിയ, ഡോ. സിറിയക് ജോര്‍ജ് (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 6, 2026 at 2:13 PM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: നാടിനെ നടുക്കിയ അങ്കമാലി വാഹനാപകടക്കേസിൽ ആറ് ദിവസമായി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുഖ്യപ്രതി ഡോ. സിറിയക് ജോര്‍ജിനെ പൊലീസ് പിടികൂടി. ഇടുക്കി വാഗമണ്ണിലെ ഒളിത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പഴുതടച്ച പരിശോധനയ്ക്കൊടുവിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്.

പ്രതിയെ ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിച്ചതിന് സിറിയക്കിൻ്റെ പിതാവ് ജോർജ് മാത്യുവിനെ ഇന്ന് രാവിലെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപകടത്തിന് ശേഷം മകനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും സുരക്ഷിതമായ ഒളിത്താവളം ഒരുക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുകയും ചെയ്തതിനാണ് പിതാവിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്. പ്രതിയെ ഒളിവിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതും തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഗൗരവകരമായ കുറ്റമാണെന്നിരിക്കെയാണ് പൊലീസ് പിതാവിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്. പ്രതിക്കായി പൊലീസ് നേരത്തെ ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ വൈകുന്നതിൽ ജസ്‍ലിയയുടെ കുടുംബവും നാട്ടുകാരും പൊലീസിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 28ന് അങ്കമാലിയില്‍ വച്ചാണ് ഡോ. സിറിയക്കിൻ്റെ കാറിടിച്ച് വൈപ്പിൻ എടവനക്കാട് കളത്തിപ്പറമ്പ് ജസ്‍ലിയ ജോൺസൺ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അങ്കമാലി മോണിങ് സ്റ്റാർ ഹോംസയൻസ് കോളജിലെ വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു ജസ്‍ലിയ. പാർട്‍ടൈം ജോലി കഴിഞ്ഞ് കോളജ് ഹോസ്റ്റലിലേക്കു നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന ജസ്‍ലിയയെ പിന്നിൽനിന്നെത്തിയ കാർ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ ജസ്‍ലിയ ഈ മാസം മൂന്നിന് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിന് ശേഷം പരിക്കേറ്റവരെ സഹായിക്കാൻ നിൽക്കാതെ പ്രതി സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് അതിവേഗം രക്ഷപ്പെട്ടു. അമിതവേഗതയും അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ്ങുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു.


മരണത്തിലും മാതൃകയായി ജാസ്‌ലിയ; അവയവദാനം

ജാസ്‌ലിയയുടെ വിയോഗം നാടിന് വലിയ വേദനയായെങ്കിലും, ആ മരണം നാലുപേർക്ക് പുതിയ ജീവിതം നൽകി എന്നത് അങ്കമാലിക്കാർക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസമാകുന്നു. മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച ജാസ്‌ലിയയുടെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കുടുംബം സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ജാസ്‌ലിയയുടെ ഹൃദയം, വൃക്കകൾ, കരൾ, കണ്ണുകൾ എന്നിവയാണ് ദാനം ചെയ്തത്. അവയവങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന അഞ്ച് രോഗികൾക്ക് ഈ തീരുമാനം പുനർജന്മമായി മാറി. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖത്തിനിടയിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവൻ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച ജാസ്‌ലിയയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മാതൃകാപരമായ ഈ പ്രവൃത്തിയെ വലിയ ആദരവോടെയാണ് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത്. സ്വന്തം മരണം വഴിയും മറ്റുള്ളവരിലൂടെ ജാസ്‌ലിയ ജീവിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ അവയവദാനം നൽകുന്നത്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

