സൈക്കിൾ കിട്ടിയേ....മോഷണം പോയ സ്നേഹ സമ്മാനം തിരിച്ചുപിടിച്ച് അമീന്
സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് മുടങ്ങാതെ പള്ളിയിലെത്തിയതിന് നബിദിന സമ്മാനമായി അമീൻ ബാദുഷയ്ക്ക് ലഭിച്ച സൈക്കിളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നും മോഷണം പോയത്.
Published : November 13, 2026 at 8:24 PM IST
വയനാട്: അതിരാവിലെയുള്ള അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിളിക്ക് അവന് എന്നും ഉത്തരം നൽകുമായിരുന്നു...പള്ളിയിൽ നിന്നും സുബഹി ബാങ്കിൻ്റെ ധ്വനികൾ മുഴങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവന് പള്ളി മുറ്റത്തെത്തും.. വുളൂഅ് എടുത്ത് നിസ്കരിക്കും. വയനാട് മാനന്തവാടി സ്വദേശി അമീൻ ബാദുഷ എന്ന ബാലൻ്റെ നിത്യേനയുള്ള ജീവിതത്തിലെ ഒരു ശീലം തന്നെയായിരുന്നു ഈ സുബഹി നമസ്കാരം.
സുബഹി നമസ്കരിക്കാതിരിക്കാന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന പോലെ ഉറക്കം അവനൊരു തടസമായിരുന്നില്ല. അല്ലാഹുവിനോടുള്ള അതിരില്ലാത്ത ഈ കൊച്ചു ബാലൻ്റെ സ്നേഹ സൂചകമായി, അവന് എന്നും അതിരാവിലെ പള്ളിയിലെത്തി അല്ലാഹുവിന് മുന്നിൽ സുജൂദ് ചെയ്യും.
തൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനോടുള്ള അമീനിൻ്റെ ഈ സ്നേഹവും ഭക്തിയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പള്ളികമ്മിറ്റിക്കാർ നബിദിനത്തിന് അവനൊരു സമ്മാനം നൽകി. ഒരു കൊച്ചു സൈക്കിൾ. അല്ലാഹുവിനോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഈ സമ്മാനം അവന് ഏറെ പ്രിയങ്കരമായിരുന്നു.
എന്നാൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ ആ സൈക്കിൾ മോഷണം പോയത് ആ കൊച്ചു മനസിനെ വിഷമിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അമീനിന് ആ വിഷമം ഒരുപാട് നാൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അതിന് മുന്നേ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൈക്കിൾ അവന് തിരികെ കിട്ടി.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിച്ച വാർത്തകളിലൂടെയും പൊലീസിൻ്റെ സമയോചിത ഇടപെടലിലൂടെയും സൈക്കിൾ വീണ്ടുകിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അമീൻ ബാദുഷയും കുടുംബവും. പ്രിയപ്പെട്ട സൈക്കിൾ വീണ്ടെടുത്ത് തന്നതിന് പൊലീസിന് മധുരം നൽകി അമീനും കുടുംബവും നന്ദി അറിയിച്ചു.
"നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പകരം പുതിയ സൈക്കിൾ വാങ്ങി തരാമെന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞെങ്കിലും സമ്മാനമായി കിട്ടിയ സൈക്കിൾ തന്നെ മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതായി" അമീന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സൈക്കിളുമായെത്തി സുമനസുകൾ,സ്നേഹത്തോടെ നിരസിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വീട്ടിൽ നിന്നും സൈക്കിൾ മോഷണം പോയത്. കുട്ടിയുടെ സങ്കടം മനസിലാക്കി സൈക്കിൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്തയാക്കിയിരുന്നു. വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് അമീന് പുതിയ സൈക്കിൾ വാഗ്ദാനവുമായി എത്തിയത്. എന്നാൽ സമ്മാനമായി ലഭിച്ച ആ പ്രിയപ്പെട്ട സൈക്കിൾ തന്നെ തിരികെ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ രക്ഷിതാക്കൾ ആ സ്നേഹ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സൗമ്യമായി നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത്.
കുട്ടിയുടെ സങ്കടം ഗൗരവത്തിലെടുത്ത വെള്ളമുണ്ട പൊലീസ് ഊർജ്ജിതമായ അന്വേഷണമാണ് നടത്തിയത്. എസ്.എച്ച്.ഒ. മിനിമോൾ, എസ്.ഐ. സജി, സി.പി.ഒമാരായ ഷിബിൻ, റോസമ്മ, സലാം, ഡ്രൈവർ അജേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് കുപ്പാടിത്തറയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ സൈക്കിൾ കണ്ടെത്തിയത്.
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സൈക്കിൾ തിരികെ ലഭിച്ചതോടെ അമീൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും സങ്കടങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷമായി മാറി. തുടർന്ന് വെള്ളമുണ്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ അമീൻ ബാദുഷയും കുടുംബവും, അന്വേഷണം നടത്തിയ പൊലീസുകാർക്ക് മധുരം നൽകിയാണ് നന്ദി അറിയിച്ചത്. ഇനി മുതൽ പൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത് വരെ ഈ അമൂല്യമായ സൈക്കിൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനാണ് അമീൻ്റെ തീരുമാനം. മാധ്യമങ്ങളുടെയും പൊലീസിൻ്റെയും കൂട്ടായ ഇടപെടലിലൂടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി തിരിച്ചെത്തിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കുടുംബവും നാടും.
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