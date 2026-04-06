ബിജെപി സ്ഥാപക ദിനം; ആവേശം നിറച്ച് അമിത് ഷായുടെ സാന്നിധ്യം, പാര്ട്ടിയുടെ വിജയം എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
2009 മുതൽ കേരളത്തിൽ പാർട്ടി നേടിയ സ്ഥിരമായ വളർച്ചയും വോട്ട് വിഹിതത്തിലെ വർധനവും ആദ്യത്തെ നിയമസഭാ അംഗം എന്ന പദവിയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിലവിലെ മേയർ സ്ഥാനവും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിജയങ്ങൾ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
Published : April 6, 2026 at 3:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപക ദിനം. ബിജെപിയുടെ നാൽപ്പത്തിയേഴാം സ്ഥാപക ദിനമാണ് ഇന്നലെ നടന്നത്. ഗംഭീര പരിപാടികൾക്കാണ് തലസ്ഥാന നഗരി ഇന്നലെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.
സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനമായ പുതിയ മാരാർജി ഭവനിലാണ് പ്രധാന ചടങ്ങ് നടന്നത്. കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയ്ക്കിടയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പാർട്ടി പതാക ഉയർത്തി. ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് തവ്ഡെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരും കേന്ദ്രമന്ത്രി ശോഭ കരന്ദ്ലാജെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന സംസ്ഥാന നേതാക്കളും പരിപാടിയിൽ പങ്കുചേർന്നു.
1980ലെ പാർട്ടി രൂപീകരണം മുതൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയായി മാറുന്നതുവരെയുള്ള ബിജെപിയുടെ യാത്രയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിനം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമിത് ഷാ സംസ്ഥാനത്തിനായുള്ള ബ്ലൂപ്രിൻ്റ് തയ്യാറാക്കി.
2009 മുതൽ കേരളത്തിൽ പാർട്ടി നേടിയ സ്ഥിരമായ വളർച്ചയും വോട്ട് വിഹിതത്തിലെ വർധനവും ആദ്യത്തെ നിയമസഭാ അംഗം എന്ന പദവിയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിലവിലെ മേയർ സ്ഥാനവും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വിജയങ്ങൾ അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
ഇത്തവണ കേരളത്തിൽ ഒരു എൻഡിഎ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളുടെ വാദങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും എൻഡിഎ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം ഒരു എഐ കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കൂടാതെ, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രതിരോധം, വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ, കപ്പൽ നിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മറ്റ് ജില്ലകളിലും സമാനമായ കേന്ദ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
കാട്ടാക്കട സന്ദർശിച്ച് അമിത് ഷാ
കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം നിരവധി പ്രവർത്തകർക്ക് ആവേശമായി മാറി. എൻഡിഎ വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ പുലർത്തുന്ന തന്ത്രപ്രധാന മേഖലയാണ് കാട്ടാക്കട. വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിലെ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച വേദി കാട്ടാക്കട അരുവിക്കര, നെയ്യാറ്റിൻകര മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു.
വൈകുന്നേരം ആറരയോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് റോഡ് മാർഗം എത്തിയ മന്ത്രിയ്ക്ക് വൻ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. പാർട്ടി പതാകകളും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വലിയ കട്ടൗട്ടുകളും ഊർജ്ജസ്വലമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. കുട്ടികൾ, മുതിർന്നവർ എന്നിങ്ങനെ വലിയ ജനക്കൂട്ടം തന്നെ മന്ത്രിയെ കാത്തിരുന്നു.
കാട്ടാക്കട സ്ഥാനാർഥി പി കെ കൃഷ്ണദാസ്, അരുവിക്കരയിലെ ചെങ്കൽ രാജശേഖരൻ നായർ, പാറശാലയിലെ ഗിരീഷ് നെയ്യാർ തുടങ്ങിയ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കഴുത്തിൽ ഒരു വലിയ താമരമാല അണിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചത്. പി കെ കൃഷ്ണദാസ് അദ്ദേഹത്തിന് അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം സമ്മാനിച്ചു. മന്ത്രി എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥികളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും പൊതുജനങ്ങളോട് പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെയും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെയും അമിത് ഷാ പ്രസംഗത്തിൽ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. യഥാർത്ഥ പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നതിനുപകരം കേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതികളെ പുനർനാമകരണം ചെയ്യുന്ന വെറും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മാത്രമാണ് ഇടതുസർക്കാറിൻ്റെ വികസനമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഇടതുപക്ഷം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച അദ്ദേഹം വിജയിച്ചാൽ അഴിമതിക്കെതിരെ എൻഡിഎ സർക്കാർ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു.
എൻഡിഎ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്തിലും അനുബന്ധ കേസുകളിലും ഉൾപ്പെട്ടവരെ ജയിലിലടയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ സർക്കാർ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുമെന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾക്ക് പ്രതിമാസ സാമ്പത്തിക സഹായം, ശക്തമായ കുടിവെള്ള സഹായം എന്നിവയുൾപ്പെടെ സമഗ്രമായ ക്ഷേമ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ഷാ ഉറപ്പുനൽകി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ദേശീയ നേതാക്കളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യവും അടിസ്ഥാന വികസന വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ ശ്രദ്ധയും ഉറപ്പ് വരുത്താനായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ പ്രചാരണത്തിനായി സംസ്ഥാനത്ത് എത്തും.
ആലപ്പുഴ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ അവസാന ലാപ്പിൽ ആലപ്പുഴയിലെ എൻഡിഎ പ്രവർത്തകർക്ക് ഊർജം പകർന്നു കേന്ദ്ര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ആലപ്പുഴയിൽ ഹരിപ്പാടിനെ ഇളക്കി മറിച്ച് അമിത് ഷായുടെ റോഡ് ഷോ, മഴയെ വകവയ്ക്കാതെ വൻ ആവേശത്തിലാണ് അണികൾ റോഡ്ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ബിജെപിക്ക് ഏറ്റവും അധികം പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതുന്ന മണ്ഡലമാണ് ഹരിപ്പാട്.
ബിജെപിയുടെ എ ക്ലാസ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹരിപ്പാട്. ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട യുവ നേതാക്കളിൽ ഒരാളായ സന്ദീപ് വാചസ്പതിയാണ് ഹരിപ്പാട് സ്ഥാനാർഥിയായി ജനവിധി തേടുന്നത്. ബിജെപി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു എന്ന വിലയിരുത്തൽ കൂടിയുള്ള മണ്ഡലമാണ് ഹരിപ്പാട്. അവസാന ലാപ്പിൽ പരമാവധി വോട്ടുകൾ ബിജെപിക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി ആണ് റോഡ് ഷോ ഹരിപ്പാട് നഗരത്തിലൂടെ കടന്നു പോയത്.
റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെ മഴയുണ്ടായി എങ്കിലും കാലാവസ്ഥയെ പോലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന പ്രവർത്തകരുടെ അകമ്പടിയോടെ റോഡ് ഷോ നടന്നത്. യുവ നേതാവും സ്ഥാനാർഥിയുമായ സന്ദീപ് വചസ്പതിയും തുറന്ന ജീപ്പിൽ അമിത് ഷായോട് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. രമേശ് ചെന്നിത്തലക്കെതിരെ വിവിധ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ബിജെപിക്കായി എന്ന് നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.
ആലപ്പുഴ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലമായി കണക്കാക്കാവുന്ന മണ്ഡലമാണ് ഹരിപ്പാട്. ഒരു ത്രികോണ മത്സരത്തിൻ്റെ പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് മൂന്നു മുന്നണികളും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രചരണത്തിന് പോവാതെ ഹരിപ്പാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ്. 11 മണിക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന റോഡ് ഷോ ഒരു മണിക്കൂർ വൈകി 12 ഓടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്.
