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"കേസിൽ മുഴുവൻ പേരെയും പ്രതി ചേർത്തില്ല", പാലാരിവട്ടം എസ്‌എച്ച്ഒയ്‌ക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ച് അൻസിബ

കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടും കേസിൽ പൊലീസ് വീഴ്‌ച വരുത്തി എന്ന് ചൂണ്ടികാണിച്ചാണ് അൻസിബ വീണ്ടും ഹർജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ANASIBA HASSAN CYBERBULLYING CASE AGINST ACTRESS LAKSHMIPRIYA ANSIBA SOCIAL MEDIA CONTROVERSY
Ansiba Hassan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 11:19 AM IST

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എറണാകുളം: സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ അപമാനിച്ചു എന്ന കേസിൽ പാലാരിവട്ടം എസ്‌എച്ച്ഒയ്‌ക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ച് നടി അൻസിബ ഹസൻ. കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടും കേസിൽ മുഴുവൻ പേരെയും പ്രതി ചേർത്ത് പൊലീസ് കേസെടുത്തില്ലെന്ന് ചൂണ്ടി കാണിച്ചാണ് അൻസിബ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് അൻസിബ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അൻസിബ ഹസനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അപമാനിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ നടി ലക്ഷ്‌മിപ്രിയ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. പാലാരിവട്ടം പൊലീസിനാണ് കോടതി കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പൊലീസ് ലക്ഷ്‌മിപ്രിയയെ മാത്രം പ്രതി ചേർത്ത് കേസെടുക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കി എന്നുമാണ് അൻസിബ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹർജിയിൽ പറയുന്നത്.

നിലവിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റി പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ചുമതല നൽകണമെന്നും അൻസിബ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ലക്ഷ്‌മിപ്രിയക്ക് എതിരെ ക്രിമിനൽ ഡിഫമേഷൻ മാത്രമാണ് ചുമത്തിയിരുന്നത് എന്ന് ചൂണ്ട് കാണിച്ച് അൻസിബ അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോടതി ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കും.

മൂന്നാം തവണയാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയെ അൻസിബ സമീപിക്കുന്നത്. ഒരു ഓൺലൈൻ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിനിടെ ലക്ഷ്‌മിപ്രിയ തൻ്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലും സംസാരിച്ചുവെന്നാണ് അൻസിബ നൽകിയ പരാതിയിലെ ആരോപണം. ഈ അഭിമുഖം പ്രചരിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തെയും കേസിൽ പ്രതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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മലയാള സിനിമയിലെ താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായ ചില ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളുടെ സമയത്താണ് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ നടി ലക്ഷ്‌മിപ്രിയ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കു‌കയായിരുന്നു.

ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ലക്ഷ്‌മിപ്രിയ തനിക്കെതിരെ വ്യക്തിയധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്നും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ അശ്ലീലച്ചുവയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും കാണിച്ച് അൻസിബ ഹസൻ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.

ലക്ഷ്‌മിപ്രിയ, ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉടമ, നടി ശ്വേതാ മേനോൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് തനിക്കെതിരെ ഇത്തരം വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു അൻസിബയുടെ ആരോപണം. അൻസിബ മദ്യപിക്കാറുണ്ടെന്നും രാത്രി വൈകി മുറിയിലേക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചുവരുത്തിയെന്നും മറ്റും ലക്ഷ്‌മിപ്രിയ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞതായി പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.

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TAGGED:

ANASIBA HASSAN
CYBERBULLYING
CASE AGINST ACTRESS LAKSHMIPRIYA
ANSIBA SOCIAL MEDIA CONTROVERSY
ANASIBA AGAINST PALARIVATTOM SHO

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