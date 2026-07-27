ഭീതി പരത്തി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം: ഏഴുമാസത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചത് 41 പേർ; ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകാതെ ആരോഗ്യവകുപ്പ്
മലിനജലവുമായി സമ്പർക്കമില്ലാത്തവർക്കും രോഗബാധയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നു. 155 പേർക്കാണ് ഈ വർഷം ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
Published : July 27, 2026 at 3:55 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാര്ത്ഥന്
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം പടരുമ്പോൾ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകാതെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ആശങ്കയിൽ. മലിനജലത്തിൽ നിന്നാണ് രോഗം പടരുന്നതെന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനം പൂർണമായും ശരിയല്ലെന്നതാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ കുഴയ്ക്കുന്നത്. മലിനജലവുമായി സമ്പർക്കമില്ലാത്തവർക്കും രോഗബാധയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞവർഷം 47 പേരാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച് മരിച്ചത്. ഈ വർഷം ഇതുവരെ 41 പേർ മരിച്ചത് രോഗബാധയുടെ വ്യാപ്തി കൂട്ടുന്നു. 155 പേർക്കാണ് ഈ വർഷം ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞദിവസം കോഴിക്കോട് നടേരി സ്വദേശിയായ ബിജു (49) ആണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ചു മരിച്ചത്.
ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാകാതെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ്
ഒഴുക്കില്ലാത്ത ജലാശയങ്ങളിൽ രോഗകാരികളായ അമീബയുണ്ടാകാമെന്നും ഇവിടെ കുളിക്കുമ്പോഴോ മറ്റോ അമീബ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു രോഗമുണ്ടാക്കുമെന്നുമായിരുന്നു അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനം. എന്നാൽ, അതു ശരിയല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന നിരവധി രോഗബാധകൾ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
മലിനജലവുമായി യാതൊരു സമ്പർക്കവുമില്ലാതിരുന്ന നിരവധി പേർക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായി. ആശയക്കുഴപ്പത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യന് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പഠനം നടത്തിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജുകളും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എപ്പിഡെമിയോളജിയും ചേർന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പഠനം നടത്തിയത്. അതിലും കൃത്യമായ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.
പുറത്തിറങ്ങാത്തവർക്കും രോഗബാധ
കഴിഞ്ഞവർഷം ചിറയിൻകീഴ് അഴൂർ കുറക്കട സന്തോഷ് മന്ദിരത്തിൽ വസന്ത (77) മരണപ്പെട്ടത് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം പിടിപെട്ടാണ്. ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖത്തെത്തുടർന്ന് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന വസന്തയ്ക്ക് മലിനജലവുമായി യാതൊരു സമ്പർക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രമാണ് വസന്ത കുടിച്ചിരുന്നത്. രോഗബാധ സ്ഥീരികരിച്ചെങ്കിലും ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനായിട്ടില്ല.
തിരുവനന്തപുരം വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിയായ സുധാകരൻ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി അഞ്ചിന് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ചു മരിച്ചു. എവിടെ നിന്നാണ് സുധാകരൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അമീബ എത്തിയതെന്നതിന് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ഇതുവരെ കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകാനായിട്ടില്ല.
എലിപ്പനി ബാധിച്ച് നാലുമാസമായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതിനിടയിലാണ് സുധാകരന് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പുറത്തിറങ്ങാതെ ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നയാൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. മറ്റ് ജലസ്രോതസുകളിൽ നിന്നും രോഗബാധയുണ്ടായിരിക്കാമെന്ന നിഗമനം മാത്രമേ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർക്ക് മുന്നിലുള്ളൂ.
2016 ൽ ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു
സംസ്ഥാനത്ത് 2016 ൽ ആലപ്പുഴയിലാണ് ഈ മാരകരോഗം ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷം കേസുകൾ അപൂർവമായിരുന്നെങ്കിലും സമീപകാലത്ത് മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ രോഗബാധകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ രോഗം ബാധിച്ച ഭൂരിഭാഗം പേരും മലിനമായ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലാശയങ്ങളിൽ കുളിക്കുകയോ ഇറങ്ങുകയോ ചെയ്തവരാണ്. അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരത്തിന് ആഗോളതലത്തിൽ 97 ശതമാനം വരെയാണ് മരണനിരക്ക്. എന്നാൽ, കേരളത്തിൽ അത് 26 ശതമാനം മാത്രമാണെന്ന അഭിപ്രായമാണ് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിനുള്ളത്.
നൈഗ്ലേറിയ ഫൗളേറി, അക്കാന്തമീബ എന്നിവയാണ് മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന് കാരണമാവുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികൾ. നൈഗ്ലേറിയ ഫൗളേറി മൂലമുള്ള മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിന് 99 ശതമാനവും അക്കാന്തമീബ മൂലമുള്ളതിന് 70- 90 ശതമാനവുമാണ് മരണനിരക്ക്. തീവ്രമായ പനി, പെട്ടെന്നുള്ള ജ്വരം, തലവേദന, ഛർദി, കഴുത്തുവേദന, ബോധക്ഷയം, വെളിച്ചം കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ.
കാരണം ശുചിത്വമില്ലായ്മയും അശാസ്ത്രീയ മാലിന്യ സംസ്കരണവും
രോഗം ബാധിച്ചശേഷം ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ രോഗം വരുന്നത് തടയാനുള്ള അവബോധ പരിപാടികളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. മലിനമായ കുടിവെള്ളവും അശാസ്ത്രീയമായ മാലിന്യ സംസ്കരണവുമാണ് ജല ജന്യരോഗങ്ങൾ വർധിക്കാൻ കാരണമായി ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇ- കോളി, കോളിഫോം ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യം കുടിവെള്ള സ്രോതസുകളിൽ വർധിക്കുന്നതാണ് പ്രധാന കാരണമെന്നും വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനായ ഡോ എ അൽത്താഫ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാം
- മലിനജലത്തിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക
- വീടിനു ചുറ്റും വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്
- മഴവെള്ളത്തിലും ചെളിയിലും ചെരുപ്പിടാതെ നിൽക്കരുത്
- മലമൂത്ര വിസർജ്ജനം ജലസ്രോതസിൽ ആകരുത്
- കുടിവെള്ളം എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ചാറിയ ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക
- ആഹാരത്തിന് മുൻപും ശേഷവും കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക
- ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ ക്ലോറിനേഷൻ കൃത്യമായി നടത്തുക
- പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും നന്നായി കഴുകി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക
- തുറന്നിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക
അഞ്ചുവർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിലുണ്ടായ അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരബാധ
2022 ൽ ആർക്കും രോഗം ബാധിച്ചില്ല.
2023 ൽ രോഗം ബാധിച്ചവർ- 2 , മരണം - 2
2024 ൽ രോഗം ബാധിച്ചവർ - 39, മരണം - 9
2025 ൽ രോഗം ബാധിച്ചവർ -201, മരണം - 47
2026 ൽ രോഗം ബാധിച്ചവർ - 155 മരണം - 41
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