വീണ്ടും ആശങ്ക; സംസ്ഥാനത്ത് ഓരാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു

നിലവിൽ രോഗി കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ അറിയിച്ചു.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 2, 2025 at 11:26 AM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തി ഒരാള്‍ക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊച്ചിയിലാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ലക്ഷദ്വീപ് സ്വദേശിയെ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ സ്വകര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇയാൾ ഇടപ്പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്‌തുവരികയായിരുന്നു. നിലവിൽ രോഗി കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. ആരോഗ്യനില തൃപ്‌തികരമാണെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ മാസം 12 പേരാണ് അമീബിക്ക് മസ്‌തിഷ്‌കജ്വരം മൂലം കേരളത്തിൽ മരിച്ചത്. 65 പേർക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഉയർന്ന രോഗ നിരക്കാണ് ഒക്ടോബറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്. നവംബറിലെ ആദ്യ കേസാണ് കൊച്ചിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തത്.
ജലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നെഗ്ലേറിയ ഫൗളേറി എന്ന അമീബയാണ് അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌കജ്വരത്തിൻ്റെ കാരണം. മലിനമായ കുളങ്ങളിലോ, പുഴകളിലോ, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോ കുളിക്കുമ്പോൾ ഈ അമീബ മൂക്കിലൂടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാണ് രോഗമുണ്ടാകുന്നത്.

നെഗ്ലേറിയ ഫൗളേറി എന്ന അമീബ തലച്ചോറിലെത്തി അണുബാധയുണ്ടാകുന്നു. പൊതുവെ 97 ശതമാനത്തിലധികമാണ് മരണനിരക്കെങ്കിലും, കേരളത്തിന് മരണ നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രോഗാണുബാധ ഉണ്ടായാൽ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകും.


പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങൾ
തീവ്രമായ തലവേദന, പനി, ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി, കഴുത്ത് തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയാണ്


കുട്ടികളിൽ പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ
ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വിമുഖത, നിഷ്‌ക്രിയരായി കാണപ്പെടുക, സാധാരണമല്ലാത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ
രോഗം ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായാൽ അപസ്‌മാരം, ബോധക്ഷയം, ഓർമ്മക്കുറവ് എന്നിവയുണ്ടാകുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായാൽ എത്രയും വേഗം ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണം. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയോ നീന്തുകയോ ചെയ്‌തവർ ആ വിവരം ഡോക്‌ടറെ അറിയിക്കണം.


പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ

  • കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതും ഡൈവ് ചെയ്യുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.
  • നീന്തുന്നവരും നീന്തൽ പഠിക്കുന്നവരും മൂക്കിൽ വെള്ളം കടക്കാതിരിക്കാൻ നോസ് ക്ലിപ്പ് ഉപയോഗിക്കണം.
  • വാട്ടർ തീം പാർക്കുകളിലേയും സ്വിമ്മിങ് പൂളുകളിലേയും വെള്ളം കൃത്യമായി ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്‌ത് ശുദ്ധമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
    ജലസ്രോതസുകളിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിലേക്ക് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
  • മലിനമായ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുന്നതും, മുഖവും വായും ശുദ്ധമല്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകുന്നതും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം.
  1. നീന്തൽ കുളങ്ങളിൽ പാലിക്കേണ്ട ശുചിത്വ നിർദേശങ്ങൾ
    ആഴ്‌ചയിൽ ഒരിക്കൽ വെള്ളം പൂർണമായും ഒഴുക്കി കളയണം.
    സ്വിമ്മിങ് പൂളിൻ്റെ വശങ്ങളും തറയും ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഉരച്ച് കഴുകണം.
    പ്രതലങ്ങൾ നന്നായി ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കണം.
  2. നീന്തൽ കുളങ്ങളിലെ ഫിൽറ്ററുകൾ വൃത്തിയാക്കി ഉപയോഗിക്കണം.
  3. പുതിയതായി നിറയ്ക്കുന്ന വെള്ളം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കണം.
  4. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് അഞ്ച് ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ 1000 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് എന്ന അനുപാതത്തിൽ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യണം.

