ഇടുക്കിയിലെ മണ്ണിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ചരിത്രരഹസ്യമോ? രാജകുമാരിയിലെ ആ വിചിത്ര വസ്തുവിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രമെന്ത്..?
ഒന്നിനുമുകളിൽ ഒന്നായി പാളികൾ അടുക്കിവെച്ച ഘടനയിലുള്ള ഈ അപൂർവ്വ വസ്തു യഥാർഥ ചരിത്രശേഷിപ്പാണോ എന്നറിയാൻ പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് കൈമാറുകയാണ്.
Published : May 29, 2026 at 8:13 PM IST
ജോജി ജോണ്
ഇടുക്കി: ഭൂമിയുടെ അടിത്തട്ടിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വലിയ ചരിത്രരഹസ്യത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ് ശാസ്ത്രലോകവും ഇടുക്കിയിലെ ഹൈറേഞ്ച് നിവാസികളും. രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുരിക്കുംതൊട്ടിയിൽ തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിക്കിടെ കണ്ടെത്തിയ വിചിത്രമായൊരു വസ്തുവാണ് ഇപ്പോൾ നാടിനെ ഒന്നടങ്കം അത്ഭുതത്തിൻ്റെ മുനയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. രൂപത്തിൽ കല്ല് പോലെ തോന്നിക്കുമെങ്കിലും, വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഇത് ചരിത്രാതീത കാലത്തെ ഏതോ ഭീമൻ ആനയുടെയോ മാമത്തിൻ്റെയോ ഫോസിലായിമാറിയ 'അണപ്പല്ല്' (Molar) ആകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ കൗതുകം കടുത്ത ആകാംഷയ്ക്ക് വഴിമാറിയിരിക്കുകയാണ്.
തൊഴിലുറപ്പ് ദിനത്തിൽ ഞെട്ടിച്ച ആ കണ്ടെത്തൽ
സാധാരണ പോലെ ഒരു തൊഴിലുറപ്പ് ദിനത്തിൽ മണ്ണുമാന്തിയും വെട്ടിയും നീക്കുന്നതിനിടയിലാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ആ വിചിത്ര രൂപം പെടുന്നത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ബ്രെഡ് കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്നിനുമുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കിവെച്ചതുപോലെയുള്ള സമാന്തര പാളികളാണ് ഇതിനെ സാധാരണ കല്ലുകളിൽ നിന്നും വേറിട്ടു നിർത്തിയത്. കൗതുകം തോന്നി അത് കൈയിലെടുത്ത തൊഴിലാളികൾ ശരിക്കും ഞെട്ടി ഒരു ചെറിയ കല്ലിന് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോയോളം ഭാരം, കടും തവിട്ടും, ചുവപ്പും, ക്രീമും കലർന്ന വിചിത്രമായ നിറവ്യത്യാസവും ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു."മണ്ണുമാറ്റുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ വിചിത്ര രൂപം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. കല്ല് പോലെ തോന്നിയെങ്കിലും എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ കൈ തരിപ്പിക്കുന്ന ഭാരമായിരുന്നു." തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളി ലിസി ബേബിയുടെ വാക്കുകളാണ്
അണപ്പല്ലിൻ്റെ വിചിത്ര ഘടനയും ശാസ്ത്രവും
ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിച്ചാൽ, ആനകളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളുടെ പല്ലുകൾ മനുഷ്യരുടേത് പോലെയല്ല നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 'സിമൻ്റം' എന്ന പ്രത്യേക പദാർത്ഥത്താൽ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ലംബമായ ഇനാമൽ പാളികൾ (Lamellae) ചേർന്നതാണ് ഇവയുടെ ഘടന. പുല്ലും കട്ടിയുള്ള സസ്യങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മിക്സി ജാറിൻ്റെ ഉൾവശം പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചവയ്ക്കുന്ന ഉപരിതലം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
കാലപ്പഴക്കത്തിൽ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ തേഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ ഇത്തരം തട്ടുകളായുള്ള വരമ്പുകൾ തെളിഞ്ഞു കാണാം. ഇതിൽ കാണുന്ന നിറവ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നത് ഇത് കഠിനമായ മിനറലൈസേഷന് (Fossilization) വിധേയമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതിലെ ജൈവവസ്തുക്കൾ പൂർണ്ണമായും ഭൂഗർഭ ജലത്തിലെ ധാതുക്കളാൽ മാറ്റപ്പെടുകയും കല്ല് പോലെയാവുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയധികം ഭാരം അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
ഇത് ഏത് ജീവിയുടേതാകാം? പ്രധാന സാധ്യതകൾ :
ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പ്ലീസ്റ്റോസീൻ (Pleistocene) യുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവികളുടെ ഘടനയുമായി ഇതിന് സാമ്യമുണ്ട്. പ്രധാനമായും മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്:
- പ്രാചീന നേർക്കൊമ്പൻ ആനകൾ (Palaeoloxodon namadicus): ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന അതിഭീമന്മാരായ ആനകളായിരുന്നു ഇവ. ഇവയുടെ പല്ലുകൾ തേയുമ്പോൾ ഇനാമലിൽ സവിശേഷമായ ചുളിവുകൾ കാണാം.
- റ്റെഗോഡൺ (Stegodon): ആനകളുടെ പൂർവ്വികരായ ഇവയുടെ പല്ലുകൾക്ക് മേൽക്കൂരയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള പ്രത്യേക വരമ്പുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇതൊരു യഥാർത്ഥ ഫോസിലാണെങ്കിൽ, പണ്ട് ഇടുക്കിയിലെ കാടുകളിൽ ഇവ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായിരിക്കുമിത്.
- മാമത്ത് (Mammoth): ഐസ് ഏജ് സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള, വംശനാശം സംഭവിച്ച മാമത്തുകളുടെ അണപ്പല്ലുകളിൽ പാളികൾ വളരെ അടുത്തടുത്തും ഇടുങ്ങിയതുമായിരിക്കും.
പ്രകൃതിയുടെ ചതിക്കുഴിയോ അതോ ചരിത്രശേഷിപ്പോ?
വസ്തുതകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും മറ്റൊരു സാധ്യതയും വിദഗ്ധർ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. പ്രകൃതി ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റിക്കാറുണ്ട്. ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുതലുള്ള ചില അവസാദ ശിലകൾ (Sedimentary rocks) കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം കൃത്യമായ പാളികളായി രൂപപ്പെടാറുണ്ട് (Ironstone Concretions). കാഴ്ചയിൽ ഇവ കൃത്യമായി ഫോസിലുകളെപ്പോലെ തോന്നിപ്പിക്കും.
"പ്രദേശവാസികൾ ഈ വിചിത്ര വസ്തു റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെറുമൊരു പാറക്കഷ്ണമാണോ അതോ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുള്ള ചരിത്രശേഷിപ്പാണോ എന്നറിയാൻ അവർ ഇത് പുരാവസ്തു വകുപ്പിന് കൈമാറാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്." വാർഡ് മെമ്പർ ജോഷി പറഞ്ഞു
പ്രാചീന ആനകളുടെ ഇത്തരം ഫോസിലുകൾ ശാസ്ത്രീയമായി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അന്നത്തെ ജീവികളുടെ കുടിയേറ്റ പാതകളെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ പഴയകാല കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കും. പുരാവസ്തു വകുപ്പിൻ്റെ കൃത്യമായ ലാബ് പരിശോധനകൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ ഇടുക്കിയുടെ മണ്ണിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വലിയ ചരിത്രരഹസ്യത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ശാസ്ത്രലോകവും ജനങ്ങളും.
