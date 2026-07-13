'അമ്മ' അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി വിവാദം; അൻസിബയുടെ അപേക്ഷയെ എതിർത്ത് ശ്വേതാ മേനോൻ, ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് 27ലേക്ക് മാറ്റി
താരസംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ ഭിന്നതയും നിയമയുദ്ധവും കൂടുതൽ മുറുകുന്നു. 'അമ്മ'യുടെ താല്ക്കാലിക ഭരണസമിതിയുടെ നിലനിൽപ്പിൽ നിർണായകമായ വാദം കേൾക്കൽ ഈ മാസം 27-ന്.
Published : July 13, 2026 at 5:24 PM IST
എറണാകുളം: മലയാള സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കളുടെ സംഘടനയായ ‘അമ്മ’യുടെ താല്ക്കാലിക അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപോരാട്ടം കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകുന്നു. ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം കോടതി, കേസ് കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി ഈ മാസം 27-ലേക്ക് മാറ്റി വച്ചു. അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം സ്റ്റേ ചെയ്ത കോടതി ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും വിഷയത്തിൽ തൻ്റെ ഭാഗം കൂടി കേൾക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നടി അൻസിബ ഹസൻ സമർപ്പിച്ച കക്ഷിചേരൽ അപേക്ഷയെ നടി ശ്വേതാ മേനോൻ കോടതിയിൽ ശക്തമായി എതിർത്തു.
എറണാകുളം മുൻസിഫ് കോടതിയിലാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നാടകീയമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നത്. അൻസിബയുടെ അപേക്ഷയിൽ വിശദീകരണ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ ശ്വേതാ മേനോന് കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, സംഘടനയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളിൽ ഇരു ഭാഗത്തിലെയും വാദങ്ങൾക്കാണ് മുൻസിഫ് കോടതി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. കേസിൽ എതിർകക്ഷിയായ നടനും സംവിധായകനുമായ രമേഷ് പിഷാരടി, ശ്വേതാ മേനോൻ സമർപ്പിച്ച പ്രധാന ഹർജി നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
എന്നാൽ, ഹർജി എന്തുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കില്ലെന്നതിന് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളും നിയമസാധുതയും ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശദീകരണം നൽകാൻ രമേഷ് പിഷാരടിയോടും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട കോടതി, കേസ് കൂടുതൽ വാദത്തിനായി ഈ മാസം 27-ലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
തർക്കത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
മുൻ ഭരണസമിതിയിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് ഉൾപ്പടെയുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഭാരവാഹികൾ കൂട്ടത്തോടെ രാജിവച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ‘അമ്മ’ യുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി താല്ക്കാലിക അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. എന്നാൽ, സംഘടനയുടെ നിലവിലുള്ള നിയമാവലി പ്രകാരം ഇത്തരമൊരു അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് യാതൊരുവിധ നിയമസാധുതയുമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയായ നടി ശ്വേതാ മേനോൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലോ ഇടപെടാൻ ഈ താല്ക്കാലിക കമ്മിറ്റിക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന ശ്വേതയുടെ വാദം പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ശരിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് മുൻസിഫ് കോടതി നേരത്തെ അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. കോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഈ സ്റ്റേ ഉത്തരവ് സംഘടനയുടെ സുഗമമായ മുന്നോട്ടുപോക്കിനെയും അടിയന്തര പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്നാണ് അൻസിബ ഹസൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുകൂലികളുടെ വാദം.
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അതുകൊണ്ടാണ് വിഷയത്തിൽ കക്ഷിചേരാൻ അൻസിബ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിനെ ശ്വേത എതിർത്തതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിലെ കോടതി നടപടികൾ സംഘടനയുടെ ഭാവി ഭരണസംവിധാനത്തിൽ നിർണായകമായി മാറും. താരസംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ ഭിന്നതയും നിയമയുദ്ധവും കൂടുതൽ മുറുകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ മാസം 27-ന് കോടതി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം 'അമ്മ'യുടെ താല്ക്കാലിക ഭരണസമിതിയുടെ നിലനിൽപ്പിൽ നിർണായകമാണ്.
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