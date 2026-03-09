കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ 'അമേരിക്കൻ' കൈകളിലേക്ക്; വന് നിക്ഷേപമിറക്കലിന് പിന്നിലെന്ത്?
ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായ കോൾബെർഗ് ക്രാവിസ് റോബർട്ട്സ് (കെകെആർ) കമ്പനിയാണ് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ മേഖല കൈയടക്കി അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുവേളയിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയ കോൾബെർഗ് ക്രാവിസ് റോബർട്ട്സ് (കെകെആർ) എന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമാണ് കേരളത്തിലെ മൂന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഈയിടെ കരസ്ഥമാക്കിയത്. നിലവിൽ നിരവധി സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നേടിയതിനു പിന്നാലെ മറ്റ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുമായി കരാർ ഒപ്പിടാനും അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ തയാറെടുക്കുകയാണ്.
കോടികളുടെ വിദേശ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതോടൊപ്പം ചികിത്സാ നിരക്കുകളും കുത്തനെ വർധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ആഗോള കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലൂടെ സ്വകാര്യ ചികിത്സാ മേഖല 'ഹെൽത്ത് ടൂറിസം മേഖല'യായി മാറുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ. സംസ്ഥാനത്ത് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ചികിത്സ ലഭ്യമായിരുന്ന ചെറുകിട ആശുപത്രികൾ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവാതെ വ്യാപകമായി അടച്ചുപൂട്ടുന്നു.
ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായ കോൾബെർഗ് ക്രാവിസ് റോബർട്ട്സ് (കെകെആർ) കമ്പനിയാണ് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന കെകെആർ, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ കോടികൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമാണ്. തൊടുപുഴ ചാഴിക്കാട്ട് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയാണ് കെകെആർ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ സാധ്യത മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയെയാണ് കെകെആർ അടുത്തതായി ലക്ഷ്യമിട്ടത്.
2,500 കോടിയുടെ വിദേശ നിക്ഷേപമാണ് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ കെകെആർ നടത്തിയത്. നിക്ഷേപം നടത്തിയശേഷം കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിലേക്ക് കെകെആറിന്റെ പ്രതിനിധികൾ എത്തി ഉടമസ്ഥാവകാശം നേടിയെങ്കിലും നടത്തിപ്പു ചുമതല നിലവിലെ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട്ടെ പ്രശസ്തമായ മെയ്ത്ര ആശുപത്രിയും കെകെആർ ഏറ്റെടുത്തു. മെയ്ത്രയിൽ 1,200 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപമാണ് കെകെആർ നടത്തിയത്.
തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായ കിംസ് ആശുപത്രിയും ഇപ്പോൾ വിദേശ നിക്ഷേപം നേടി ആഗോള കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയുടെ കീഴിലാണ്. ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായ ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ കമ്പനിയാണ് കിംസ് വാങ്ങിയത്. കെയർ ആശുപത്രി ശൃംഖലയുടെ പേരിൽ കിംസിന്റെ 85 ശതമാനം ഉടമസ്ഥാവകാശമാണ് ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ കരസ്ഥമാക്കിയത്. ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ 3,500 കോടിയോളം രൂപയാണ് കിംസിൽ നിക്ഷേപിച്ചത്.
സൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കുമ്പോൾ ചികിത്സാ ചെലവും വർധിക്കും
വിദേശ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകാനാവുമെന്ന് കിംസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഇ.എം. നജീബ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതേ നിലവാരത്തിലുള്ള ചികിത്സ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നൽകുന്നതിന്റെ പത്തിരട്ടി പണം നൽകേണ്ടിവരും.
സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചെലവ് സ്വാഭാവികമായും വർദ്ധിക്കും. ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളവരായതിനാൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. വിദേശ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ കിംസിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ചികിത്സയാണെന്നും നജീബ് പറഞ്ഞു.
ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആസ്റ്റർ ഡി.എമ്മിലും ബ്ലാക്ക്സ്റ്റോൺ തന്നെയാണ് വിദേശ നിക്ഷേപം നടത്തിയത്. കൃത്രിമ ഗർഭധാരണ ചികിത്സാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സബീൻ ആശുപത്രി ശൃംഖലയിൽ സി.എക്സ് പാർട്ട്ണേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ 420 കോടി രൂപയുടെ മൂലധന നിക്ഷേപമാണ് നടത്തിയത്.
കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യം വ്യാപിപ്പിച്ചും മറ്റ് ആശുപത്രികളെ ഏറ്റെടുത്തും വൻതോതിൽ വളരാനുള്ള അവസരമാണ് ഇത്തരം നിക്ഷേപങ്ങൾ ആശുപത്രി ശൃംഖലകൾക്ക് നൽകുന്നത്. പ്രൊമോട്ടർ ഗ്രൂപ്പിനെ (ഉടമകളെ) നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ബിസിനസ് വളർച്ചയാണ് നിക്ഷേപക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത്തരം ഇടപാടുകളിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പൂർണമായ ഏറ്റെടുക്കൽ നടത്താതെയും മാനേജ്മെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്താതെയും മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്.
ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സാമ്പത്തിക ലാഭം മാത്രം
ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമന്മാരുടെ കടന്നുകയറ്റം വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ (ഐഎംഎ) ദേശീയ കൺവീനർ ഡോ. സുൾഫി നൂഹു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ചെറുകിട ആശുപത്രികളെല്ലാം ഇവർ വിഴുങ്ങുന്നത് തടയപ്പെടേണ്ടതാണ്. ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്റ്റിലൂടെ ചെറുകിട ആശുപത്രികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ചികിത്സ താങ്ങാനാവാത്തതായി മാറുകയാണ്. കിടക്കയ്ക്ക് കോടികൾ വിലയിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാർ ആശുപത്രികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക ലാഭം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സംവിധാനമായി ആശുപത്രികൾ മാറുകയാണ് എന്നും ഡോ. സുൾഫി നൂഹു പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ആഗോള കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിൽ ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ ആശങ്ക പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ചികിത്സാ ചെലവ് വർദ്ധിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ ചികിത്സാ മേഖല ആരോഗ്യ ടൂറിസം മേഖലയായി മാറുമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആശങ്ക. സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ചില ആഗോള കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്നും ഈ ആശുപത്രികൾ സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാനാകാത്ത ചികിത്സയിലേക്ക് മാറുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആഗോള കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഇങ്ങോട്ടുവരുന്നത് കേരളത്തെ സേവിക്കാമെന്ന താൽപ്പര്യത്തോടെയല്ലെന്നും ഈ മാറ്റത്തെ കരുതിയിരിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.
പൂട്ടിപ്പോകുന്ന ചെറുകിട ആശുപത്രികൾ
കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനിടെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ 1,750 ആശുപത്രികളാണ് പൂട്ടിപ്പോയത്. 1,306 ഒ.പി. സ്ഥാപനങ്ങളും 444 കിടത്തി ചികിത്സാ ആശുപത്രികളുമാണ് പൂട്ടിയത്. 2021-ന് മുമ്പുള്ള അഞ്ചുവർഷം 148 ഒ.പി. സ്ഥാപനങ്ങളും 262 കിടത്തി ചികിത്സാ ആശുപത്രികളുമായിരുന്നു അടഞ്ഞുപോയത്. വൻകിട ആശുപത്രികളുമായുള്ള കിടമത്സരത്തിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവാതെയാണ് ഭൂരിഭാഗം ആശുപത്രികളും പൂട്ടിയത്.
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ 5,402-ലധികം സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കിടത്തി ചികിത്സ നടത്തുന്ന 1,708 ആശുപത്രികളാണുള്ളത്. ചെറിയ 1,357 ആശുപത്രികളിൽ 50-ൽ താഴെ കിടക്കകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ 1,011 എണ്ണത്തിൽ 20-ൽ താഴെ കിടക്കകളാണ്. 300-ൽ അധികം കിടക്കകളുള്ള 39 വൻകിട ആശുപത്രികളും, 50-നും 300-നും ഇടയിൽ കിടക്കകളുള്ള 312 ആശുപത്രികളും സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്.
