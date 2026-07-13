‘അമ്മ’ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി വിവാദം: അൻസിബ ഹസൻ്റെ കക്ഷിചേരൽ അപേക്ഷ എറണാകുളം മുൻസിഫ് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും
താര സംഘടനയിലെ തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണ്ണായക നിയമ നടപടിയാണിത്. മുമ്പ് നടി ശ്വേതാ മേനോൻ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചായിരുന്നു മുൻസിഫ് കോടതി അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്.
Published : July 13, 2026 at 12:03 PM IST
എറണാകുളം: താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യുടെ താത്കാലിക അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞ കോടതി ഉത്തരവിനെതിരായ നിയമപോരാട്ടം നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ. കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്റ്റേ നീക്കണമെന്നും കേസിൽ തൻ്റെ ഭാഗം കേൾക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നടി അൻസിബ ഹസൻ സമർപ്പിച്ച കക്ഷിചേരൽ അപേക്ഷ എറണാകുളം മുൻസിഫ് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും.
നടി ശ്വേതാ മേനോൻ നൽകിയ ഹർജിയിലായിരുന്നു അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻസിഫ് കോടതി നേരത്തെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. 'അമ്മ'യുടെ നിലവിലുള്ള നിയമാവലി പ്രകാരം ഇത്തരമൊരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് യാതൊരുവിധ നിയമസാധുതയുമില്ലെന്നായിരുന്നു ശ്വേതയുടെ പ്രധാന വാദം. സംഘടനയുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിലോ മറ്റ് ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ ഇടപെടാൻ ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന വാദം പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി സ്റ്റേ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
പ്രതിസന്ധിയിലായി സംഘടന
കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ് സംഘടനയുടെ സുഗമമായ മുന്നോട്ടുപോക്കിനെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് അൻസിബ ഹസൻ്റെ വാദം. അവശരായ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യമുള്ളതിനാൽ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും അൻസിബ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ കോടതിയുടെ സ്റ്റേ ഉള്ളതിനാൽ സംഘടനയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. ഇത് അവശരായ കലാകാരന്മാർക്ക് നൽകിവരുന്ന പ്രതിമാസ പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് അൻസിബ ഹസൻ കോടതിയെ അറിയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ കക്ഷിചേരാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന അപേക്ഷയിൽ കോടതി ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് 'അമ്മ'യുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർണായകമാകും.
വിശദീകരണവുമായി പിഷാരടി
കേസിൽ എതിർകക്ഷിയായി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നടനും സംവിധായകനുമായ രമേഷ് പിഷാരടി ഇന്ന് കോടതിയിൽ വിശദീകരണം സമർപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ശ്വേതാ മേനോൻ്റെ ഹർജിയിൽ പിഷാരടിയുടെ വിശദീകരണം കൂടി കേസിൽ കോടതി പരിഗണിക്കും. ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ മലയാള സിനിമാ മേഖലയിലുണ്ടായ വലിയ കോളിളക്കങ്ങളാണ് 'അമ്മ' സംഘടനയെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. പ്രമുഖ നടന്മാർക്കെതിരെ ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതരമായ ലൈംഗികാരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെയാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിക്ക് കൂട്ടത്തോടെ രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്.
തുടർന്ന് സംഘടനയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനുമായാണ് താത്കാലികമായി അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകിയത്. എന്നാൽ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണം തന്നെ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മുൻ ഭരണസമിതിയിൽ അംഗമായിരുന്ന ശ്വേതാ മേനോൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
സംഘടനയുടെ നിയമാവലിയിൽ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി എന്നൊരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നില്ലെന്നും, അതിനാൽ ഈ കമ്മിറ്റി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് നിയമസാധുത ഉണ്ടാകില്ലെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം. സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളും ഇതിനിടെ ചർച്ചയായിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ ഭരണസമിതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനിരിക്കെയാണ് നിയമപോരാട്ടം മുറുകുന്നത്. ഇന്നത്തെ കോടതി നടപടികൾ 'അമ്മ'യ്ക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളിലും പുതിയ ഭരണസമിതി രൂപീകരണത്തിലും സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവാകും.
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