പഠനമുറികളിലെ ജാതിവിഷം, നീതി ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർഥി രക്തസാക്ഷികൾ ഇവര്...
ഈ മരണങ്ങൾ കേവലം വ്യക്തിപരമായ പരാജയങ്ങളല്ല, മറിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയുടെയും പരാജയമാണ്. രോഹിത് വെമുലയുടെ മരണശേഷം രാജ്യം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്ത ജാതിവിവേചനം കേരളത്തിലെ കാമ്പസുകളിലും നിശബ്ദമായി തുടരുന്നുണ്ട്.
Published : April 12, 2026 at 2:56 PM IST
"കോളജുകളില് രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവരോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, പ്രതികരണശേഷിയുള്ള ഒരു തലമുറയെ വളര്ത്തിയെടുക്കണമെങ്കില് കോളജില് രാഷ്ട്രീയം തന്നെ വേണം... ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള കുട്ടികളാകണം. സര്ക്കാര് കോളജുകളിലോ സര്വകലാശാലകളിലോ ഇത്തരത്തില് ജാതീയ അധിക്ഷേപം നടക്കാറില്ല, കാരണം അവിടെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, വിദ്യാര്ഥികള് പ്രതികരിക്കും. സ്വാശ്രയ കോളജുകളിലാണ് ജാതീയ അധിക്ഷേപം പൊതുവേ കാണുന്നത്. ഇവിടെ കുട്ടികള്ക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. എല്ലാം മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനീതി കണ്ടാല് വിദ്യാര്ഥികള് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ മടിക്കുന്നു" നിതിൻ രാജിൻ്റെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളില് ജാതീയ അധിക്ഷേപമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കേരള സർവ്വകലാശാലയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് മേധാവി പ്രൊഫസര് ഡോ. കെ.എം. സജാദ് ഇബ്രാഹിം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ച വാക്കുകളാണിത്.
ക്യാമ്പസുകളിലെ വിദ്യാര്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞ സജാദ്, സ്വാശ്രയ കോളജുകളിലാണ് ജാതീയ അധിക്ഷേപം കൂടുതലായും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നിരത്തുന്നത്. ഒന്നാമത് സ്വാശ്രയ കോളജുകളില് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനം നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നല്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികരണശേഷി ഇല്ലാത്തവരായി ഇവര് മാറുന്നു. ന്യൂജറേഷൻ വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരും പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല. രണ്ടാമത്, ഇത്തരം സെല്ഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളജുകളില് ഇൻ്റേണല് മാര്ക്കും മറ്റും പറഞ്ഞ് അധ്യാപകര് വിദ്യാര്ഥികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. എന്നാല് ഇത് സര്ക്കാര് കോളജുകളിലോ സര്വകലാശാലകളിലോ നടക്കില്ല, കാരണം വിദ്യാര്ഥികള് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കീഴില് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും അവരുടെ അവകാശങ്ങള് നേടിയെടുക്കുമെന്നും സജാദ് പറഞ്ഞു.
"ഇവിടെ നിതിൻ രാജ് എന്ന വിദ്യാര്ഥി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. തൻ്റെ പ്രശ്നം ആരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരവസരം ആ വിദ്യാര്ഥിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ മനസിലാക്കുന്നത്. സര്ക്കാര് കോളജുകളിലോ എയ്ഡഡ് കോളജുകളിലോ ആണെങ്കില് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം വിദ്യാര്ഥികള് അറിഞ്ഞാല് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വരും. എന്നാല് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യം നിതിൻ രാജിൻ്റെ കോളജില് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ക്രിമിനല് കുറ്റമാണ് അവിടെ അധ്യാപകര് ചെയ്തത്. സംഭവം തെളിഞ്ഞാല് ജോലിയില് നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാൻ വരെ സാധിക്കും" പ്രൊഫസര് ഡോ. കെ.എം. സജാദ് ഇബ്രാഹിം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇൻ്റേണല് മാര്ക്ക് അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നല്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെയൊരു ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അധ്യാപകരുടെ കൈയ്യിലാണ് ഇൻ്റേണല് മാര്ക്കെന്നും ഇതു ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വാശ്രയ കോളജുകളില് വിദ്യാര്ഥികള് പ്രതികരിക്കാൻ മടിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യഥാര്ഥത്തില് ഇത്തരം ജാതീയ അധിക്ഷേപത്തെ നേരിടാൻ നിരവധി ഫോറംസുണ്ട്. യുജിസിയുടെ നിര്ദേശപ്രകാരവും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരവും ക്യാമ്പസുകളിലെ ജാതീയ അധിക്ഷേപത്തിനെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ്.
ഇത് ക്രിമിനല് കേസാണെന്നും എന്നാല് ആരും ഇതൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും സജാദ് വ്യക്തമാക്കി. പൊതുവില്, ഇത്തരം കേസുകളില് തെളിവ് നല്കാൻ വിദ്യാര്ഥികള് തയ്യാറാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കര്ശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട തെറ്റാണ് കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തൽ കോളജിലെ അധ്യാപകര് ചെയ്തതെന്നും ഇവര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിച്ചാല് മറ്റുള്ളവര്ക്കും അതൊരു പാഠമാകുമെന്നും സജാദ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അതേസമയം, കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളില് ഇതാദ്യമായിട്ടല്ല ഒരു വിദ്യാര്ഥി ജാതീയ അധിക്ഷേപം നേരിടുന്നതും, തുടര്ന്ന് ജീവനൊടുക്കുന്നതും. ഇതിനു മുമ്പും സമാന സംഭവങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായ ചില വിദ്യാർത്ഥികളെക്കുറിച്ചും ഇതിനെതിരെ പോരാടിയവരെ കുറിച്ചും അറിയാം...
രജനി എസ്. ആനന്ദ് (2004)
സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അനീതികൾക്കും ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിടുന്ന അവഗണനയ്ക്കുമെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതീകമാണ് രജനി എസ്. ആനന്ദ്. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിവേചനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വലിയ ഇരയായി രജനി എസ്. ആനന്ദിനെ കണക്കാക്കാം.
തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന രജനി, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ ലഭിക്കാത്തതിലെ വിവേചനവും കാരണം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള രജനിക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ഫീസും പഠനച്ചെലവും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നിട്ടും ബാങ്ക് അധികൃതർ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. ഫീസ് അടക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കോളജ് അധികൃതരിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്ന അവഗണനയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് ഈ കടുംകൈ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ദളിത് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ രജനിയോട് ബാങ്ക് അധികൃതരും വ്യവസ്ഥിതിയും കാണിച്ച അവഗണന അന്ന് വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
അജേഷ് (2015)
പാലക്കാട് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന അജേഷിൻ്റെ മരണം ജാതീയമായ അധിക്ഷേപത്തെത്തുടർന്നാണെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. സഹപാഠികളിൽ നിന്നും മറ്റും നേരിട്ട മാനസിക പീഡനങ്ങളും ജാതിപ്പേര് വിളിച്ചുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങളും സഹിക്കവയ്യാതെയാണ് അജേഷ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. തൻ്റെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ താൻ നേരിട്ട അവഗണനകളെക്കുറിച്ച് അജേഷ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ശ്രദ്ധ സതീഷ് (2023)
കോട്ടയം അമൽ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ശ്രദ്ധ സതീഷിൻ്റെ മരണം കോളജ് അധികൃതരുടെ മാനസിക പീഡനം മൂലമാണെന്ന വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. നേരിട്ടുള്ള ജാതീയ അധിക്ഷേപം എന്നതിനേക്കാൾ, വിദ്യാർത്ഥികളെ മാനസികമായി തളർത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരെ ശ്രദ്ധയുടെ മരണം വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചു.
2023 ജൂൺ മാസത്തിലാണ് എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിനിയായ ശ്രദ്ധ സതീഷ് (20) കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ ജീവനൊടുക്കിയത്. ഒരു മിടുക്കിയായ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണം കേവലം ഒരു ആത്മഹത്യ എന്നതിലുപരി, കലാലയങ്ങളിലെ അച്ചടക്കത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന മാനസിക പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വൻ പ്രതിഷേധമായി മാറി.
കോളജ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ് ശ്രദ്ധയുടെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് സഹപാഠികളും കുടുംബവും ആരോപിക്കുന്നു. ലബോറട്ടറിയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ശ്രദ്ധയുടെ ഫോൺ അധ്യാപകർ പിടിച്ചുവെച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ (HOD) മുറിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു നടത്തിയ ശാസനയും, വീട്ടിൽ അറിയിക്കുമെന്ന ഭീഷണിയും ശ്രദ്ധയെ മാനസികമായി തകർത്തു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ശ്രദ്ധയെ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ശ്രദ്ധയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നതിൽ കോളജ് അധികൃതർ കാണിച്ച അനാസ്ഥ വലിയ രീതിയിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു.
കുട്ടി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച വിവരം മറച്ചുവെച്ച്, വെറുതെ കുഴഞ്ഞുവീണതാണെന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ അറിയിച്ചതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത് കൃത്യമായ ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കിയെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു. ശ്രദ്ധയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ അമൽ ജ്യോതി കോളേജിൽ ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമരം നടന്നു. 'ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ശ്രദ്ധ' എന്ന ഹാഷ്ടാഗോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പ്രതിഷേധം അലയടിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കോളജുകളിലെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥി സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സർക്കാർ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഈ സംഭവം കാരണമായി.
ദീപ പി. മോഹനൻ (പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതീകം)
എം.ജി സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകയായ ദീപ പി. മോഹനൻ മരണപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും, 10 വർഷത്തോളം നീണ്ട ജാതീയമായ വേട്ടയാടലിന് ഇരയായിരുന്നു. തൻ്റെ ഗൈഡിൽ നിന്നും സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും നേരിട്ട ജാതിവിവേചനത്തിനെതിരെ ദീപ നടത്തിയ നിരാഹാര സമരം വിജയിച്ചു. 'അക്കാദമിക് കൊലപാതകത്തിന്' ശ്രമിച്ചവർക്കെതിരെ പൊരുതി ജയിച്ച ദീപയുടെ കഥ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ജാതീയതയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എം.ജി സർവ്വകലാശാലയിലെ നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് നാനോ ടെക്നോളജി വിഭാഗത്തിൽ 2011-ലാണ് ദീപ പി. മോഹനൻ ഗവേഷണം ആരംഭിച്ചത്. തൻ്റെ ഗവേഷണ ഗൈഡും സെന്റർ ഡയറക്ടറുമായ പ്രൊഫസർക്കെതിരെ ദീപ ഗുരുതരമായ ജാതിവിവേചന ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു. ലബോറട്ടറി സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുക, ഇരിക്കാൻ കസേര നൽകാതിരിക്കുക, ഗവേഷണം തടസ്സപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ മാനസിക പീഡനങ്ങൾ നേരിട്ടതായി ദീപ വെളിപ്പെടുത്തി. ജാതിവിവേചനം മൂലം പത്ത് വർഷത്തോളമാണ് ദീപയുടെ പി.എച്ച്.ഡി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെട്ടത്.
നീതി ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് 2021 ഒക്ടോബർ 29-ന് സർവ്വകലാശാല കവാടത്തിന് മുന്നിൽ ദീപ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു. "എൻ്റെ ചോരയ്ക്ക് കുറച്ച് നിറം കുറവാണ്, കാരണം ഞാൻ ഒരു ദളിത് സ്ത്രീയാണ്" എന്ന ദീപയുടെ വാക്കുകൾ കേരളം ഏറ്റെടുത്തു. 11 ദിവസം നീണ്ട കടുത്ത സമരത്തിനൊടുവിൽ സർക്കാർ ഇടപെട്ടു. ആരോപണവിധേയനായ പ്രൊഫസറെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനും ദീപയ്ക്ക് ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാനും സർവ്വകലാശാല തയ്യാറായി.
നിതിൻ രാജ് (2026)
കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിലെ ജാതീയ അധിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ ഇരയാണ് കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തൽ കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബി.ഡി.എസ് (BDS) വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന നിതിൻ രാജ് ആർ.എൽ (22). അധ്യാപകരുടെ ജാതീയമായ അധിക്ഷേപങ്ങളെയും പീഡനങ്ങളെയും തുടർന്ന് നിതിൻ ജീവനൊടുക്കിയത് കേരളത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ഉഴമലക്കൽ സ്വദേശിയായ നിതിനെ 2026 ഏപ്രിൽ 10-നാണ് കോളജ് കെട്ടിടത്തിന് താഴെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കോളേജ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിതിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. നിതിൻ്റെ ജാതി, നിറം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നിവയെ പരിഹസിച്ചും 'തെരുവ് പട്ടി' എന്ന് വിളിച്ചും അധ്യാപകർ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതായി കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു.
മരണത്തിന് മുൻപ് നിതിൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങളിൽ, സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ വെച്ച് അധ്യാപകർ തന്നെ ക്രൂരമായി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും കൈകാലുകൾ വെട്ടിക്കളയുമെന്ന് പറഞ്ഞതായും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ആരോപണവിധേയരായ ഓറൽ പതോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. എം.കെ. റാം, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. സംഗീത എന്നിവരെ കോളജ് അധികൃതർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.
ഈ മരണങ്ങൾ കേവലം വ്യക്തിപരമായ പരാജയങ്ങളല്ല, മറിച്ച് സമൂഹത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയുടെയും പരാജയമാണ്. രോഹിത് വെമുലയുടെ മരണശേഷം രാജ്യം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്ത ജാതിവിവേചനം കേരളത്തിലെ കാമ്പസുകളിലും നിശബ്ദമായി തുടരുന്നുണ്ട്. സാംസ്കാരിക പ്രബുദ്ധത അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും ജാതിബോധം ഇപ്പോഴും അദൃശ്യമായി തുടരുന്നു. ഓരോ മരണവും നമ്മുടെ സാമൂഹിക ബോധത്തിൻ്റെ പരാജയമാണ്.
മനുഷ്യരിലെ ജാതിബോധം മാറാത്തിടത്തോളം കാലം ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയേറുന്നു. ഇതിനെതിരെ ബോധപൂർവ്വമായ ഇടപെടലുകളും നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളുടെ പുനർവായനയും അനിവാര്യമാണ്. അറിവിൻ്റെ ലോകത്ത് എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോഴും, കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജാതി വിവേചനം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഏറ്റവും ഒടുവില് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്ന നിതിൻ രാജ്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ജാതിയുടെ പേരിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ കർശനമായ നിയമങ്ങളും കൗൺസിലിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും കാമ്പസുകളിൽ അനിവാര്യമാണ്.
