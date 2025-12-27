അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ആയുധവുമായി എത്തി ആംബുലെൻസ് ഡ്രൈവറുടെ പരാക്രമം; സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്
ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 26) രാവിലെ 7.30 ഓടെയാണ് നാടകീയ സംഭവം.ചുറ്റികയുമായി എത്തിയ മുജീബ് നടത്തുന്ന പരാക്രമത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.
Published : December 27, 2025 at 8:46 AM IST
മലപ്പൂറം: നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ആയുധവുമായി എത്തി ആംബുലെൻസ് ഡ്രൈവറുടെ പരാക്രമം. ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടറുടെ പരാതിയിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ ഷിനാസ് ബാബു നൽകിയ പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
ഡോക്ടറുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ഡ്യൂട്ടി തടസപ്പെടുത്തുകയും ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യ്തുവെന്നാണ് ആംബുലെൻസ് ഡ്രൈവർ മുജീബിന് എതിരെയുള്ള പരാതി. ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 26) രാവിലെ 7.30 ഓടെയാണ് നാടകീയ സംഭവം.
ജില്ലാ ആശുപത്രി അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ചുറ്റികയുമായി എത്തിയ മുജീബ് നടത്തുന്ന പരാക്രമത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ രണ്ട് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർ തമ്മിലുണ്ടായ അടിപിടിയിൽ ഡ്രൈവറായ അസ്കറിന് തോളെല്ലിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.
അസ്കറിന് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സ നൽകുന്നതിനിടയിലാണ് ചുറ്റികയുമായി എത്തിയ മുജീബ് ആക്രമണത്തിന് തുനിഞ്ഞതെന്ന് ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. തുടർന്ന് ജീവനക്കാരും സെക്യൂരിറ്റിയും ചേർന്ന് ഇയാളെ പിടിച്ച് ആശുപത്രിക്ക് പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുവരെയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുൻപും ആശുപത്രികളിൽ വച്ച് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രോഗിയും ഡോക്ടറും തമ്മിൽ, രോഗിയും രോഗിയും തമ്മിൽ, രോഗിയും അറ്റൻ്ററും തമ്മിലും. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആശുപത്രി നടത്തിപ്പിനെയും പൊതുജനങ്ങളെയുമാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അത്തരം ചില സംഭവങ്ങൾ ഇതാ.
ആശുപത്രിയില് തമ്മിലടിച്ച് രോഗികള്
നാട്ടില് വച്ചുണ്ടായ സംഘര്ഷത്തില് പരിക്കേറ്റവർ കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുന്നു. ചികിത്സയില് തുടരവേ രാത്രി ഇവർ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു. മുന് വൈരാഗ്യമാണ് സംഘര്ഷത്തിന് കാരണം. ഒരു വര്ഷം മുമ്പ് യുവാക്കള് തമ്മിലുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടിനെ ചൊല്ലി തര്ക്കം നിലനിന്നിരുന്നു. എന്നാല് പിന്നീട് യുവാക്കളെല്ലാം ജോലിക്കായി വിദേശത്തേക്ക് പോയി. അവിടെ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും സംഘര്ഷമുണ്ടായത്. ഇതോടെ അത്യാഹിത വിഭാഗം, ഒപി എന്നിവയുടെ പ്രവര്ത്തനം തടസപ്പെട്ടു.
ഷിംലയിൽ രോഗിയും ഡോക്ടറും തമ്മിൽ വഴക്ക്
അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഷിംലയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്ടറും രോഗിയും തമ്മിലുള്ള പൊരിഞ്ഞ അടിയുടെ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നത്. ചികിത്സയ്ക്കായി വന്ന രോഗിയും ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടറും തമ്മിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഈ തർക്കമാണ് പിന്നീട് മർദനത്തിലേക്ക് മാറിയതെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികള് പറയുന്നു. കിടക്കയിൽ കിടന്ന രോഗി ഡോക്ടറെ ചവിട്ടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കോപാകുലനായ ഡോക്ടർ രോഗിയെ തല്ലുകയായിരുന്നു.
Also Read: പഞ്ചായത്തുകളിലെ അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്; പലയിടങ്ങളിലും വിമതൻമാർ നിർണായകം, സിപിഎം നേതൃത്വ യോഗത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം