ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് ഭേദഗതി: കേന്ദ്രത്തിന് കത്തെഴുതി രമേശ് ചെന്നിത്തല
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഉൾപ്പെടുന്ന അക്രമാസക്തമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും, ഇരകളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത മുൻനിർത്തിയുമാണ് നടപടി.
By PTI
Published : November 22, 2026 at 2:36 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ടിൽ ഭേദഗതി വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല കേന്ദ്രത്തിന് കത്തെഴുതി. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഉൾപ്പെടുന്ന അക്രമാസക്തമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും, ഇരകളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത മുൻനിർത്തിയുമാണ് നടപടി. 'ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് 2015'-ൽ (Juvenile Justice Act, 2015) ഭേദഗതി വരുത്തണമെന്ന് കേരള ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, കേന്ദ്ര വനിതാ-ശിശു വികസന മന്ത്രി അന്നപൂർണ ദേവി എന്നിവർക്ക് അയച്ച പ്രത്യേകം കത്തുകളിൽ, ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ പ്രായപരിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കുട്ടികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ 'കുട്ടികളോട് അനുഭാവപൂർവമായ സമീപനം' (child-friendly approach) സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് രൂപീകരിച്ചതാണ് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് എന്ന് മന്ത്രി കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1986-ൽ കൊണ്ടുവന്ന മൂലനിയമത്തിൽ വരുത്തിയ നിരവധി ഭേദഗതികളുടെ ഫലമായാണ് നിലവിലെ നിയമം രൂപപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി 18 വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അക്രമാസക്തമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പ്രകടമായ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിലെ നിയമം കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളും ക്ഷേമവും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നവരുടെ ദുരിതങ്ങളോട് ഈ നിയമം വേണ്ടത്ര സംവേദനക്ഷമത കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് കത്തുകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ പകർപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഇരകളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ ഈ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. നിലവിലെ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പൊതുജനങ്ങളിൽ വലിയ രോഷത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2015-ലെ നിയമം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ദശകത്തിനുള്ളിൽ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഉൾപ്പെടുന്ന അക്രമാസക്തമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും തീവ്രതയിലും വലിയ വർധനവുണ്ടായതായും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ വ്യാപകമായ പ്രചാരവും, കൗമാരക്കാരിലും യുവാക്കൾക്കിടയിലുള്ള ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ ദുരുപയോഗവും ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഇരയായവരുടെ വേദനയും ആശങ്കകളും കണക്കിലെടുത്ത്, ഈ നിയമം പുനഃപരിശോധിക്കാനും ഉചിതമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്താനും സമയമായെന്ന് മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കേരളത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ ഉൾപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പരമ്പര റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ഈ കത്ത്. തിരുവനന്തപുരം പാങ്ങപ്പാറയിൽ, 17 വയസുകാരനായ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ചാക്കിലാക്കി ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തള്ളിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ, പിടിയിലായവരിൽ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വ്യക്തിയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കരുവാറ്റയിൽ, 65 വയസുകാരനായ മുത്തശ്ശനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച്, 13 വയസുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മറ്റ് മൂന്ന് പേരെയും ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ പൊലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ ചേർന്നാണ് കൊലപാതകം നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
കൂടാതെ ചേരാനല്ലൂരിൽ, 17 വയസുകാരനായ ആൺകുട്ടി ഓടിച്ച മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് കാർ സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ജയബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന 55 വയസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങള് പരിഗണിച്ചാണ് നിയമ ഭേദഗതി.
Also Read: "ലാഭം കുതിച്ചപ്പോൾ ഈ കരുതൽ എവിടെയായിരുന്നു?"; പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പിണറായി വിജയൻ