വരുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്ണുംനട്ട് കാത്തിരിക്കിക്കുകയാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയം. നാട്ടുപോര് കഴിഞ്ഞതോടെ സഖ്യ കക്ഷികളും മുന്നണികളും ജയപരാജയങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ്. ചില കക്ഷികളാകട്ടെ നിലവിട്ട് ചുവടുമാറ്റം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഭരണനേട്ടം കൈവന്ന കക്ഷികൾ വിവിധ മുന്നണികളെ തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വിദഗ്ധമായ കരുക്കൾ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്.
ചുവടുമാറ്റവും കൂട്ടം ചേർക്കലുമായി കേരള രാഷ്ട്രീയം അതിൻ്റെ പുത്തൻ ഏടുകൾ കുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ മുന്നണി മാറ്റിച്ചവിട്ടിയവരിലൂടെയും മുന്നണിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നവരിലൂടെയും കണ്ണോടിക്കാം. 2025 ലെ കേരള സംസ്ഥാന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ് നയിക്കുന്ന യുഡിഎഫിലുള്ളത് എട്ട് കക്ഷികളാണ്. മുസ്ലീം ലീഗ്, കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്(ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ്), ആര്എസ്പി, ഡെമോക്രാറ്റിക് കോണ്ഗ്രസ് കേരള, ജേക്കബ്, സിഎംപി, ഫോര്വേഡ് ബ്ലോക്ക് എന്നിവയാണ് അവ.
എന്ഡിഎയില് അംഗങ്ങളായിരുന്ന സികെ ജാനുവിന്റെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടിയെ അടര്ത്തിയെടുക്കുന്നതില് യുഡിഎഫിന് വിജയിക്കാനായി. നേരത്തേ തന്നെ യുഡിഎഫ് പ്രവേശനത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്ന പിവി അന്വറിന്റെ തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിനേയും യുഡിഎഫ് ഇത്തവണ ഒപ്പം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ അസോസിയേറ്റ് അംഗങ്ങളായാണ് കൂടെ ചേര്ത്തിരിക്കുന്നത്.
ഇതോടെ എന്ഡിഎയിലെ ഘടകകക്ഷികളുടെ എണ്ണം കേവലം രണ്ടായി ചുരുങ്ങി. ബിജെപിക്ക് പുറമേ ഭാരത ധര്മ ജന സേന എന്ന ബിഡിജെഎസാണ് എന്ഡിഎയിലെ ഘടകകക്ഷി.
കൂറുമാറ്റങ്ങളുടെയും പിളർപ്പുകളുടെയും ചരിത്രം
കോണ്ഗ്രസും പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയും, മുസ്ലീം ലീഗും ചേര്ന്ന മുന്നണിയായിരുന്നു 1960 ൽ പട്ടം താണുപ്പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തില് സര്ക്കാര് രൂപവത്ക്കരിച്ചത്. പിന്നീട് കോണ്ഗ്രസും പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയും ചേര്ന്ന് തന്നെയായിരുന്നു 1962 ലെ ആര് ശങ്കറിന്റെ മന്ത്രിസഭയ്ക്കും രൂപം കൊടുത്തത്. കോണ്ഗ്രസും പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയും, മുസ്ലീം ലീഗും ചേര്ന്ന മുന്നണിയായിരുന്നു രൂപീകരണം.
കോണ്ഗ്രസും പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയും, മുസ്ലീം ലീഗും, സിപിഐയും കേരളാ കോണ്ഗ്രസും ഇന്ത്യന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയും ചേര്ന്ന ജനാധിപത്യ മുന്നണിയായിരുന്നു 1969- 1970 കാലത്ത് അച്യുതമേനോന് മന്ത്രിസഭക്ക് ഊര്ജം.
കോണ്ഗ്രസ്, സിപിഐ, ലീഗ്, ആര്എസ്പി, പിഎസ്പി എന്നിവ ചേര്ന്ന ഐക്യമുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു 1970 മുതല് 1977 വരെ രണ്ടാം അച്യുതമേനോന് സര്ക്കാരും മുന്നോട്ട് പോയത്. പിന്നീട് കേരളാ കോണ്ഗ്രസും മുന്നണിയിലെത്തി.
ഒന്നര മാസം മാത്രം ഭരിച്ച സിഎച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ മന്ത്രിസഭയ്ക്കും കളമൊരുക്കിയത് കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുന്നണിയായിരുന്നു. 1977 ല് കരുണാകരന്റെ നേതൃത്വത്തില് ജനാധിപത്യ മുന്നണി ആദ്യം അധികാരത്തിലെത്തിയെങ്കിലും രാജന് കേസിനെത്തുടര്ന്ന് കരുണാകരന് സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് രണ്ടു വര്ഷത്തിനിടെ എകെ ആന്റണിയടക്കം മൂന്നു മുഖ്യമന്ത്രിമാര് വന്നുപോയി.
പിന്നാലെ ഇടതു ജനാധിപത്യ മുന്നണി രൂപം കൊണ്ടു. സിപിഐയും ആര്എസ്പിയും ആന്റണി കോണ്ഗ്രസും കെഎം മാണിയും ഇടതുമുന്നണിയിലെത്തി. ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് എന്ന പേരിലുള്ള മുന്നണി രൂപീകരിക്കാന് മുന്കൈയെടുത്തത് കെ കരുണാകരനായിരുന്നു.
1980 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി രൂപം കൊണ്ട ആ മുന്നണിയില് കോണ്ഗ്രസിനു പുറമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ലീഗും പിജെ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരളാ കോണ്ഗ്രസും മാത്രമായിരുന്നു. പിന്നീട് എകെ ആന്റണി ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് കോണ്ഗ്രസില് തിരിച്ചെത്തി. 1980 മുതലിങ്ങോട്ട് നാലു തവണ ഭരണത്തിലേറിയ യുഡിഎഫില് ഘടകകക്ഷികള് പോയും വന്നും കൊണ്ടിരുന്നു.
1980 ല്ത്തന്നെ രൂപം കൊണ്ട ഇടതു ജനാധിപത്യ മുന്നണിയില് ഇപ്പോള് ഉള്ളത് സിപിഎം അടക്കം 11 പാര്ട്ടികളാണ്. സിപിഎം , സിപിഐ, കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് (എം), ജനതാദള് സെക്കുലര്, എന്സിപി പവാര്, രാഷ്ട്രീയ ജനതാദള്, കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് (ബി), ഇന്ത്യന് നാഷണല് ലീഗ്, കോണ്ഗ്രസ് (എസ്), ജനാധിപത്യ കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്, കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് (സ്കറിയ തോമസ്) എന്നിവരാണ് മുന്നണിയിലെ സ്ഥിര അംഗങ്ങള്.
ഇവരെക്കൂടാതെ ആറ് അസോസിയേറ്റ് അംഗങ്ങളും എല്ഡിഎഫിലുണ്ട്. 1979 ലാണ് കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ പിറവി. കേരളാ കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് കെഎം മാണി സ്വന്തം പാര്ട്ടി രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കെഎം മാണി ജീവിച്ചിരിക്കും വരെ യുഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു മാണി വിഭാഗം.
2019 ഏപ്രിലില് മാണിയുടെ മരണത്തെത്തുടര്ന്ന് കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് അധികാര വടംവലികള്ക്ക് തുടക്കമായി. നേരത്തേ മാണിക്കൊപ്പം ചേര്ന്ന മുതിര്ന്ന നേതാവ് പിജെ ജോസഫിനെ തഴഞ്ഞ് ജോസ് കെ മാണി ചെയര്മാനായി. തര്ക്കം മൂര്ഛിച്ചതോടെ പിജെ ജോസഫ് വീണ്ടും ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു.
കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലി മാണി- ജോസഫ് വിഭാഗങ്ങള് തമ്മില് പോര് നിലനില്ക്കുകയായിരുന്നു. മുന് ധാരണ അനുസരിച്ച് എട്ടു മാസത്തിനു ശേഷം മാണി വിഭാഗത്തിലെ സെബാസ്റ്റ്യന് കുളത്തുങ്കല് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറേണ്ടതായിരുന്നു.
എന്നാല് മാണി വിഭാഗം അതിനു വഴങ്ങിയില്ല. അതോടെ 2020 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കേ മാണി ഗ്രൂപ്പിനെ യുഡിഎഫ് പുറത്താക്കി. 38 വര്ഷം നില കൊണ്ട യുഡിഎഫ് വിട്ട് ഏറെക്കഴിയും മുൻപ് തന്നെ കേരളാ കോണ്ഗ്രസ(എം) ഇടതു മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി.
ഇബ്രാഹിം സുലൈമാന് സേട്ട് രൂപം കൊടുത്ത ഇന്ത്യന് നാഷണല് ലീഗിന്റെ പിറവി 1994 ലായിരുന്നു. നേരത്തേ പല തവണ ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പം നിന്ന അഖിലേന്ത്യാ ലീഗിന്റെ പുത്തന് രൂപമായിരുന്നു ഐഎന്എല്. 1996 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞടുപ്പില് ഒറ്റക്ക് മത്സരിച്ച ഐഎന്എല് പിന്നീടങ്ങോട്ട് ഇടതുമുന്നണിയോട് ചേര്ന്നു നിന്നാണ് മല്സരിച്ചത്. ഏറെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം 2019 ലാണ് ഐഎന്എല്ലിന് ഇടതു മുന്നണിയില് ഔപചാരികമായി അംഗത്വം കിട്ടിയത്.
2016 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കേരളാ കോണ്ഗ്രസില് നിന്ന് തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു വന്ന പിജെ ജോസഫ് ഒഴികെയുള്ള ജോസഫ് അനുകൂലികള് ചേര്ന്ന് രൂപം കൊടുത്തതാണ് ജനാധിപത്യ കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്. ഇവര് നേരെ ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പം ചേര്ന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് മല്സരിച്ചത്. ഇവരില് സ്ഥാപക നേതാക്കളില് ഒരാളായ ഫ്രാന്സിസ് ജോര്ജ്ജ് 2019 ല് പാര്ട്ടി വിട്ട് കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് പിജെ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പില് ചേര്ന്നു.
യുഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമായ ഫ്രാന്സിസ് ജോര്ജ്ജ് കോട്ടയത്തു നിന്ന് മല്സരിച്ച് ലോക് സഭയിലേക്ക് ജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇടതു മുന്നണിക്കൊപ്പം നിന്ന ജനാധിപത്യ കേരളാ കോണ്ഗ്രസിന് ആന്റണി രാജുവിലൂടെ മന്ത്രി സ്ഥാനവും കിട്ടി.
1977 ല് ആര് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള കെഎം മാണിയുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് രൂപം നല്കിയ കേരളാ കോൺഗ്രസ് (ബി) തുടക്കത്തില് എല്ഡിഎഫിനൊപ്പമായിരുന്നു. പിന്നീട് പല തവണ മുന്നണി മാറി. 1985 ല് മാണിയും ജോസഫും ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും ഒരുമിച്ച് ഐക്യ കേരളാ കോണ്ഗ്രസ് നിലവില് വരുന്നതും പിന്നീട് ഓരോരുത്തരായി പിരിയുന്നതുമൊക്കെ കേരളം കണ്ടതാണ്. 2015 വരെ യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്ന ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും പാര്ട്ടിയും 2015 ല് ഇടതു മുന്നണിയിലെത്തി. 10 വര്ഷത്തിലേറെയായി മുന്നണി ഘടകകക്ഷിയായി തുടരുകയാണവര്.
ആർഎസ്പി (റവലൂഷനറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി) കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ ഘടക കക്ഷിയാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും യുഡിഎഫ് മുന്നണിയായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിൽ ആർഎസ്പിക്ക് പല കാലങ്ങളിലായി പിളർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബേബി ജോണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽലുള്ള ആർഎസ്പി(ബി),ബാബു ദിവാകരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആർഎസ്പി (എം) എന്നിവയാണ് പിളർന്നതിന് ശേഷം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. പിളർപ്പിന് ശേഷം യുഡിഎഫിനോടൊപ്പം ചേർന്നു.
2000 ത്തിലാണ് കേരള ഘടകത്തിൽ കടുത്ത പിളർപ്പ് ഉണ്ടായത്. പ്രാദേശിക പാർട്ടി മേധാവി ബേബി ജോൺ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് റെവല്യൂഷണറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (ബോൾഷെവിക്) രൂപീകരിച്ചു. ശേഷം ആർഎസ്പി (ബി) കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ടിൽ ചേർന്നു.
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം എൽഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മുൻ ആർഎസ്പി, 2014 മാർച്ചിലാണ് എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സിപിഐ (എം) ഏകപക്ഷീയമായി കൊല്ലം ലോക്സഭാ സീറ്റിലേക്ക് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവും സിറ്റിങ് നിയമസഭാംഗവുമായ എംഎ ബേബിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെത്തുടർന്നായിരുന്നു നടപടി.
ഇതോടെ ആർഎസ്പിക്ക് ലേക്സഭയിലേക്ക് യുഡിഎഫ് സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു . 2014 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർഎസ്പി സ്ഥാനാർത്ഥി എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എംഎ ബേബിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
2019-ൽ എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രനെ വീണ്ടും മത്സരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആർഎസ്പിയുടെ പ്രധാന വിഭാഗം തങ്ങളുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായ കൊല്ലം ലോക്സഭാ സീറ്റ് വിജയകരമായി നിലനിർത്തി. എന്നാൽ 2016- ലും 2021-ലും നടന്ന കേരള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ആർഎസ്പി വൻ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി. എന്നാൽ, കുന്നത്തൂരിൽ നിന്ന് കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
കേരളത്തിൽ രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രിയ സഭ (ജെആർഎസ്). കേരളത്തിലെ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഇടയിലെ പ്രമുഖനേതാവായ സികെ ജാനുവാണ് ജെആർഎസ് സ്ഥാപിച്ചത്. 2016-ലെ കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രിയ സഭ എന്ന പേരിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രിയ പാർട്ടി രൂപികരിക്കുകയും എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായി സുൽത്താൻ ബത്തേരി മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
