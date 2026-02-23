മലയോരം ഇളകിമറിയുന്നു; പേരാവൂരിൽ സണ്ണിയുടെ നാലാം അങ്കം, ഇരിക്കൂർ കാക്കാൻ സജീവ് ജോസഫ്
പേരാവൂരിൽ സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ നാലാം അങ്കവും ഇരിക്കൂറിൽ സജീവ് ജോസഫിൻ്റെ പ്രതിരോധവും. ഇടതുകോട്ടകളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ കരുത്തുറ്റ സ്ഥാനാർഥികളുമായി എൽഡിഎഫ് ഒരുങ്ങുന്ന കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ വിശകലനം
Published : February 23, 2026 at 1:37 PM IST
കണ്ണൂർ: സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭരണത്തുടർച്ചയും പടയൊരുക്കങ്ങളും ചർച്ചയാകുമ്പോൾ, കണ്ണൂരിലെ മലയോര മണ്ഡലങ്ങളായ പേരാവൂരും ഇരിക്കൂറും ഇത്തവണ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. കെപിസിസി അധ്യക്ഷ പദവിയുടെ കരുത്തിൽ സണ്ണി ജോസഫ് പേരാവൂരിൽ നാലാം അങ്കത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ, ഇടതുമുന്നണി ആരെ ഇറക്കി പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയായ ഇരിക്കൂറിൽ സജീവ് ജോസഫ് നിലയുറപ്പിക്കുമ്പോൾ, അട്ടിമറി ലക്ഷ്യമിട്ട് എൽഡിഎഫും കരുനീക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കി കഴിഞ്ഞു.
നാലാം അംഗത്തിന് സണ്ണി ജോസഫ്, 'എതിരാളി ആര്?'
സണ്ണി ജോസഫ് പേരാവൂരിൽ നാലാം പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായാൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം മാറിയേക്കുമെന്ന ചർച്ചകൾ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ സജീവമാണ്. എന്നാൽ, മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം 'എതിരാളി ആര്?' എന്നതാണ്. എൽഡിഎഫിൽ പല പേരുകളും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ സണ്ണിക്കെതിരെ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെച്ച സിപിഎം ഇരിട്ടി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈന് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ സാധ്യതയെങ്കിലും മറ്റു പേരുകളിലേക്കും ചർച്ചകൾ നീങ്ങുന്നു.
മലയോരത്തെ ക്രിസ്തീയ കുടിയേറ്റ മേഖല എന്ന നിലയിൽ രാജ്യസഭാ എംപി ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെ മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ചില കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്. സിപിഎമ്മിൽ കാലാവധി ഇളവ് നൽകിയാൽ കെ കെ ശൈലജയെ ഒരുതവണ കൂടി പേരാവൂരിൽ പരീക്ഷിക്കുമോ എന്നത് രാഷ്ട്രീയ കേരളം കൗതുകത്തോടെയാണ് നോക്കുന്നത്. ഇതിനു ശൈലജ തയ്യാറാകുമോ എന്നതും കാത്തിരുന്നു കാണണം.
പേരാവൂർ സിപിഎം ഏറ്റെടുത്തശേഷം കെ കെ ശൈലജയിലൂടെയാണ് മണ്ഡലം എൽഡിഎഫ് തിരിച്ചു പിടിച്ചത്. എന്നാൽ രണ്ടാം തവണ ശൈലജയ്ക്ക് സണ്ണി ജോസഫിനു മുന്നിൽ കാലിടറേണ്ടി വന്നു. വീണ്ടും സണ്ണിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം ശൈലജയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിർദേശം വച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ കൂത്തുപറമ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ ശൈലജ കാണിച്ച ഭരണപാടവം കഴിഞ്ഞ തവണ മട്ടന്നൂരിൽ നേട്ടമായിരുന്നു. ഇതുതന്നെയാണ് പേരാവൂരിനൊപ്പം ശൈലജയുടെ പേരും ഉയർന്നു വരാൻ കാരണം.
ഘടകകക്ഷികൾക്കും സാധ്യത
മണ്ഡലം വീണ്ടും ഘടകകക്ഷികൾക്ക് വിട്ടുനൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും എൽഡിഎഫിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എൻസിപിയിൽ നിന്നാണ് പേരാവൂർ സിപിഎം ഏറ്റെടുത്തത്. മണ്ഡലം ഏറ്റെടുത്തശേഷം ഒരുതവണ മാത്രമേ എൽഡിഎഫിന് വിജയിക്കാനായുള്ളൂ. തുടർഭരണകാലത്തും മണ്ഡലത്തിന് ഇളക്കം തട്ടാത്തത് സിപിഎമ്മിൽ പുനർവിചിന്തനത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പേരാവൂർ കേരള കോൺഗ്രസിന് വിട്ടു നൽകിയേക്കും.
അങ്ങനെ വന്നാൽ പാർട്ടിയുടെ ഹൈപ്പർ കമ്മിറ്റിയംഗം മാത്യു കുന്നപ്പള്ളിക്കാണ് സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നത്. മണ്ഡലത്തിലെ സ്വാധീനവും കുടുംബബന്ധങ്ങളും കുന്നപ്പള്ളിക്ക് അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞതവണ ഘടകകക്ഷിയായ ബിഡിജെഎസ് ഏറ്റെടുത്ത പേരാവൂരിൽ ഇക്കുറി ബിജെപി തന്നെ മത്സരിക്കും. പാർട്ടി വോട്ട് പതിനായിരത്തിനു മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതിനാൽ പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നുള്ളവരെ ഇറക്കി വോട്ടു വിഹിതം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ആലോചനയിലാണ് നേതൃത്വം.
കഴിഞ്ഞ ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ഒൻപത് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ എട്ടിലും യുഡിഎഫ് ആധിപത്യമായിരുന്നു. നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 158 ബൂതുകളിൽ 125 ബൂത്തുകളിൽ യുഡിഎഫ് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയപ്പോൾ പാർട്ടി കോട്ടയായ മുഴകുന്നിലും പായത്തും ഉൾപ്പെടെ 32 ബൂത്തുകളിൽ മാത്രമാണ് എൽഡിഎഫിന് യുഡിഎഫിനേക്കാൾ നേരിയ മുൻത്തൂക്കം നേടാൻ ആയത്. ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മണ്ഡലത്തിൽ 23481 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ സുധാകരന് നൽകിയത്. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 12000 ഓളം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം നേടി. കേളകവും കണ്ണിച്ചറും ആറളവും എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപിടിച്ചപ്പോൾ യുഡിഎഫിൻ്റെ കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അയ്യകുന്നും കൊട്ടിയൂരും നിലനിർത്താനും യുഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞു. എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിലുള്ള പേരാവൂർ മുഴക്കുന്ന് പായം പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇരിട്ടി നഗരസഭയിലും സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കാനും യുഡിഎഫിന് കഴിഞ്ഞു.
ചെങ്കോട്ടയിലും തകരാത്ത യുഡിഫ് കോട്ട
എല്ലാം എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും ഇടതു തരംഗത്തിലും യുഡിഎഫിനെ മാത്രം പിന്തുണച്ച ചരിത്രമുള്ള ഇരിക്കൂറിൽ നിലവിലെ എംഎൽഎ സജീവ് ജോസഫ് തന്നെ ആകും ഇത്തവണയും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി . 39 വർഷം എംഎൽഎയായിരുന്ന കെ സി ജോസഫിന് പകരം കഴിഞ്ഞ തവണ സജീവ് ജോസഫിനെ സ്ഥാനാർഥിയായപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇത്തവണ ഉണ്ടാകില്ല. എ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ രാപ്പകൽ സമരവും സമാന്തര കൺവെൻഷനും കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവും ഒക്കെക്കൊണ്ട് വിവാദങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു 2021ലെ സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം.
വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും 10010 വോട്ടുകൾക്ക് സജീവ് ജോസഫ് വിജയിച്ചു. എൽഡി എഫിന് വേണ്ടി കേരള കോൺഗ്രസ് (എം )ലേ സജി കുറ്റ്യാനിമറ്റത്തെ ആണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. എംഎൽഎയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും യുഡിഎഫിൽ സംതൃപ്തിയുള്ളതിനാൽ ഇരിക്കൂറിൽ സജീവ് ജോസഫ് തന്നെയാകും മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുക. എതിരാളികൾ കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ചവർ തന്നെ വീണ്ടും എത്തുമോ എന്ന ചോദ്യം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. എൽഡിഎഫിനായി 2021ൽ മത്സരിച്ച കേരള കോൺഗ്രസ്(എം )സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജി കുറ്റ്യാനിമറ്റം തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയാകാനാണ് സാധ്യത.
ഇടതു പക്ഷത്തിനു വേണ്ടി വികസന ജാഥ നടത്തി മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമാണ് സജി കുറ്റ്യാനിമറ്റം. സിപിഐയുടെ സീറ്റ് ആയിരുന്ന ഇരിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ തവണയാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന് നൽകിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിപിഐ ഇരിക്കൂർ സീറ്റ് ഇത്തവണ ആവശ്യപ്പെടില്ല. സിപിഎം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലംകാരനായ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപിയെ പരിഗണിക്കാനുള്ള ചർച്ചയും നടക്കുന്നുണ്ട്.
2006 ഇൽ മണ്ഡലത്തിൽ സിപിഎമ്മിനായി ജയിംസ് മാത്യു മത്സരിച്ചപ്പോൾ യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം 2000ത്തിന് താഴെയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ബിജെപി കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിപ്പിച്ച ആനിയമ്മ രാജേന്ദ്രനെ തന്നെ വീണ്ടും മത്സരിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അജിത് കുമാർ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും ന്യൂനപക്ഷമോർച്ച നേതാവുമായ അരുൺ തോമസ് എന്നിവരുടെ പേരുകളും ചർച്ചയിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപിക്ക് വോട്ട് വിഹിതം പതിനായിരത്തിനും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2024ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 13562 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. 60 ശതമാനം ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടർമാരുടെ മണ്ഡലമാണ് ഇരിക്കൂർ.
കണക്കുകളിൽ ഭദ്രം
ലോകസഭാ, നിയമസഭാ,പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ കണക്കുകൾ എല്ലാം യുഡിഎഫിന് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ മേൽക്കൈ ഉള്ള മണ്ഡലമാണ് ഇരിക്കൂർ. ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 21960 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം യുഡിഎഫിനുണ്ട്. വിമതരുടെയും സ്വതന്ത്രരുടെയും വോട്ടുകൾ കൂടാതെയുള്ള കണക്കാണിത്.
എൽഡിഎഫ് ഭരിച്ചിരുന്ന ഉദയഗിരി, പയ്യാവൂർ, പഞ്ചായത്തുകൾ തിരിച്ചുപിടിച്ചതും യുഡിഎഫിന് ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ചെങ്ങളായി ഒഴികെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭയും യുഡിഎഫ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന ചെങ്ങളായി പഞ്ചായത്തിലെ ആകെ വോട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും 1203 വോട്ടുകൾക്ക് യുഡിഎഫ് മുന്നിലാണ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളം മുഴുവൻ ആഞ്ഞടിച്ച ഇടത് തരംഗത്തിലും സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിലും യുഡിഎഫിന് 10010 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം മണ്ഡലത്തിൽ ലഭിച്ചു എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതിനുപിന്നാലെ 2024 ലോകസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ സുധാകരന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചതും(34756) വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചതും ഇരിക്കൂറിൽ നിന്നാണ്.
Also Read: ഡാറ്റാ ചോർച്ച കോടതി കയറുന്നു; സ്പ്രിംഗ്ലർ വിധി ആയുധം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനെതിരെ ജീവനക്കാരുടെ ഹര്ജി ഉടന്