47 പേരുടെ തലച്ചോര്‍ തിന്ന അമീബ, 223 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത എലിപ്പനി; 2025ല്‍ കേരളം ഞെട്ടിയ കണക്കുകള്‍

സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം 2025 ലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ മൂലമുള്ള മരണമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

Representative Image (ETV Bharat)
പോയ വർഷം 2025 ൽ മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധി രോഗങ്ങളെയാണ് കേരളം നേരിട്ടത്. എലിപ്പനി മുതൽ അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം വരെയുള്ള ഉയര്‍ന്ന മരണ നിരക്കുള്ള രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനവും ഏവരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പകർച്ചവ്യാധികൾ മൂലം നിരവധി മരണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം 2025 ലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ മൂലമുള്ള മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തത്. ഇത് ജനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രതിരോധ നടപടികളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2025ല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് എലിപ്പനി ബാധിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിച്ചത്. 3,463 പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതിൽ 223 പേരാണ് മരിച്ചത്.

അതേസമയം തലച്ചോറിനെ കാർന്നു തിന്നുന്ന സൂക്ഷമാണുവായ അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം ഈ വർഷം ബാധിച്ചത് 201 പേർക്കാണ്. അതിൽ 47 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടമായി. 2020 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കണക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ പകർച്ചവ്യാധി മൂലം മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2020 മുതൽ 2025 വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത പകർച്ചവ്യാധികളും എത്രപേർക്ക് അസുഖം ബാധിച്ചുവെന്നും എത്രപേർ മരിച്ചു എന്നതും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

എലിപ്പനി

എലിപ്പനി എന്നത് ലെപ്‌റ്റോസ്‌പൈറ എന്ന ബാക്‌ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ്. എലി, പശു തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളുടെ മൂത്രത്തിലൂടെ മണ്ണിലൂടെയോ വെള്ളത്തിലൂടെയോ ആണ് ഇത് പകരുന്നത്. പനി, തലവേദന, മഞ്ഞപിത്തം എന്നിവയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ.

2020 മുതൽ 2025 വരെ എലിപ്പനി ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണവും മരണവും (ETV Bharat)

പകർച്ചവ്യാധികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വില്ലനാണ് എലിപ്പനി. കേരളത്തിൽ എലിപ്പനി മൂലമുള്ള മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2025 ല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചത് എലിപ്പനി മൂലമാണ്. ഔദ്യോഗികമായി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏകദേശം 3,259 പേർക്ക് ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോള്‍ 223 മരണപ്പെട്ടു. തൃശ്ശൂർ (36 മരണം), എറണാകുളം (30 മരണം) എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്. 2020 ൽ 48 പേരാണ് എലിപ്പനി മാലം മരിച്ചത്. ഓരോ വര്‍ഷവും എലിപ്പനി മൂലമുള്ള മരണം വര്‍ധിക്കുന്നുവെന്നും കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീതി പരത്തിയ ഒരു രോഗമായിരുന്നു അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം. കെട്ടികിടക്കുന്ന ജലാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂക്കിലൂടെ തലച്ചോറിൽ പ്രവേശിച്ച് മസ്‌തിഷ്‌ക കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മാരക രോഗമാണ് അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം.

2016 ലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 2016 മുതൽ 2024 വരെ 45 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. അതിൽ 15 പേർ മരിച്ചു. അതേസമയം 2025 ൽ മാത്രം 201 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. അതിൽ 47 പേരാണ് മരിച്ചത്.

2020 മുതൽ 2025 വരെ അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണവും മരണവും (ETV Bharat)

2016 മുതൽ 2023 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ചവരെല്ലാം മരിച്ചു. 2024 ൽ 38 പേർക്കാണ് അസുഖം ബാധിച്ചത്. അതിൽ 8 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്‌ടമായത്. കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷത്തിനിടെ അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയലധികമാണ് 2025 ൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം.

നിപാ വൈറസ്

2025 മെയ് മാസത്തിലും ജൂലൈ മാസത്തിലുമായി മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ നിപാ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും രണ്ട് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായാണ് നിപാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

ഡെങ്കിപ്പനി

ഈഡിസ് കൊതുകുകൾ വഴി പകരുന്ന ഒരു വൈറൽ രോഗമാണ് ഡെങ്കിപ്പനി. കെട്ടി കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് ഇവ മുട്ടയിടുന്നത്. പനി, തലവേദന, ക്ഷീണം, ഛർദ്ദി, ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചുവന്ന പാടുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ലക്ഷങ്ങളാണ്.

2020 ൽ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2,722 ആണ്. അതിൽ 22 പേർ മരിച്ചു. 2025 ലെ കണക്ക് പ്രകാരം 10,886 പേർക്കാണ് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 2024 നെ അപേക്ഷിച്ച് 9,738 കേസുകൾ കുറവാണ്.

2020 മുതൽ 2025 വരെ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണവും മരണവും (ETV Bharat)

അതേസമയം മരണസംഖ്യയിലും വൻ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2025 ൽ ഡെങ്കിപ്പനി കാരണം 56 പേരാണ് മരിച്ചത്. 2024 നെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മരണസംഖ്യ 43 ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ (കരള്‍ രോഗം)

കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന ഈ രോഗം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വൈറസ് (HAV) മൂലമുണ്ടാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയാണ്. മലിനമായ ഭക്ഷണം, വെള്ളം, വൈറസ് ബാധിച്ച വ്യക്തിയുമായുള്ള ഇടപഴകൽ എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഇത് പകരുന്നത്.

കേരളത്തിൽ ഹെപ്പിറ്റൈറ്റിസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത് 2025 ലാണ്. 12,378 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. അതിൽ 69 പേരാണ് മരിച്ചത്. 2020 ൽ മാത്രം 464 കേസുകളായിരുന്നു ഹെപ്പിറ്റൈറ്റിസ് മൂലം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. അതിൽ 2 പേർ മാത്രമാണ് മരിച്ചത്.

2020 മുതൽ 2025 വരെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണവും മരണവും (ETV Bharat)

അതേസമയം 2024 ൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത 7,943 കസുകളിൽ 81 മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 2024 നെ അപേക്ഷിച്ച് 2025 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത കേസുകളിൽ വർധനവ് ഉണ്ടെങ്കിലും മരണസംഖ്യ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

പേവിഷബാധ/ റാബിസ്

പേവിഷബാധ എന്നത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു മാരകമായ വൈറസ് രോഗമാണ്. നായ, പൂച്ച, കുരങ്ങ്, കുറുക്കൻ തുടങ്ങിയവ മുഖേനയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും പകരുന്നത്. ഇവയുടെ കടിയിലൂടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വൈറസ് തലച്ചോറിൽ വീക്കമുണ്ടാക്കും. 100 ശതമാനവും മരണം സംഭവിക്കാവുന്ന രോഗമാണ് ഇത്.

സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പേവിഷബാധ ബാധിച്ച ആരും തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 2020 ൽ 5 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത് അതിൽ 5 പേരും മരിച്ചു. 2025 ലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 28 പേർക്കാണ് പേവിഷബാധ ബാധിച്ചത്. അതിൽ 28 പേരും മരിച്ചു.

2020 മുതൽ 2025 വരെ പേവിഷബാധ ബാധിച്ചവരുടെ കണക്കും മരണവും (ETV Bharat)

2025 ൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത പകർച്ചവ്യാധികളും അതുമൂലമുണ്ടായ മരണനിരക്കുമാണിത്. ഇത് കൂടാതെ നിരവധി പകർച്ചവ്യാധികൾ വേറെയും ഈ വർഷത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

രോഗംകേസുകളുടെ എണ്ണംമരണംമരണനിരക്ക്
പനി26,64734180.00068
ഡെങ്കിപ്പനി10,886560.51
അക്യൂട്ട് എൻസെഫലൈറ്റിസ് സിൻഡ്രോം (AES)1722011.63
എലിപ്പനി3,4692236.43
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ12,378690.56
കോളറ4125
ടൈഫോയ്‌ഡ്‌43910.002
അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിസോർഡർ (ADD)52,5143100.002
ചിക്കൻ പോക്‌സ്‌29,055100.03
ഫ്ലൂ71,93430.6
ചെള്ളുപനി864131.5
പേവിഷബാധ2828100
നിപ്പ4250
അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം2014723.38

പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ

ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ (മഞ്ഞപ്പിത്തം, ടൈഫോയ്ഡ്)

  • തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം: കുടിക്കാൻ എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. പുറത്തുനിന്നുള്ള ജ്യൂസുകളിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസ് ശുദ്ധജലത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
  • ശുചിത്വം: ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപും മലവിസർജ്ജനത്തിന് ശേഷവും കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകുക.
  • സ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം: കിണറുകളും ടാങ്കുകളും നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുക.

എലിപ്പനി

  • പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ: മലിനജലവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നവർ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക.
  • സുരക്ഷാ കവചങ്ങൾ: വെള്ളക്കെട്ടിലിറങ്ങുമ്പോൾ ഗംബൂട്ട്സും കൈയുറകളും ധരിക്കുക.
  • മുറിവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക: ശരീരത്തിൽ മുറിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ മലിനജലവുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക.

അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം

  • വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കുക: കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കുളങ്ങളിലോ ജലാശയങ്ങളിലോ കുളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറാതെ നോക്കുക: കുളിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറുന്നത് തടയാൻ നോസ് ക്ലിപ്പുകൾ (Nose plugs) ഉപയോഗിക്കുക.
  • സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ: പൂളുകൾ കൃത്യമായി ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

കൊതുക് ജന്യ രോഗങ്ങൾ (ഡെങ്കിപ്പനി, എലിപ്പനി)

  • ഉറവിട നശീകരണം: വീടിനു ചുറ്റും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ 'ഡ്രൈ ഡേ' ആചരിക്കുക.
  • കൊതുകുവലകൾ: ഉറങ്ങുമ്പോൾ കൊതുകുവലകളോ ലേപനങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുക.

ഏതെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കി ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

