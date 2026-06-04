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കേരളവുമായി കൈകോര്‍ത്ത് ആന്ധ്രാ ടൂറിസം; വെല്‍നസ് രംഗത്തെ മികച്ച മാതൃകകള്‍ പകര്‍ത്തുമെന്ന് ആന്ധ്ര മന്ത്രി കന്ദുല ദുര്‍ഗേഷ്

പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വ്യവസായ പദവി നല്‍കിയെന്ന് അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

GLOBAL TRAVEL MARKET EXPO ANDHRA PRADESH MINISTER KANDULA DURGESH
തിരുവനന്തപുരം അമരവിള ഗോൾഡൻ പാലസ് ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ ട്രാവൽ മാർട്ട് എക്സ്പോ-2026-ൽ മികച്ച ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം കേരള ടൂറിസം മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥിൽ നിന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ടൂറിസം സാംസ്കാരിക മന്ത്രി കന്ദുല ദുർഗേഷ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 4, 2026 at 8:38 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ഗ്ലോബല്‍ ട്രാവല്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് (ജിടിഎം) എക്സ്പോയില്‍ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് മികച്ച ടൂറിസം പ്രൊമോഷന്‍ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം. അമരവിള ഗോള്‍ഡന്‍ പാലസ് ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ സെന്‍ററില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ടൂറിസം സാംസ്കാരിക മന്ത്രി കന്ദുല ദുര്‍ഗേഷ് അവാര്‍ഡ് കേരള ടൂറിസം മന്ത്രി പി സി വിഷ്‌ണുനാഥില്‍ നിന്നു ഏറ്റുവാങ്ങി.

കേരള ടൂറിസം മേഖലയിലെ മികച്ച മാതൃകകള്‍ ആന്ധ്രയില്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി കന്ദുല ദുര്‍ഗേഷ് വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിലെ വെല്‍നസ് സെന്‍ററുകള്‍, തീരദേശ ടൂറിസം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, ക്രൂയിസ് ടൂറിസം എന്നിവ ഏറെ മികച്ചതാണെന്നും ഈ രംഗത്തെ വിജയകരമായ രീതികള്‍ ആന്ധ്രയിലും അനുകരിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ടൂറിസം രംഗത്ത് കേരളവുമായി ചേര്‍ന്ന് നിരവധി സംയുക്ത പദ്ധതികള്‍ക്ക് ആന്ധ്ര ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി ജിടിഎം കേരളയുമായി പ്രാഥമിക ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞതായും കേരളത്തിലെ ടൂറിസം പങ്കാളികള്‍ ആന്ധ്രയില്‍ നിക്ഷേപത്തിന് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

GLOBAL TRAVEL MARKET EXPO ANDHRA PRADESH MINISTER KANDULA DURGESH
ഗ്ലോബല്‍ ട്രാവല്‍ മാര്‍ട്ട് എക്‌സ്‌പോ-2026 ലെ കേരള ടൂറിസം പവലിയന്‍ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ടൂറിസം സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രി കന്ദുല ദുര്‍ഗേഷ് സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു. ടിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് എസ്എന്‍ രഘുചന്ദ്രന്‍ നായര്‍, ജിടിഎം സിഇഒ സിജി നായര്‍, എസ്‌കെഎച്ച്എഫ് സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ പ്രസാദ് മഞ്ഞളി, സികെടിഐ പ്രസിഡന്റ് ഇഎം നജീബ്, ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍ രൂപേഷ് കുമാര്‍ കെ എന്നിവര്‍ സമീപം (ETV Bharat)

ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ എന്‍. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു മുഖ്യമന്ത്രിയായും പവന്‍ കല്യാണ്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും എന്‍ഡിഎ സഖ്യസര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റതിന്‍റെ വാര്‍ഷികദിനത്തിലാണ് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വ്യവസായ പദവി നല്‍കിയെന്ന് അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഇതോടെ സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ നിന്ന് വലിയ നിക്ഷേപമാണ് ആന്ധ്രയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത്. പ്രതിവര്‍ഷം 20,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ ഇതിനകം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആന്ധ്രയെ വെറുമൊരു സന്ദര്‍ശന കേന്ദ്രം എന്നതിനപ്പുറം വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്ക് സവിശേഷമായ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഡെസ്റ്റിനേഷനാക്കി മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സഞ്ചാരികള്‍ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് തങ്ങുന്ന രീതിയിലാണ് പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി 2029 ഓടെ ടൂറിസം മേഖലയില്‍ 50,000 റൂമുകള്‍ (കീ) സജ്ജമാക്കാനുള്ള വിപുലമായ നയ പരിപാടികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ മൂന്നാമത്തെ തീരദേശമുള്ള ആന്ധ്രയില്‍ കോസ്റ്റല്‍ ടൂറിസത്തിനും വെല്‍നസ്, ഹെറിറ്റേജ്, അഡ്വഞ്ചര്‍ ടൂറിസങ്ങള്‍ക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നല്‍കുന്നത്. 2027 സെപ്റ്റംബറില്‍ നടക്കുന്ന ജിടിഎമ്മിന്‍റെ അടുത്ത പതിപ്പിന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കന്ദുല ദുര്‍ഗേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

കേരളവുമായി കൈകോര്‍ത്ത് ആന്ധ്രാ ടൂറിസം (ETV Bharat)

ആയിരത്തിലധികം ആഭ്യന്തര-വിദേശ ടൂറിസം പങ്കാളികള്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത ട്രാവല്‍-ട്രേഡ് എക്സ്പോയായ ഗ്ലോബല്‍ ട്രാവല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിന്‍റെ (ജിടിഎം) രണ്ടാം പതിപ്പിനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടക്കമായത്. ആയിരത്തിലധികം ടൂര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ തങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ടൂറിസം ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ എക്സ്പോയില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു. ചടങ്ങില്‍ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്പെഷ്യല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അജയ് ജെയിന്‍ 'സ്വര്‍ണ ആന്ധ്ര വിഷന്‍ 2047' എന്ന വിഷയത്തില്‍ പ്രസന്‍റേഷന്‍ നടത്തി. വ്യത്യസ്ത ടൂറിസം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ഒത്തുചേരാനാകുമെന്നും ഇന്ത്യ ലോകത്തിനായി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്ന ടൂറിസം സാധ്യതകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഒരു പൊതുവേദി സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിര്‍ദേശിച്ചു. ചടങ്ങില്‍ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ടൂറിസം ചീഫ് മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസര്‍ പത്മറാണി, ടിസിസിഐ പ്രസിഡന്‍റ് എസ്.എന്‍. രഘുചന്ദ്രന്‍ നായര്‍, സികെടിഐ പ്രസിഡന്‍റ് ഇ.എം. നജീബ്, ജിടിഎം സിഇഓ സിജി നായര്‍, എസ്കെഎച്ച്എഫ് സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ പ്രസാദ് മഞ്ഞളി എന്നിവര്‍ സംബന്ധിച്ചു.

GLOBAL TRAVEL MARKET EXPO ANDHRA PRADESH MINISTER KANDULA DURGESH
ഗ്ലോബല്‍ ട്രാവല്‍ മാര്‍ട്ട് എക്‌സ്‌പോ-2026 ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ടൂറിസം സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രി കന്ദുല ദുര്‍ഗേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ടിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് എസ്എന്‍ രഘുചന്ദ്രന്‍ നായര്‍, ജിടിഎം സിഇഒ സിജി നായര്‍, എസ്‌കെഎച്ച്എഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശിശുപാലന്‍, എസ്‌കെഎച്ച്എഫ് സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ പ്രസാദ് മഞ്ഞളി, സികെടിഐ പ്രസിഡന്റ് ഇഎം നജീബ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ടൂറിസം ചീഫ് മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസര്‍ പത്മറാണി എന്നിവര്‍ സമീപം (ETV Bharat)

പുതിയ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കുന്നതിനും വിപണി സാധ്യതകള്‍ തേടുന്നതിനും ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തത്തിനുമായി ആയിരത്തിലധികം വിദേശ-അഭ്യന്തര ബയേഴ്സും മുന്നൂറിലധികം കോര്‍പ്പറേറ്റ് ബയേഴ്സും എക്സ്പോയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. സൗത്ത് കേരള ഹോട്ടലിയേഴ്സ് ഫോറം (എസ്കെഎച്ച്എഫ്), ട്രിവാന്‍ഡ്രം ചേംബര്‍ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഡസ്ട്രി (ടിസിസിഐ), തവസ് വെഞ്ച്വേഴ്സ്, മെട്രോ മാര്‍ട്ട് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കേരള ടൂറിസത്തിന്‍റെയും ഇന്ത്യ ടൂറിസത്തിന്‍റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ജിടിഎം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഹോട്ടലുകള്‍, റിസോര്‍ട്ടുകള്‍, ടൂറിസം സംഘടനകള്‍, എയര്‍ലൈനുകള്‍, ട്രാവല്‍ ഏജന്‍റുമാര്‍, ടൂര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ ഇരുനൂറിലധികം സ്റ്റാളുകള്‍ മേളയിലുണ്ട്.

ആഗോള ടൂറിസം വ്യവസായത്തിലെ പ്രമുഖരുമായി ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ജിടിഎം അവസരമൊരുക്കും. ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ടൂറിസം സര്‍ക്യൂട്ടുകളും ആയുര്‍വേദത്തെ ആഗോള തലത്തില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടികളും ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എജ്യുക്കേഷന്‍, മെഡിക്കല്‍ ടൂറിസം, ആയുര്‍വേദവും കേരള ടൂറിസവും എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ സെമിനാറുകള്‍ നടന്നു. ട്രാവന്‍കൂര്‍ എക്സ്പീരിയന്‍സ് സോണും ഹോട്ടലുകള്‍, റെസ്റ്റോറന്‍റുകള്‍, കാറ്ററിംഗ് വ്യവസായം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഹൊറെക പവലിയനും എക്സ്പോയിലെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണങ്ങളാണ്.

GLOBAL TRAVEL MARKET EXPO ANDHRA PRADESH MINISTER KANDULA DURGESH
ഗ്ലോബല്‍ ട്രാവല്‍ മാര്‍ട്ട് എക്‌സ്‌പോ-2026 ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ടൂറിസം സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രി കന്ദുല ദുര്‍ഗേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ടിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് എസ്എന്‍ രഘുചന്ദ്രന്‍ നായര്‍, ജിടിഎം സിഇഒ സിജി നായര്‍, എസ്‌കെഎച്ച്എഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശിശുപാലന്‍, എസ്‌കെഎച്ച്എഫ് സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ പ്രസാദ് മഞ്ഞളി, സികെടിഐ പ്രസിഡന്റ് ഇഎം നജീബ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ടൂറിസം ചീഫ് മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസര്‍ പത്മറാണി എന്നിവര്‍ സമീപം (ETV Bharat)

തെലങ്കാനയുമായി ജനസേനയ്ക്ക് ആത്മബന്ധം; രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലെന്ന് മന്ത്രി കന്ദുല ദുര്‍ഗേഷ്

ജനസേന പാര്‍ട്ടിയുടെ നിലപാടുകളും തെലങ്കാനയുമായുള്ള ബന്ധവും വ്യക്തമാക്കി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ടൂറിസം സാംസ്കാരിക മന്ത്രിയും ജനസേന നേതാവുമായ കന്ദുല ദുര്‍ഗേഷ്. തെലങ്കാനയിലെ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാര്‍ട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഉയരുന്ന ചര്‍ച്ചകളോട് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജനസേന പാര്‍ട്ടി തെലങ്കാനയിലേക്ക് പുതുതായി പ്രവര്‍ത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയല്ലെന്നും, പാര്‍ട്ടിയുടെ ജനനം തന്നെ തെലങ്കാന മണ്ണില്‍ നിന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു. തന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതല്‍ തന്നെ ജനസേന അധ്യക്ഷനും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ പവന്‍ കല്യാണ്‍ തെലങ്കാനയിലെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്കായി പോരാടുന്ന നേതാവാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തെലങ്കാനയില്‍ ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുകയോ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ല പാര്‍ട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യം. മറിച്ച്, അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ യഥാര്‍ത്ഥ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കായി നിരന്തരം ശബ്ദമുയര്‍ത്തുക എന്നത് ജനസേനയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാടാണ്. മുൻകാലങ്ങള്‍ മുതല്‍ തന്നെ തെലങ്കാനയിലെ ജനവികാരത്തെയും അവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തെയും ജനസേന അധ്യക്ഷന്‍ എപ്പോഴും ബഹുമാനിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. തെലങ്കാന രൂപീകരണത്തെയോ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ താത്പര്യങ്ങളെയോ പാര്‍ട്ടി ഒരിക്കലും എതിര്‍ത്തിട്ടില്ലെന്നും എപ്പോഴും അവര്‍ക്കൊപ്പം തന്നെ നിലകൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കന്ദുല ദുര്‍ഗേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തെലുങ്ക് ജനത ഒത്തൊരുമയോടെ മുന്നേറണമെന്നാണ് ജനസേന ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പരസ്പര വിദ്വേഷമില്ലാതെ ഒരുമിച്ച് നില്‍ക്കണമെന്നും ആന്ധ്രാപ്രദേശും തെലങ്കാനയും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഇരു തെലുങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ചതും ഒന്നാമതുമായ സംസ്ഥാനങ്ങളായി മാറണമെന്നതുമാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും മന്ത്രി കന്ദുല ദുര്‍ഗേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

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