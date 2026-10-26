സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം! മന്ത്രിമാർക്കും സ്റ്റാഫിനും 6.71 കോടിരൂപക്ക് ആപ്പിൾ ഐ പാഡുകൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനം
മന്ത്രിമാർ, പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ, വകുപ്പ് മേധാവികൾ എന്നിവരുടെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ലാപ്ടോപ്പുകൾ, ഐപാഡുകൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചെലവ് പരിധി സർക്കാർ അടുത്തിടെ 1.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് രണ്ടുലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തിയിരുന്നു
Published : October 26, 2026 at 6:39 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും മന്ത്രിമാർക്കും അവരുടെ പേഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിനുമായി 6.71 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 480 ആപ്പിൾ ഐപാഡുകൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനം. ഒക്ടോബർ 16ന് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെൽട്രോൺ ഇതിനായി ഇ ടെൻഡർ ക്ഷണിച്ചു. സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ എല്ലാതലത്തിലും ചെലവു ചുരുക്കണമെന്ന് ധനവകുപ്പ് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ തീരുമാനം. മന്ത്രിമാർ, പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ, വകുപ്പ് മേധാവികൾ എന്നിവരുടെ ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ലാപ്ടോപ്പുകൾ, ഐപാഡുകൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചെലവ് പരിധി സർക്കാർ അടുത്തിടെ 1.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് രണ്ടുലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കെൽട്രോൺ ഇ ടെൻഡർ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
13 ഇഞ്ച് ഐപാഡ് പ്രോ 256 ജിബി (160 എണ്ണം), 11 ഇഞ്ച് ഐപാഡ് പ്രോ 256 ജിബി (160 എണ്ണം) , 11 ഇഞ്ച് ഐപാഡ് (എ16) വൈഫൈ + സെല്ലുലാർ 256 ജിബി (160 എണ്ണം) എന്നിവയാണ് വാങ്ങുന്നത്. 13 ഇഞ്ച് ഐപാഡ് പ്രോ മോഡലുകൾക്കായി ഏകദേശം 3.19 കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കും. ഓരോ യൂണിറ്റിനും ഏകദേശം 1,99,000 രൂപയാണ് വില. 11 ഇഞ്ച് ഐപാഡ് പ്രോ വൈഫൈ 256 ജിബി മോഡലുകൾക്കായി 2.23 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു യൂണിറ്റിന് ഏകദേശം 1.39 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. ബാക്കിയുള്ള 1.27 കോടി രൂപ 11 ഇഞ്ച് ഐപാഡ് (എ16) വൈഫൈ + സെല്ലുലാർ 256 ജിബി മോഡലുകൾക്കായി ചെലവഴിക്കും.
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പേഴ്സനൽ സ്റ്റാഫായി ഇതുവരെ നിയമിച്ചത് 479 പേരെയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി 31 പേരെ നിയമിച്ചപ്പോൾ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പി. കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് മന്ത്രിമാർ 25 പേരെ വീതം നിയമിച്ചു. സ്റ്റാഫുകളിൽ 323 എണ്ണവും രാഷ്ട്രീയ നിയമനമാണ്. സ്റ്റാഫുകൾക്ക് പെൻഷൻ ലഭിക്കാനുള്ള സർവീസ് കാലാവധി കൂട്ടുമെന്ന വാഗ്ദാനം യുഡിഎഫ് സർക്കാരും ഇതുവരെ പാലിച്ചിട്ടില്ല. രമേശ് ചെന്നിത്തല, പി. കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, സണ്ണി ജോസഫ്, ഷിബു ബേബി ജോൺ, എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ, അനൂപ് ജേക്കബ്, റോജി എം. ജോൺ എന്നിവർ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള പരമാവധി എണ്ണമായ 25 പേരെയും നിയമിച്ചു.
കെ. മുരളീധരൻ, ഒ. ജെ. ജനീഷ് എന്നിവർ 24 പേരെയും പി. കെ. ബഷീറും ബിന്ദു കൃഷ്ണയും 23 പേരെയും നിയമിച്ചപ്പോൾ സി. പി. ജോൺ, മോൻസ് ജോസഫ്, വി. ഇ. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്നിവർക്കൊപ്പം 22 പേർ വീതമാണുള്ളത്. എ. പി. അനിൽകുമാറിനും കെ. എ. തുളസിക്കുമുള്ളത് 20 സ്റ്റാഫാണ്. നിയമനത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ ടി. സിദ്ധിഖാണ്, 12 പേർ മാത്രം. 14 പേരുള്ള എം. ലിജുവും 15 പേരുള്ള പി. സി. വിഷ്ണുനാഥും 16 പേരുള്ള കെ. എം. ഷാജിയും സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നതിൽ മിതത്വം പാലിച്ചു. ചീഫ് വിപ്പ് അപു ജോൺ ജോസഫും 16 പേരെയാണ് നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. 479 പേരിൽ 156 പേർ മാത്രമാണ് സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വന്നവരുള്ളത്. ബാക്കി 323 പേരും രാഷ്ട്രീയ നിയമനം ലഭിച്ചവരാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിൽ പിണറായി വിജയനും പേഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്, 23 പേർ. രണ്ടര വർഷം ജോലി ചെയ്താൽ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിന് ആജീവനാന്ത പെൻഷൻ കിട്ടും.