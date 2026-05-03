അങ്കമാലി 'കൈ'കളിൽ നിന്ന് ചുവപ്പിലേക്കോ? വിധി കാത്ത് മുന്നണികൾ

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 6:58 PM IST

റണാകുളം ജില്ലയിലെ വടക്കൻ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലമാണ് അങ്കമാലി നിയമസഭാ മണ്ഡലം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധിയറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ അങ്കമാലിയിലെ കാറ്റ് എങ്ങോട്ട് വീശുമെന്നാണ് മുന്നണികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും തീവ്രമായ മത്സരം നടന്ന മണ്ഡലങ്ങലിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അങ്കമാലി. സിറ്റിങ് എംഎൽഎയായ റോജി എം ജോൺ (യുഡിഎഫ്), മുൻ എംഎൽഎ സാജു പോൾ (എൽഡിഎഫ്), പ്രോമി കുര്യാക്കോസ് (എൻഡിഎ) എന്നിവരാണ് ഇത്തവണ അങ്കമാലിയിൽ നിയമസഭാ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയത്.

തുടർച്ചയായ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് പക്ഷത്തേക്ക് ചാഞ്ഞ മണ്ഡലം 2006 ൽ ജോസ് തെറ്റിയിൽ തൻ്റെ പക്ഷത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ 2016 ൽ കോൺഗ്രസ് സഖ്യം ഏൽപ്പിച്ച സ്ഥാനാർഥി പദവി കാര്യമായി തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അങ്കമാലി എംഎൽഎയായി മാറാൻ റോജി ജോണിന് ഴിഞ്ഞു.

തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ എംഎൽഎയായ റോണി ഇത്തവണയും അങ്കമാലി സ്വന്തമാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. എന്നാൽ ആങ്കമാലിയിലെ വികസന മുരടിപ്പ് ആരോപിച്ചാണ് എൽഡിഎഫ് ഇത്തവണ പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയത്. 1987 ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് മണ്ഡലത്തിൽ സിപിഎം മത്സരിക്കാനിറങ്ങിയത്.

ഇൻസ്‌റ്റാഗ്രാം വൈറല്‍ താരം പ്രോമി കുര്യാക്കോസാണ് അങ്കമാലിയിലെ എൽഡിഎ സ്ഥാനാർഥി. ഗോദയിൽ നവാഗതനായ പ്രോമി കുര്യാക്കോസിനെ തൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ അങ്കാമാലി കൈവിടില്ലെന്ന വിശ്വാസമാണുള്ളത്.

പെരിയാറും ചാലക്കുടിപ്പുഴയും ചേർത്തുപിടിച്ചു സംരക്ഷിക്കുന്ന കാർഷികമേഖലയാണ് അങ്കമാലി മണ്ഡലം. പൊതുവേ ക്രൈസ്‌തവ മേഖലയെന്നു പറയുമ്പോഴും മറ്റ് മത വിഭാഗങ്ങൾക്കും മണ്ഡലത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട്. നിരവധി വ്യവസായ യൂണിറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചമ്പന്നൂർ വ്യവസായ മേഖല മണ്ഡലത്തിലെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയുള്ള പ്രദേശമാണ്.

2016 ൽ 66,666 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് റോണി എം ജോൺ അങ്കമാലി മണ്ഡലത്തിൽ വേരുറപ്പിക്കുന്നത്. അന്ന് എതിൽ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചത് ജനതാദളിൻ്റെ ബെന്നി മൂഞ്ചെലിയായിരുന്നു. എന്നാൽ 2021 ൽ 71, 562 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് റോണി തൻ്റെ രണ്ടാമുഴത്തിനിറങ്ങിയത്. 15,000 ത്തോളം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു 2021 ൽ റോജിക്ക് ലഭിച്ചത്.

ഇത്തവണ ശക്തമായ പോരാട്ടം നടന്ന അങ്കമാലിയിൽ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ റോജി തൻ്റെ ഭരണം തുടരുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം. റോജിയിൽ നിന്ന് മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കാൻ എൽഡിഎഫ് രംഗത്തിറക്കിയ സാജു പോൾ അങ്കമാലിയിൽ ചുവപ്പ് കൊടി പാറിപ്പിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ്. അതേസമയം തൻ്റെ നാട്ടുകാർ തനിക്കൊപ്പം നിൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലെ പുതിയ താരം പ്രോമി കുര്യാക്കോസ്. അങ്കമാലിയിലെ ചിത്രം തെളിയാൻ ഇനി വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്.

