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'മരത്തണലിൽ ഇളംകാറ്റത്തൊരു ചായകുടി...' അമ്മിണിയമ്മയുടെ ചായക്കടയ്‌ക്ക് നൊസ്റ്റു അൽപം കൂടും

അമ്മിണിയമ്മയുടെ ചായക്കടയിൽ നിന്നും ചായ കുടിക്കാനായി ഇടുക്കിക്ക് അകത്തും പുറത്തും നിന്നുമായി നിരവധി പേരാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്.

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Ammini amma tea shop (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 8:05 PM IST

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ഇടുക്കി: പാചകവാതകത്തിന് എത്ര വിലകൂടിയാലും അതൊന്നും കാഞ്ചിയാർ കോവിൽമലയിലെ അമ്മിണിയമ്മയുടെ ചായക്കടയെ ബാധിക്കില്ല. വിപണിയിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കുതിച്ചുയരുമ്പോഴും, യന്ത്രവൽകൃത സൗകര്യങ്ങൾ അടുക്കള കീഴടക്കുമ്പോഴും ഇവിടെ ഇന്നും പുകയുന്നത് വിറകടുപ്പുകളാണ്. പഴമയുടെയും നാട്ടുനന്മയുടെയും തനത് രുചി തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് വിറകടുപ്പിൽ തിളയ്ക്കുന്ന ചൂടൻ നാടൻ ചായ വിളമ്പി മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇടുക്കിക്കാരുടെ മനസിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അമ്മിണിയമ്മ.

മുപ്പത് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യവും അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥയും

പഴമയുടെ പെരുമയില്‍ അമ്മിണിയമ്മയുടെ ചായക്കട (ETV Bharat)

ഇടുക്കി കാഞ്ചിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിൽമല പാമ്പാടി കുഴിയിലാണ് അമ്മിണിയമ്മയുടെ ഈ കൊച്ചു ചായക്കട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭർത്താവുമൊത്ത് തുടങ്ങിയ ഈ കടയ്ക്ക് ഇന്നും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഭർത്താവിൻ്റെ വേർപാടിനെ തുടർന്ന് ആറ് മാസത്തോളം കട അടച്ചിടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ജീവിതത്തോട് പൊരുതി ജയിക്കാൻ അമ്മിണിയമ്മ വീണ്ടും കട തുറക്കുകയായിരുന്നു.
കട വീണ്ടും ആരംഭിച്ചപ്പോഴും അതിൻ്റെ പരമ്പരാഗത തനിമയ്ക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ അമ്മിണിയമ്മ തയ്യാറായില്ല. വിറകടുപ്പിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രത്യേക നാടൻ ചായക്കൊപ്പം നാവിൽ വെള്ളമൂറിക്കുന്ന ചൂടൻ ബോണ്ടയും ഉള്ളിവടയുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വിഭവങ്ങൾ

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"ഗ്യാസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഗ്യാസിനെല്ലാം വില കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്യാസ് വാങ്ങിയാൽ മൊതലാവില്ല. ഇഷ്‌ടം പോലെ വിറകുണ്ട്. പിന്നെ ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇതാണ് ഇഷ്‌ടം. ഗ്യാസിൽ പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ രുചി കുറവാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഈ പ്രദേശുത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. പുറത്ത് നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. ആദ്യമെല്ലാം ഷൂട്ടിങ്ങിനും മറ്റുമായി ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറവാണ്", അമ്മിണിയമ്മ പറഞ്ഞു.

ക്യാമറക്കണ്ണുകളുടെയും പരസ്യചിത്രങ്ങളുടെയും പ്രിയകേന്ദ്രം

ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരമ്പരാഗത നാടൻ ചായക്കടകൾ അപൂർവ്വ കാഴ്‌ചയായി മാറികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പഴമയുടെ അന്തരീക്ഷം ചോർന്നുപോകാത്ത ഈ കൊച്ചുകട ഇന്ന് പരസ്യ ചിത്രങ്ങളുടെയും ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളുടെയും ഷൂട്ടിങ്ങിനായി എത്തുന്നവരുടെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ്. സിനിമ-സീരിയൽ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ഇതിനോടകം ഈ നാടൻ കട പശ്ചാത്തലമാക്കി ചിത്രീകരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

മരത്തണലിലെ ഓർമ്മച്ചായ

വഴിയിലുള്ള ഒരു കൂറ്റൻ മരത്തിൻ്റെ തണലിലാണ് ഈ പ്രകൃതിമനോഹരമായ നാടൻ ചായക്കട നിലകൊള്ളുന്നത്. തിരക്കുപിടിച്ച യാത്രാമാർഗങ്ങൾക്കിടയിൽ മരത്തണലിലിരുന്ന് ഈ നാടൻ ചായ കുടിച്ചു മടങ്ങുന്ന ഓരോ യാത്രികനും അനുഭവിക്കുന്നത് അപൂർവ്വമായ മനസുഖവും സംതൃപ്‌തിയുമാണ്. ആധുനികതയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിനിടയിലും നാട്ടുനന്മയുടെയും തനത് രുചിയുടെയും വക്താവായി മാറിയ അമ്മിണിയമ്മയും, ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം ഉപഭോക്താക്കളും ഒരുപോലെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ പാരമ്പര്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്.

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IDUKKI TEA SHOP
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AMMINIYAMMA TEA SHOP
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