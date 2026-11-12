വൈദ്യുതിയുണ്ട്, പക്ഷേ വോൾട്ടേജില്ല! കെഎസ്ഇബി ഓഫീസിലേക്ക് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം
കുടിവെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാനോ, കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നെബുലൈസേഷൻ നൽകാനോ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എത്രയും വേഗം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റൻ്റ് എൻജിനീയർ ഉറപ്പുനൽകി
Published : November 12, 2026 at 7:11 PM IST
ഇടുക്കി: വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷനുണ്ട്, കൃത്യമായി ബില്ലും എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യത്തിന് വോൾട്ടേജില്ല! വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, വിലപിടിപ്പുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി കത്തിനശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെല്ലാമുപരി, അസുഖബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് അടിയന്തരമായി നെബുലൈസേഷൻ നൽകാൻ പോലും കഴിയാത്ത ദയനീയ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ആനച്ചാൽ ആഡിറ്റ് ഭാഗത്തെ ഇരുപതോളം കുടുംബങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത്. കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന ഈ വോൾട്ടേജ് പ്രതിസന്ധിക്ക് പലതവണ പരാതി നൽകിയിട്ടും പരിഹാരമുണ്ടാകാതെ വന്നതോടെ, സഹികെട്ട പ്രദേശവാസികൾ സംഘടിച്ച് ചിത്തിരപുരം കെഎസ്ഇബി ഡിവിഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായെത്തി.
ദൈനംദിന ജീവിതവും കുട്ടികളുടെ ചികിത്സയും പ്രതിസന്ധിയിൽ
ആനച്ചാൽ ആഡിറ്റ് ഭാഗത്തെ കുടുംബങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതം തന്നെ താളംതെറ്റിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് രൂക്ഷമായ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം തുടരുന്നത്. വോൾട്ടേജ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ കുടിവെള്ള വിതരണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തടസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മോട്ടോറുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നിത്യോപയോഗത്തിനുള്ള വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ പോലും കുടുംബങ്ങൾ നട്ടംതിരിയുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പം വോൾട്ടേജ് വ്യതിയാനം കാരണം വീടുകളിലെ ഫ്രിഡ്ജ്, മിക്സി, ടെലിവിഷൻ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ തുടർച്ചയായി കേടാകുന്നത് സാധാരണക്കാരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
"ഞങ്ങൾ എട്ടാം വാർഡിലെ പവർ ഹൗസ് ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന നിവാസികളാണ്. വളരെക്കാലമായി ഈ പ്രശ്നം തുടരുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ളവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ്. രാവിലെ വീട്ടിലെ ജോലികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി പോകാൻ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധിക്കുന്നില്ല. പലതവണ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല" പ്രദേശവാസി കവിത പറഞ്ഞു.
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ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഗുരുതരമാണ് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യപരിചരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധി. ശ്വാസതടസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യ സമയങ്ങളിൽ നെബുലൈസേഷൻ മെഷീൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പോലും വോൾട്ടേജ് തികയുന്നില്ലെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ആശങ്കയോടെ പറയുന്നു.
"നിരവധി പരാതികൾ ഓഫീസിൽ നൽകിയിട്ട് കാലങ്ങളേറെയായി. സ്വന്തം വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പനിയോ ശ്വാസതടസമോ വന്നാൽ നെബുലൈസേഷൻ നൽകാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് ഇന്ന് പ്രതിഷേധവുമായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്," ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ തേജസ് പറഞ്ഞു.
ഫ്യൂസ് ഊരാൻ കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹം പരിഹാരത്തിലില്ല
വീടുകളിലും കടകളിലും 100-ൽ താഴെ മാത്രമാണ് വോൾട്ടേജ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും കൃത്യമായി ഭീമമായ തുകയ്ക്കുള്ള ബില്ലുകൾ എത്തുന്നുണ്ടെന്നും, ബിൽ അടയ്ക്കാൻ വൈകിയാൽ ഉടൻ ഫ്യൂസ് ഊരാൻ എത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലെന്നും പ്രദേശവാസി ഒ ആർ രവി പറഞ്ഞു.
"വീടുകളിലും കടകളിലും കറൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായി ബിൽ അടയ്ക്കണം. പണം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ ഫ്യൂസ് ഊരും. എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ 100-ൽ താഴെയാണ് വോൾട്ടേജ്, പക്ഷേ കറൻ്റ് ബിൽ വരുന്നത് 1200-ഉം 1300-ഉം രൂപയാണ്. ആ ഫ്യൂസ് ഊരാൻ കാണിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വോൾട്ടേജ് നൽകുന്നതിൽ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാകില്ലായിരുന്നു,''
ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ; ഉറപ്പുനൽകി കെഎസ്ഇബി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ തേജസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ വാർഡ് മെമ്പർ അഖില, മുൻ മെമ്പർ ഷാജൻ ആർസി, പ്രദേശവാസികളായ രതീഷ്, ഒആർ രവി, കവിത തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. താൽക്കാലിക കണ്ണിൽപൊടിയിടൽ നടപടികൾക്ക് പകരം സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമാണ് വേണ്ടതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രതിഷേധക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ചിത്തിരപുരം കെഎസ്ഇബി അസിസ്റ്റൻ്റ് എൻജിനീയർ ബിനോയ്, പ്രദേശത്ത് നേരിട്ടെത്തി ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുമെന്നും വോൾട്ടേജ് പ്രശ്നത്തിന് എത്രയും വേഗം പരിഹാരം കാണുമെന്നും ഉറപ്പുനൽകി. എന്നാൽ മുൻപും ഇത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇനി പ്രവൃത്തിയാണ് വേണ്ടതെന്നുമാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ നിലപാട്. അടിയന്തര നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് ആനച്ചാൽ ആഡിറ്റ് ഭാഗത്തെ കുടുംബങ്ങളുടെ തീരുമാനം.
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