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യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ജയിക്കാനായില്ല, അതാണ് ഇറാൻ്റെ വിജയം; ഗൾഫിൽ വീഴുന്ന ഓരോ ബോംബും പതിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെന്ന് ടി പി ശ്രീനിവാസന്‍

പശ്ചിമേഷ്യാ സംഘര്‍ഷം ആറുമാസം പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന അവസരത്തില്‍ ഇറാന്‍-അമേരിക്ക സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ ഭാവിയും ഇന്ത്യയില്‍ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനായി വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് വിദേശ കാര്യവിദഗ്ധനും മുന്‍ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ ഡോ. ടി പി ശ്രീനിവാസന്‍

T P SREENIVASAN ON WEST ASIA UNREST
ഡോ. ടി പി ശ്രീനിവാസന്‍ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 31, 2026 at 8:05 PM IST

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ബിജു ഗോപിനാഥ്

തിരുവനന്തപുരം: ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തില്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് വിജയിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നതാണ് ഇറാൻ്റെ വിജയമെന്ന് അമേരിക്കയിലെ മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ അംബാസിഡറും വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധനുമായ ഡോ.ടി പി ശ്രീനിവാസന്‍. അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങള്‍ പോലും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തില്‍ അമേരിക്ക പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ്. അതിനാല്‍ സമാധാനത്തിൻ്റെ മാര്‍ഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനോട് എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇന്നു പയുന്നതാകില്ല, നാളെ പറയുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു തീര്‍ച്ചയുമില്ലെന്നും ആറുമാസം പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന പശ്ചിമേഷ്യാ സംഘര്‍ഷങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തു കൊണ്ട് ഇ ടിവി ഭാരതിനനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്‍ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗള്‍ഫില്‍ പതിക്കുന്ന ഓരോ ബോംബും യഥാര്‍ഥത്തില്‍ പതിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്കു മേലാണ്. ഗള്‍ഫിലെ ഇന്ത്യക്കാര്‍ കൂട്ടത്തോടെ ഇന്ത്യയിലേക്കു മടങ്ങിയാല്‍ അത് യുദ്ധത്തെക്കാള്‍ വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുക ഇന്ത്യയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ചു കേരളത്തിനുമായിരിക്കും. 10 ദശ ലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഗള്‍ഫിലുള്ളത്. നാല് ദശലക്ഷം മലയാളികള്‍ ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ പശ്ചിമേഷ്യാ സംഘര്‍ഷം ഉടലെടുത്ത ശേഷം വെറും 21,000 മലയാളികള്‍ മാത്രമാണ് ഗള്‍ഫില്‍ നിന്ന് നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയതെന്നത് ആശ്വാസകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ടി പി ശ്രീനിവാസൻ്റെ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ പൂര്‍ണരൂപം:

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്ക ഇറാനെ ആക്രമിച്ചതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ സ്ഥിഗതിഗതികള്‍ വഷളായിരിക്കുകയാണ്. അതിനു മുന്‍പ് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നു ബോംബിംഗ് ഉണ്ടായി. ഇറാന് ഒരിക്കലും ആണവ ആയുധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന ഉറപ്പായിരുന്നു ഇതിനു പ്രധാന കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഉറപ്പു കൊടുക്കുക എന്നാല്‍ ഏറ്റവും പ്രധാന ഉറപ്പ് ഇറാന്‍ ആണവായുധ നിര്‍വ്യാപന കരാറില്‍ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നതായിരുന്നു. അവര്‍ക്ക് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ആണവായുധങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല എന്ന ഉറപ്പാണ് ഈ കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടതിലൂടെ നിലവില്‍ വന്നത്.

ഡോ. ടി പി ശ്രീനിവാസന്‍ (ETV Bharat)

ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാന്‍, ഇസ്രായേല്‍ എന്നീ മൂന്നു രാജ്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ഈ കരാറില്‍ ഒപ്പിടാത്ത രാജ്യങ്ങള്‍. അക്കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ വിമര്‍ശനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അമേരിക്കയുമായി ഒരു കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ ഇറാന്‍ ആണവ നിര്‍വ്യാപന കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടതുകൊണ്ട് അവര്‍ക്ക് ആ നിലയില്‍ നിന്നു മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകൂ. എന്നാല്‍ ഇൻ്റര്‍നാഷണല്‍ അറ്റോമിക് എനര്‍ജി ഏജന്‍സി ഉള്‍പ്പെടെ പറയുന്നത് ഇറാന്‍ ഒരു അണുബോംബ് ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് അവര്‍ക്കു പറയാനാകില്ലെന്നാണ്. ബോംബുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നു പറയുന്നില്ല, എന്നാല്‍ ഇല്ല എന്നും പറയുന്നില്ല എന്നതാണ് സ്ഥിതി വിശേഷം എന്നാണ് ആണവോര്‍ജ ഏജന്‍സിയുടെ നിലപാട്.

ഇതില്‍ കൂടുതല്‍ എത് ഉറപ്പാണ് ഇറാന് അമേരിക്കയ്ക്ക് നല്‍കാന്‍ കഴിയുക എന്നത് ഒരു വിഷയമാണ്. അതില്‍ കൂടുതലായി ഇപ്പോള്‍ പശ്ചിമേഷ്യയിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നം ഇറാനും ജിസിസി രാജ്യങ്ങളായ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളുമായുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളാണ്. ഇതാണ് ഇന്ത്യയെ ഏറ്റവുമധികം അലട്ടുന്നത്. ആദ്യമായി യുഎഇയില്‍ ഇറാന്‍ ഒരു ബോംബിട്ടപ്പോള്‍ അതു തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് ഇറാന്‍ മാപ്പു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പിന്നീടാണ് മനസിലായത് അമേരിക്കയെ അവിടെ ചെന്ന് ആക്രമിക്കാന്‍ ഇറാന് കഴിയാത്തതിന് അവര്‍ അമേരിക്കയുടെ ഗള്‍ഫിലെ സൈനിക സഖ്യ രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന്. അതില്‍ വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇറാന്‍ യുഎഇയിലെ അമേരിക്കന്‍ ക്യാമ്പുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടതിനാല്‍ ഈ ആക്രമണത്തില്‍ വലിയ അത്യാഹിതങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഖത്തറും യുഎഇയുമൊക്കെ അമേരിക്കയോടും ഇറാനോടും നിരന്തരം സംസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കു വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ല.

പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യം ഇന്ത്യ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. കാരണം 10 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളത്. അവര്‍ക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. 40 ലക്ഷത്തോളം മലയാളികള്‍ ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. അവരെല്ലാം കൂടി തിരികെയെത്തിയാല്‍ കേരള സമ്പദ് ഘടനയാകെ തകര്‍ന്നു പോകും. പക്ഷേ പശ്ചിമേഷ്യാ സംഘര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഏകദേശം 21,000 പേര്‍ മാത്രമാണ് കേരളത്തിലേക്കു തിരിച്ചു വന്നത് എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. ബാക്കിയുള്ളവര്‍ അവിടെ ഭയമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സ്ഥിതി വിശേഷം മാറി ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ബോംബിടുന്ന തരത്തിലേക്കു കാര്യങ്ങള്‍ മാറിയാല്‍ നഷ്ടമുണ്ടാകുക ഇന്ത്യന്‍ ജീവനായിരിക്കും എന്നതില്‍ സംശമില്ല. അതിനാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതിയായ ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്.

അതു പോലെ ഹോര്‍മൂസ് അടച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രശ്‌നമാണ്. കൂടുതല്‍ എണ്ണ റഷ്യയില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്താല്‍ നമ്മുടെ മറ്റുത്പ്പന്നങ്ങളുടെ മേല്‍ കൂടുതല്‍ നികുതി ചുമത്തും എന്ന അമേരിക്കന്‍ ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ അത് അത്ര എളുപ്പവുമല്ല. പക്ഷേ ഈ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും നേരിട്ടുള്ള ഒരു കക്ഷിയല്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇക്കാര്യത്തില്‍ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇസ്രായേലിനോട് പ്രത്യേകിച്ചും. ഇസ്രായേലുമായി നല്ല ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. എന്നാല്‍ ആണവായുധ പ്രശ്‌നത്തിലാകട്ടെ, ഹോര്‍മൂസ് വിഷയമാകട്ടെ യുദ്ധമില്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രതിവിധിയില്ലെന്ന മട്ടിലാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. അതു കൊണ്ട് സ്ഥിഗതികള്‍ ഏതു നിമിഷവും അപ്രതീക്ഷിതമായി മാറിമറിയാം.

T P SREENIVASAN ON WEST ASIA UNREST
ഡോ. ടി പി ശ്രീനിവാസന്‍ (ETV Bharat)

ഇപ്പോഴത്തെ സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ ചൈനയില്ലെങ്കിലും ഇറാന് ആയുധനങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് ചൈനയാണെന്നൊരു വിശ്വാസം പൊതുവേയുണ്ട്. റഷ്യ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നതില്‍ വ്യക്തതയുമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വിശേഷങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്താല്‍ ഇതൊരു ലോകയുദ്ധത്തിലേക്കു തിരിയുമെന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊരു ലോക യുദ്ധം ആര്‍ക്കും താത്പര്യമില്ല.

ആണവായുധ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഹോര്‍മൂസ് വിഷയങ്ങളും പിന്നീടുണ്ടായതാണ്. ഇനിയൊരു യുദ്ധത്തിനില്ലെന്നും സാമ്പത്തിക യുദ്ധത്തിലേക്കു തിരിയുകയാണെന്നുമാണ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഇറാനിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി മുഴുവന്‍ നിര്‍ത്തി. ഉപരോധം പണ്ടു മുതലേ ഇറാനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രശ്‌നമാണ്. അവര്‍ക്ക് അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് സാധങ്ങളോ പട്ടാള ആവശ്യത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങളോ വാങ്ങാന്‍ കഴിയില്ല. മിസൈല്‍ തെടുത്തു വിടുന്നു എന്നതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും ഒരു സ്‌പെയര്‍പാര്‍ട്ടുകളും ഇറാനു കിട്ടുന്നില്ലെന്നതു യാഥാര്‍ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ അമേരിക്കക്ക് ഈ യുദ്ധത്തില്‍ വിജയിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതാണ് ഇറാൻ്റെ വിജയം. അമേരിക്കയാണ് ഇതില്‍ പാജയപ്പെട്ടതെന്നാണ് അമേരിക്കയിലുള്ളവര്‍ പോലും വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ സമാധാനത്തിൻ്റെ മാര്‍ഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രസിഡൻ്റ് ട്രംപിനോട് എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇന്നു പറയുന്നതാകില്ല, നാളെ പറയുന്നതെന്നതു കൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു തീര്‍ച്ചയുമില്ല.

ഇന്നലെ ഇറാൻ്റെ ദ്വീപില്‍ അമേരിക്ക നേരിട്ട് ബോംബാക്രമണം നടത്തി. അത് അവിടുത്തെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലയെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കാം. അതൊരു പുതിയ സംഭവവികാസമാണ്. ഒരു സാമ്പത്തിക യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം പെട്ടെന്ന് സൈനികാക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഗള്‍ഫില്‍ ഇടുന്ന ഓരോ ബോംബും യഥാര്‍ഥത്തില്‍ പതിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്കു മേലാണ്. അവിടുത്തെ ഇന്ത്യക്കാര്‍ മുഴുവന്‍ തിരിച്ചു മടങ്ങിയാല്‍ അത് യുദ്ധത്തെക്കാളും വലിയ നാശനഷ്ടം ഇന്ത്യയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിനും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഐക്യ രാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല. കാരണം അമേരിക്കയ്‌ക്കെതിരായി എന്തു പ്രമേയം വന്നാലും അമേരിക്ക വീറ്റോ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും സമാധാനത്തില്‍ നീങ്ങുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു വഴികളൊന്നും മുന്നിലില്ല. ഗള്‍ഫിൻ്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലുള്ള സമാധാനവും ഇപ്പോള്‍ കാണാനില്ലെന്നതാണ് വര്‍ത്തമാന കാല അവസ്ഥയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

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WEST ASIA CONFLICT
MIDDLE EAST CRISIS
MIDDLE EAST CONFLICT IMPACT
T P SREENIVASAN ON WEST ASIA UNREST

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